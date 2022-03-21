2022 MotoGP™印度尼西亚战报 – 雨中战神Oliveira

时隔25 年，世界顶级摩托车赛事首度进军印度尼西亚。在历经数小时的暴雨和缩短赛事圈数后，Red Bull KTM厂队的Miguel Oliveira 在湿地天气里赢得了最终胜利。

比赛原定当地时间下午 3 点，龙目岛Mandalika国际赛道的比赛最终延后了一个多小时后才开始。在极具挑战的赛道条件下，Oliveira力压Fabio Quartararo，赢得他在顶级赛事的第四场胜利。Fabio Quartararo屈居第二，Johann Zarco 则为Pramac Ducati车队赢得第三名。

遗憾的是，八届世界冠军Marc Márquez没能登上印度尼西亚的正赛赛道。这位Honda车手在早上的热身赛中发生严重的摔车事故后，遭受脑震荡并被送往医院做进一步的检查。正赛开始前，Márquez宣布不适参赛，这让本应在第 14 位发车的西班牙籍车手度过了一个艰难的周末。

Riders battle for position in the spray at the 2022 Indonesian MotoGP™ © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

当MotoGP™印度尼西亚站终于灯灭起跑之际，雨还在不停的落下，这对 23 名车手来说确实是一个艰难的挑战。当车队在开场的弯道中鱼贯通过时，杆位车手Fabio Quartararo掌握主动，率先出弯，超越了KTM 的Oliveira和Ducati的Jack Miller.

但没过多久，Oliveira就找回了赛车足够的抓地力和信心，从而在第二圈开始取得领先，Miller紧追其后。第二圈结束时，Miller上升至领先位置，证明了自己在 MotoGP™ 中“雨神”的封号。很快， Álex Rins 和 Johann Zarco 超越了谨慎的 Quartararo ，并开始尝试挑战 Oliveira 和 Miller 的领先二人组。

比赛还剩最后 13 圈时，雨终于停了。Oliveira与Miller依旧在最前方，而Rins 和 Zarco两人争夺第三的位置。

KTM's Miguel Oliveira chases down leader Jack Miller © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

经过颤抖，Zarco 终于从 Rins 手中夺回了第三名，并缩小了与第二名Ducati车手Miller的差距。法国车手很快就追近Miller，迫使澳大利亚籍车手必须采取严密的防守策略。两人决斗让Quartararo抓住了机会，并在三路之争中抢得第二名。

进入最后一圈，Quartararo 巩固了第二名位置，并试图在比赛中超越Oliveira。此时 Zarco 终于攻破Miller的防线进入第三名。

Johann Zarco scored a hard won podium in Indonesia © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

在前方，Oliveira可谓是锐不可当。尽管后方的 Quartararo不断施压，但Red Bull KTM厂队的车手不畏艰难，持续找回赢得冠军的节奏与速度，最后冲线拿下其职业生涯顶级赛事的第四次胜利。

Oliveira的队友Brad Binder，上一站在卡塔尔的第二名，本站以第八名完赛。总积分进入第二名位置。这意味着车队进军阿根廷站， Red Bull KTM厂队在车手和车队的积分榜上都处于优势地位。

Miguel Oliveira celebrates victory in Indonesia © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

2022 MotoGP™印度尼西亚站最终车手排名

1. Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM 2. Fabio Quartararo (法国) – Yamaha 3. Johann Zarco (法国) – Ducati 4. Jack Miller (澳大利亚) – Ducati 5. Álex Rins (西班牙) – Suzuki 6. Joan Mir (西班牙) – Suzuki 7. Franco Morbidelli (意大利) – Yamaha 8. Brad Binder (南非) – KTM 9. Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia 10. Darren Binder (南非) – Yamaha

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