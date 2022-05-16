在一场全意大利车手的白热化争夺中，Enea Bastianini 以优异的表现战胜 Francesco Bagnaia，率先冲线赢得法国利曼 MotoGP™大奖赛冠军。

在法国蔚蓝的天空下，Gresini Racing MotoGP™ 车手“野兽”Enea Bastianini驾驶着赛车在利曼赛道内Bugatti赛道上，面对超过十万名车迷，以出色的表现，终场率先冲线赢得他在顶级赛事的第三场冠军。

这位意大利 MotoGP™ 新秀展现了一场精彩的比赛，与另外两人Francesco Bagnaia 和Jack Miller 并驾齐驱，并向比赛大部分时间的领头羊 Bagnaia发动攻势，迫使西班牙 MotoGP™ 冠军车手犯下错误，Enea Bastianini最终拿下最高积分 25 分。

Miller自第二位发车，取得良好的开局，之后，又超越了队友和杆位得主Bagnaia，在整个赛场上，他表现激进，并抢得第三名。

Enea Bastianini und Jack Miller feiern Doppelsieg © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Bastianini发车不错，排名第四，之后受益于Suzuki的 Álex Rins 在Dunlop减速弯道上发生的严重事故，晋升至第三名，此时，三辆杜卡迪在前方组成领先集团。

Bagnaia 在第 5 圈取得领先， Miller在第 7 弯位列第二，随着比赛逐渐稳定，Miller也守住新领头羊的位置。五圈后，Bastianini进入前方的领先集团，成为势均力敌的争夺者。

Bastianini在第 12 圈第 8 弯绕过Miller，切入杜卡迪前方双人组，并将目光锁定了领跑者Bagnaia，此时，法国赛场成了全意大利车手对决的舞台。

随着比赛接近最后 10 圈，东道主选手Johann Zarco 超越马克·马奎兹取得第六名，而第二名的Bastianini则向领头羊Bagnaia施加压力。

Jack Miller verfolgt den Führenden Francesco Bagnaia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最后 7 圈，Bastianini点燃了战火并做出惊人的超越攻势，剎车进入Dunlop弯道，可惜被Bagnaia重新超越。此时战况激烈进入白热化，但由于Bagnaia犯了一个罕见的错误，在8 号弯跑偏。在调整了几个弯道后，不幸在第 13 号弯失速转倒。

这让Bastianini得以长驱直入取得明显的领先优势，Miller晋升到了第二位，比赛也就此尘埃落定，Aleix Espargaró也登上领奖台。

Zarco 在他的主场比赛中，之前因判罚以第 9 名发车，终场领先马奎兹拿下第5名， 奥地利Red Bull KTM厂队车手Brad Binder终场以第 8 名完赛。

MotoGP世界摩托车大赛法国战绩

Enea Bastianini (意大利) – Ducati Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Johann Zarco (法国) – Ducati Marc Márquez (西班牙) – Honda Taakaki Nakagami (日本) – Honda Brad Binder (南非) – KTM Luca Marini (意大利) – Ducati Maverick Viñales (西班牙) – Aprilia

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！