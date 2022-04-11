2022 MotoGP世界摩托车大赛美洲战报 - Brilliant Bastianini 再传捷报

南美战役一周后，MotoGP™ 车队开拔前往北美及史诗般的美洲巡回赛。 在杜卡迪统治了一个周末之后，Enea Bastianini 成为美国 COTA 赛道的新王者，拿下冠军之后，他成为冠军积分榜上的领头羊。

紧追Bastianini后方的是Álex Rins ， 他在与Jack Miller的激烈缠斗中笑到最后，拿下第二。Jack Miller获得第三名。 六座世界冠军得主 Marc Márquez 发起了一次惊人的反击攻势，最终获得第六名。

拿下德克萨斯州美洲 MotoGP™ 排位赛前排的资格后，杜卡迪车队创历史纪录的占据了前五名位置。 2022 年 MotoGP™ 世界锦标赛第 4 轮比赛灯灭起跑后，Miller从第二位发车，超越了杆位车手Jorge Martín。

首圈结束时，Miller 与 Martín 交换了领先位置，而Gresini Racing Ducati车队的Bastianini也借机接近。Miller在整个开场赛段始终在五辆杜卡迪中保持领先，并抢下最快速圈成绩。

Die Hitze des Gefechts in Texas. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Suzuki的 Rins 是第一位冲破杜卡迪列车防线的车手，第5圈，他超越了 Francesco Bagnaia，并在 1 号弯迅速绕过 Pramac Ducati车队的Johann Zarco，但最终被意大利车队再次反超。

Suzuki的 Rins 是第一位冲破杜卡迪列车防线的车手，第5圈，他超越了 Francesco Bagnaia，并在 1 号弯迅速绕过 Pramac Ducati车队的Johann Zarco，但最终被意大利车队再次反超。

当前六辆车争夺颁奖台时，马克·马奎兹正慢慢卷土重来。 印度尼西亚的严重撞车事故导致退赛，上回在阿根廷站也错过比赛，此番，Márquez终于 重返赛场，并在多年来取得如此巨大成功的赛道上取得了稳固第九名的佳绩。

Marc Márquez kennt die Strecke in Texas, wie seine Westentasche. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

发车并不理想的马奎兹陷入困境，大车队在第一个弯道剎车时，他落到了最后一名。但此后，马奎兹开启超车模式，“COTA 之王”在还剩 10 圈时从最后一名跃升至第九名，成为赛道上最快的车手，并让自己保持在领先阵容的五秒之内。

回到前排，Bastianini展现他有足够的速度和抓地力，位居第二，Rins紧随其后，Martín退至第四名，Miller与Bastianini此时拉开了近一秒的差距。

比赛最后 7 圈，马奎兹再次超越冠军卫冕者Fabio Quartararo进入第六名，而Miller的领先优势在比赛进入最后五圈时被Bastianini迅速拉开。

Jack Miller und Enea Bastianini im Duell um die Führung. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

倒数4 圈半，Bastianini终于在 12 号弯向Miller 发动攻势。 意大利人随后迅速拉开半秒多的差距。而Márquez 巩固了自己第六名的佳绩。

在方格旗挥舞下，Bastianini 以行动证明，自己是杜卡迪车队中的佼佼者，他出色地保护着轮胎，并在比赛后段以惊人的速度冲锋陷阵。 拿下其职业生涯第二个顶级赛事的胜利，并在MotoGP™ 锦标赛积分榜的整体成绩取得领先。

在Bastianini后方，Rins 和 Miller之间在终点线之前再次上演激动人心的第二次交锋，澳大利亚车手稍逊一筹，最终挤上颁奖台的殊荣。

马奎兹以坚定的信念与毅力，冲线以第六名的成绩完赛。他从一连串的伤病中恢复过来，并从激烈的比赛中再次重返优势，终场收获积分，表现出令人难以置信的力量。

Enea Bastianini und Jack Miller feiern auf dem Podium in Texas. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

MotoGP™ of the Americas results

Enea Bastianini (意大利) – Ducati Álex Rins (西班牙) – Suzuki Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Joan Mir (西班牙) – Suzuki Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Marc Márquez (西班牙) – Honda Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Jorge Martín (西班牙) – Ducati Johann Zarco (法国) – Ducati Maverick Viñales (西班牙) – Aprilia

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