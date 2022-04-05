2022 年 MotoGP™第三站轰响引擎。这是自 2019 年以来，顶级摩托车赛事首次重返阿根廷这条冗长又快速的赛道，而特玛斯赛道（Autodromo Termas de Rio Hondo）也为 MotoGP™提供了激战舞台。 杜卡迪车手 Martín 承受了冠军车手 Aleix Espargaró 施加的巨大压力。尽管拼尽了全力，但最终仍旧饮恨屈居亚军。两人的几度激烈交锋，为观众们奉献了一场精彩的比赛。

去年，是Martín参加 MotoGP™ 的第一个赛季，他在多哈大奖赛上夺得杆位，并最终拿下第三，惊艳了众人。当时，多哈站只是他个人职业生涯的第二场顶级赛事。 然而，他的迅速崛起却在葡萄牙戛然而止。葡萄牙大奖赛练习赛中的一次严重转倒事故导致他多处受伤。随后，他因伤缺席了四场比赛。

复出后的Martín一直试图重振旗鼓。 然而，2022年迄今，他已经遭遇了两次退赛(DNF)。不过，一切磨难只会更加激励这位西班牙车手。

Honda车队六座世界大赛冠军车手马克·马奎兹因上次在印度尼西亚发生严重转倒意外导致脑震荡，加上旧疾影响，此次没能出现在阿根廷大奖赛赛场。 马奎兹的缺席让德国超级替补车手 Stefan Bradl 有机会再次重返 MotoGP™ 大赛。

Jorge Martín führt das Feld der MotoGP™ in Argentinien an. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

灯灭起跑，杆位车手Aleix Espargaró在第一个右弯道，就被几辆后车超越。 当车手们鱼贯冲出弯道并争夺位置时， 杜卡迪车队的Martín异军突起，在第一圈结束时取得领先地位。

全程25 圈比赛进行到第 5 圈时，Martín 和 Aleix Espargaró 组成了领先集团，与后车拉开了差距。后方，Honda车队的Pol Espargaró 紧追其兄弟之后。

第 10 圈，Martín仍领先 Aleix Espargaró。Aleix Espargaró的速度很快，但激烈的缠斗中，Aprilia车手并不占优。

Jorge Martín an der Spitze. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第 15 圈，Martín已有一秒的优势，这也促使Aleix Espargaró必须重新找回自己的节奏与速度，并再次对杜卡迪车手发起挑战。此时，领先二人组之间可谓旗鼓相当、势均力敌。

第16圈，Pol Espargaró 在砾石路上转倒，提前退赛。

Martín 和 Aleix Espargaró 之间猫捉老鼠的大战在比赛进行到最后 8 圈时变得更加激烈。 速度更快的Aprilia车手先是在大直道上趁隙取得领先位置，但在随后的五号弯剎车时，又将第一名拱手还给了Martín。

Das Duell zwischen Jorge Martín und Aleix Espargaró war intensiv. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

下一圈时旧事重演。 Aleix Espargaró超越了Martín，只不过他随后再次跑偏。不过，事不过三，第 21 圈，Aprilia 车手一举突围，终于打破Martín的防线，并取得了领先优势。

此时，Martín并未气馁，仍与Aleix Espargaró 保持同样速度与节奏。而后方位列第三的Suzuki车队的 Rins也越来越靠近第一集团，伺机而动。

终于，在方格旗的挥舞下，Aleix Espargaró 成功夺得他和 Aprilia车队的首个 MotoGP™ 冠军，而Martín 则在南美战役中夺得第二名，本赛季第一次获得积分。

Red Bull KTM 厂队的Brad Binder延续强势开局，从第 10 名发车的他最终获得第 6 名。本赛季在卡塔尔站上赢得冠军的 Enea Bastianini则跻进前 10 名。

Jorge Martín feiert ein weiteres Podium mit seinem Pramac Racing-Team © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2022 MotoGP世界摩托车大赛阿根廷排名

Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Jorge Martín (西班牙) – Ducati Álex Rins (西班牙) – Suzuki Joan Mir (西班牙) – Suzuki Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Brad Binder (南非) – KTM Maverick Viñales (西班牙) – Aprilia Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Marco Bezzecchi (意大利) – Ducati Enea Bastianini (意大利) – Ducati

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