上周末不仅看到世界级赛车运动三连冠佳绩，还上演了令人难忘的精彩大戏。这一切发生的过程与时间且让我们娓娓道来。

地表上最快、最激动人心的三项赛车运动都在同一个周末举行，这实属罕见。 更妙的是，当这三项赛事上演了令人几乎无法遗忘的运动佳绩和戏剧化的时刻，真要感恩你所热爱的赛车运动是如此的荡气回肠令人兴奋不已。

6 月 4 日至 6 日的周末，意大利撒丁岛拉力赛举行的世界拉力大赛、加泰罗尼亚的MotoGP™ 和F1一级方程式阿塞拜疆大奖赛。真是一个充满活力的周末，两轮和四轮的明星都展现了令人激动的震撼与爆发力。

世界拉力大赛，世界冠军 Sébastien Ogier 赢得惊人的胜利；在 MotoGP™ 中， Miguel Oliveira 以激动人心的骑行率先得分；F1大赛中，Sergio Pérez在疯狂的阿塞拜疆大奖赛取得光荣的胜利，并将世界冠军争夺战的分差高潮拉开。

如果你想要再回顾一下 - 以下是这一切发生的经过与时刻。

早上08：08分- 世界拉力大赛卫冕冠军的 Sébastien Ogier 在意大利撒丁岛拉力赛最后一天开始，领先Toyota队友 Elfyn Evans 34 秒，当时距离其职业生涯的第 52 场胜利只有4个赛段。

下午1：01分- Ducati 车队的 Jack Miller 以精湛的骑行超越杆位车手 Fabio Quartararo，赢得MotoGP™ 加泰罗尼亚的领先优势。

下午1：05分- Red Bull KTM 厂队车手 Miguel Oliveira 在加泰罗尼亚 MotoGP™大赛飙速至领先位置。

下午1：16分- Sébastien Ogier 在撒丁岛赢得轰动的胜利！ 在意大利撒丁岛炎热的天气中，这位7座 WRC 冠军以主导地位终结了周末赛事，从周六的 SS12 赛段开始，他赢得今年赛季的第3场拉力赛分站冠军，超越Elfyn Evans取得领先优势。

下午1：36分- Oliveira巩固了他在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道的领先优势，Pramac Ducati 车队的 Johann Zarco居第2位。

下午1：42分- Oliveira和 KTM车队赢得空前的胜利！ Oliveira 在最后一圈牵制了 Johann Zarco 的强烈攻势，赢得了他在顶级摩托车赛事的第3场分站冠军，在冠军领先者 Fabio Quartararo 受时间判罚后，Ducati的 Jack Miller 意外登上颁奖台的荣耀。

Sébastien Ogier jumps a crest in Sardinia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool An Ogier masterclass © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Unstoppable © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool A team effort © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool “I’m quite glad I came now” © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool KTM's Miguel Oliveira leads Ducati's Johann Zarco in Catalunya © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Miguel Oliveira leads the MotoGP™ pack in Catalunya © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Miguel Oliveira celebrates KTM's return to the top step © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Miguel Oliveira confirmed KTM's return to form in Catalunya © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Given his chance, Pérez grabbed it with both hands © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen got no reward for his prodigious pace © Getty Images/Red Bull Content Pool Perez was home free after Hamilton's error © Getty Images/Red Bull Content Pool Baku was beautiful for Pérez once again © Getty Images/Red Bull Content Pool

下午 2 点： 阿塞拜疆大奖赛在巴库灯灭起跑！

下午2：30分- Ferrari车队Charles Leclerc在起跑头圈从杆位取得领先地位，但感谢强劲的节奏及进站速度，Aston Martin Red Bull车队的Max Verstappen 在巴库取得领先地位。

下午2：43分- Sergio Pérez推升至第2位，让Aston Martin Red Bull车队取得前两名位置。

下午 3：15分- 受到Lance Stroll严重失速撞车事故影响，安全车出动，Verstappen仍维持领先地位。

下午3：34分- 可谓是Max 的灾难！ 第 47 圈 Verstappen 看来即将取得胜利，但荷兰籍车手因后轮发生严重爆胎事故，以高速撞进了防护墙，此时红旗出现。 所有人的目光都聚焦在他能否重新启动……

下午3：59分- 安全车领军冲刺了两圈决定重启赛事，Perez居领先位置。

下午4：16分- 重启赛事后，Mercedes车手Lewis Hamilton从第2位直接飊进第1个弯道，让Perez有个干净的赛道，而这位世界冠军卫冕者则位于赛道的后方。

下午4：18 分- Checo 夺冠！Pérez面对压力了得，赢得其职业生涯的第2场胜利，也是他为Aston Martin Red Bull车队赢得的第1座分站冠军。 他与 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly 一起登上颁奖台的殊荣，全程他与Ferrari’的 Charles Leclerc缠斗激烈，而其新秀队友 Yuki Tsunoda 以第7名完赛，拿下他在F1的最佳绩。

想要再次看到精彩的赛事吗？好消息！下一场世界级赛车运动的三连赛将在 6 月 24 -27 日的周末灯灭起跑。准备好迎接更疯狂、更精采的两轮和四轮赛事。精彩赛事值得期待……

即将来临的赛事行程

即将来临的赛事行程

6月19-20 日 - MotoGP, 德国站

6月18-20 日 - F1, 法国站

6月26-27 日 - MotoGP, 荷兰站

6月24-27 日 - WRC, 肯尼亚站

6月25-27 日 - F1, 奥地利站

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