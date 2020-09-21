Stéphane Peterhansel 在波兰赛事重返荣耀。

Stéphane Peterhansel (法国) 打败强劲对手，立刻让欧洲越野拉力车手们见识到，他仍是巴哈波兰（Baja Poland）赛事中的强者。 他在中点之前即掌控了全局，这位13座达喀尔拉力赛冠军车手继续驾驶他的MINI John Cooper Works Rally方向盘，在方格旗的挥舞下冲线夺冠。

Peterhansel迅速回答有关他如何应付8个月来未参赛的空档，以及适应新的副驾驶所有的问题。 但很快就可以看到验证了，达喀尔先生的速度仍然了得，而副驾驶Edouard Boulanger（法国）与他的节奏，似乎也注定了他们的成功之路。

我们协同努力，赢得我们合作的第1场拉力赛事，这是一个很好的开始。 这也是我参加过最艰难的拉力赛事之一。我们已习惯沙漠中驰骋的条件，但这里我们必须在恶水和泥浆中克服万难。 – Stéphane Peterhansel

Peterhansel & Boulanger, winners of the Rally Baja Poland © MarcinKin/Red Bull Content Pool

历经444公里的计时赛，比赛共分7个特殊赛段，这对法国籍好搭档Peterhansel 与 Boulanger 终场领先12分钟冲线夺冠。 他们还可以在周日举行盛大的庆祝活动，这在很大程度上要归功于前一天躲过的麻烦事，当时的暴雨已经让许多强劲对手在赛道恶劣的情况下退赛。

过滤器堵塞和引擎故障的遭遇，迫使 Nasser Al-Attiyah (卡塔尔) 和其副驾驶员Mathieu Baumel (法国)在第3特别赛段退赛。 第3赛段中， Kuba Przygoński (波兰) 虽赢得国内比赛的机会但也受到了冲击，因为他掉了一个轮子，光是修复就花了超过40多分钟。

对于我们在第3赛段赢得胜利，真是超乎我们的预期并惊讶不已，主要是因为我们并没有特别的努力。 由于赛车出现问题，我看到其他车手们停了下来 ，这对我们来说也不容易。 – Stéphane Peterhansel

由于3座达喀尔拉力冠军Al-Attiyah退赛，Przygoński在进入目标赛段也离开，Peterhansel利用他历经沙场所有的经验，终于将胜利带回家。 现在，国际汽联越野拉力赛世界杯冠军赛，可以将注意力转移到下个月在安达卢西亚举行的拉力赛事，以为2021年在沙特阿拉伯举行的达喀尔赛事预做准备工作。

Nasser Al-Attiyah is seen at the 2nd day of Rally Baja Poland © MarcinKin/Red Bull Content Pool

战绩

Baja Poland – 前５名

1. S. Peterhansel (法国) / E. Boulanger (法国) MINI 5h52m20s

2. B. Ten Brinke (荷兰) / T. Colsoul (比利时) Toyota +12m48s

3. M. Maluszynski (波兰) / J. Maluszynska (波兰) MINI +23m04s

4. A. Domzala (波兰) / S. Gospodarczyk (波兰) Can-Am +24:42

5. J. Przygonski (波兰) / T. Gottschalk (德国) Toyota +35:52