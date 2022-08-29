2022 MotoGP世界摩托车大赛奥地利战报 - Miller登上颁奬台荣耀

超过 90,000 名车迷在 Red Bull 赛道见证了奥地利 MotoGP™ 的精彩表现，Jack Miller 连续第二次登上颁奖台，拿下第三名佳绩，其队友及冠军强劲挑战者 Francesco Bagnaia 冲线夺冠。

Miller勇猛抵抗来自 Pramac Ducati 车手Jorge Martín 在比赛后段的一些强势追击压力，之前这位西班牙籍车手还英勇的尝试与澳大利亚车手争夺最后一个颁奖台位置时转倒。

Ducati车队在Red Bull赛道排位赛中取得主导地位，占据前六名中的五位，Enea Bastianini 拿下其职涯的首次杆位佳绩。在大奖赛的稍早赛段，意大利摩托车继续在周日下午占据主导地位。经过 28 圈艰苦奋战，终场他们有两位车手登上颁奖台殊荣。

Jack Miller in Action am Red Bull Ring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

奥地利 MotoGP™ 大奖赛灯灭起跑，此时，Ducati的Bagnaia率先从开场的右侧弯道中脱颖而出，所有车手都在比赛状况下首次通过了新引入的2B 弯道。

相安无事状况并没有持续太久，Joan Mir在 4 号弯转倒。在前方，Bagnaia带领一队人马由四辆Ducati摩托车组成的列队向前奔驰，Miller位居前三名，Martín第四紧追其后。

第四圈时，Ducati四人组与排在第五位Maverick Viñales的差距超过一秒，而Miller则超越了Bastianini推进至第二位，此时，Ducati Lenovo战队分占前两名位置。

两圈后，轮到Martín进攻Bastianini并取得第三名，紧追其后的是卫冕世界冠军车手Fabio Quartararo。不过，意大利车手Bastianini在 4 号弯因机械问题滑出了赛道，最后退赛收场。

Jorge Martín vor Enea Bastianini in Österreich © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

回到前方领先集团，Miller对Bagnaia采取了行动，但在最后一个弯道被他的队友防守成功，被迫重回第二位。到第 10 圈时，Pramac Ducati的 Martin 明显追上了 Ducati 二人组，落后Miller 不到半秒差距。

Martín很快就缩小了与Miller之间的差距，此时进入第一名激烈的三人争夺战，Quartararo 排名第四，紧随其后的是 Aleix Espargaró。到一半时，Martín看来掌控良好。不过，Quartararo尽管收到了违反赛道限制的警告，但还是给这位西班牙籍车手施加了强大的压力。

此牵制得到了回报，因为Martín在新增加弯道的第一部分剎车时犯错，让 Quartararo 趁机晋升至第三位，而在前方，Bagnaia 与Miller之间的差距拉大到十分之七秒。

当Martín从领先的三名车手中落后时，Bagnaia则将他与Miller的领先优势扩大到一秒以上，还剩最后六圈，Quartararo目标是打败Miller夺取第二名。然而，早早有望登上颁奖台的Martín则火力锐减，然而，进入最后五圈后，他逐渐追进了 Quartararo。

Brad Binder wurde beim KTM-Heimrennen nach Startplatz 11 solider Siebter © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

这一切都在 2B 减速弯道开始，因为 Quartararo 冲向 Miller 的内侧并取得第二位，紧随其后的是 Martín，他无法完全保持稳定。但Martín并没有被吓倒，开始向澳大利亚车手施压，之后更尝试对Miller采取大胆的行动，但在最后一圈开始时不慎转倒，终结了他登上颁奖台的希望。

Martín的不幸让Miller今年第五次轻松地登上颁奖台荣耀，而前方，Bagnaia在 Quartararo 之前上演了 MotoGP™ 的三连胜戏法。马丁亦非省油的灯，不知何故设法回到他的Ducati车上，终场冲线拿下第十名，而 Pramac Racing 的队友Johann Zarco 在奥地利斯皮尔伯格度过了一个相当平静的下午，最终获得第五名。

再往后方，Brad Binder 成为Red Bull KTM厂队中表现最好的车手。这位南非籍车手自第 11 位发车后，终场在车队主场比赛中获得出色的第七名，再次见证他是 RC16 摩托车的专业。

2022 MotoGP世界摩托车大赛奥地利战绩

Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Luca Marini (意大利) – Ducati Johann Zarco (法国) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Brad Binder (南非) – KTM Álex Rins (西班牙) – Suzuki Marco Bezzecchi (意大利) – Ducati Jorge Martín (西班牙) – Ducati

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