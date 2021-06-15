Pérez arrived in parc ferme without his car, but with a win
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MotoGP

周末的狂热-MotoGP-F1-WRC捷报频传

上周末不仅看到世界级赛车运动三连冠佳绩，还上演了令人难忘的精彩大戏。这一切发生的过程与时间且让我们娓娓道来。
作者 James W Roberts
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Sébastien Ogier

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Sergio Pérez

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Miguel Oliveira

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地表上最快、最激动人心的三项赛车运动都在同一个周末举行，这实属罕见。 更妙的是，当这三项赛事上演了令人几乎无法遗忘的运动佳绩和戏剧化的时刻，真要感恩你所热爱的赛车运动是如此的荡气回肠令人兴奋不已。
6 月 4 日至 6 日的周末，意大利撒丁岛拉力赛举行的世界拉力大赛、加泰罗尼亚的MotoGP™ 和F1一级方程式阿塞拜疆大奖赛。真是一个充满活力的周末，两轮和四轮的明星都展现了令人激动的震撼与爆发力。
世界拉力大赛，世界冠军 Sébastien Ogier 赢得惊人的胜利；在 MotoGP™ 中， Miguel Oliveira 以激动人心的骑行率先得分；F1大赛中，Sergio Pérez在疯狂的阿塞拜疆大奖赛取得光荣的胜利，并将世界冠军争夺战的分差高潮拉开。
如果你想要再回顾一下 - 以下是这一切发生的经过与时刻。
早上08：08分-世界拉力大赛卫冕冠军的 Sébastien Ogier 在意大利撒丁岛拉力赛最后一天开始，领先Toyota队友 Elfyn Evans 34 秒，当时距离其职业生涯的第 52 场胜利只有4个赛段。
下午1：01分- Ducati 车队的 Jack Miller 以精湛的骑行超越杆位车手 Fabio Quartararo，赢得MotoGP™ 加泰罗尼亚的领先优势。
下午1：05分-Red Bull KTM 厂队车手 Miguel Oliveira 在加泰罗尼亚 MotoGP™大赛飙速至领先位置。
下午1：16分- Sébastien Ogier 在撒丁岛赢得轰动的胜利！ 在意大利撒丁岛炎热的天气中，这位7座 WRC 冠军以主导地位终结了周末赛事，从周六的 SS12 赛段开始，他赢得今年赛季的第3场拉力赛分站冠军，超越Elfyn Evans取得领先优势。
下午1：36分-Oliveira巩固了他在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道的领先优势，Pramac Ducati 车队的 Johann Zarco居第2位。
下午1：42分- Oliveira和 KTM车队赢得空前的胜利！ Oliveira 在最后一圈牵制了 Johann Zarco 的强烈攻势，赢得了他在顶级摩托车赛事的第3场分站冠军，在冠军领先者 Fabio Quartararo 受时间判罚后，Ducati的 Jack Miller 意外登上颁奖台的荣耀。
Sébastien Ogier (FRA) and Julien Ingrassia (FRA) of team Toyota Gazoo Racing are seen on performing during the World Rally Championship Sardinia in Olbia, Italy on June 6, 2021.
Sébastien Ogier jumps a crest in Sardinia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Toyota driver Sébastien Ogier made light work of the tree-lined roads in Sardinia.
An Ogier masterclass
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Sébastien Ogier looks unstoppable alongside Julien Ingrassia during the World Rally Championship Sardinia.
Unstoppable
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
The whole Toyota Gazoo Racing team celebrate Sébastien Ogier and Julien Ingrassia’s big WRC win in Sardinia, Italy.
A team effort
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Sébastien Ogier was overjoyed at his latest win and celebrated his big WRC Rally Italia Sardegna victory by riding an inflatable toy in the water.
“I’m quite glad I came now”
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
KTM's Miguel Oliveira leads Ducati's Johann Zarco in Catalunya.
KTM's Miguel Oliveira leads Ducati's Johann Zarco in Catalunya
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Miguel Oliveira leads the MotoGP™ pack in Catalunya.
Miguel Oliveira leads the MotoGP™ pack in Catalunya
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Miguel Oliveira celebrates KTM's return to the top step.
Miguel Oliveira celebrates KTM's return to the top step
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Miguel Oliveira confirmed KTM's return to form in Catalunya
Miguel Oliveira confirmed KTM's return to form in Catalunya
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Given his chance, Pérez grabbed it with both hands
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Max Verstappen of Red Bull Racing Honda at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Verstappen got no reward for his prodigious pace
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Lewis Hamilton of Mercedes at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Perez was home free after Hamilton's error
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Baku was beautiful for Pérez once again
© Getty Images/Red Bull Content Pool
下午 2 点：阿塞拜疆大奖赛在巴库灯灭起跑！
下午2：30分- Ferrari车队Charles Leclerc在起跑头圈从杆位取得领先地位，但感谢强劲的节奏及进站速度，Aston Martin Red Bull车队的Max Verstappen 在巴库取得领先地位。
下午2：43分- Sergio Pérez推升至第2位，让Aston Martin Red Bull车队取得前两名位置。
下午 3：15分- 受到Lance Stroll严重失速撞车事故影响，安全车出动，Verstappen仍维持领先地位。
下午3：34分- 可谓是Max 的灾难！ 第 47 圈 Verstappen 看来即将取得胜利，但荷兰籍车手因后轮发生严重爆胎事故，以高速撞进了防护墙，此时红旗出现。 所有人的目光都聚焦在他能否重新启动……
下午3：59分- 安全车领军冲刺了两圈决定重启赛事，Perez居领先位置。
下午4：16分- 重启赛事后，Mercedes车手Lewis Hamilton从第2位直接飊进第1个弯道，让Perez有个干净的赛道，而这位世界冠军卫冕者则位于赛道的后方。
下午4：18 分- Checo 夺冠！Pérez面对压力了得，赢得其职业生涯的第2场胜利，也是他为Aston Martin Red Bull车队赢得的第1座分站冠军。 他与 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly 一起登上颁奖台的殊荣，全程他与Ferrari’的 Charles Leclerc缠斗激烈，而其新秀队友 Yuki Tsunoda 以第7名完赛，拿下他在F1的最佳绩。
想要再次看到精彩的赛事吗？好消息！下一场世界级赛车运动的三连赛将在 6 月 24 -27 日的周末灯灭起跑。准备好迎接更疯狂、更精采的两轮和四轮赛事。精彩赛事值得期待……

即将来临的赛事行程

  • 即将来临的赛事行程
  • 6月19-20 日 - MotoGP, 德国站
  • 6月18-20 日 - F1, 法国站
  • 6月26-27 日 - MotoGP, 荷兰站
  • 6月24-27 日 - WRC, 肯尼亚站
  • 6月25-27 日 - F1, 奥地利站
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