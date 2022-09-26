2022 MotoGP大奖赛日本战报 – Miller在茂木町扬眉吐气勇夺冠军

MotoGP™ 自 2019 年以来首次重返日本双环茂木町赛道，Ducati车队的Jack Miller 在第三圈取得领先后，从此扬长而去一骑绝尘，冲线赢得他在顶级赛事的第4座冠军殊荣。

落后Miller几秒钟的是 Brad Binder，紧随其后的是Jorge Martín ，第四名是 Marc Márquez，他在伤愈复出的过程中以第四名的成绩展现了自己的勇气与毅力。

状态回勇的六座顶级赛事世界冠军 Márquez 在一场湿漉漉的排位赛中以出众的表现让每个人都惊叹不已，他在主场大奖赛中获得了杆位。

Marc Márquez ist wieder back! © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

这是西班牙车手时隔 1071 天后的第一个杆位，然而，从前排发车，当车队鱼贯进入第一个右转弯时，Binder 取得领先，但很快即被紧追其后Ducati 的Martín超越。

随着 Márquez 逐渐落后，Miller在第二圈中途对Binder 发动攻势，并且将目标瞄准取得领先Ducati 的Martín。

第三圈，Miller在 11 号弯勇敢地超越了Martín取得领先地位，而更靠后方的冠军希望者Enea Bastianini 与 Francesco Bagnaia 则在争夺第 11 位。

Jack Miller auf dem Weg zu Sieg Nr. 4 in der Königsklasse © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在领先的 Ducati 后方，是一场 KTM 的争夺战，在开场阶段，Binder 受到了重新焕发活力的Miguel Oliveira的紧迫追击，后者在第六圈跑进了颁奖台位置。

比赛中段，Miller的领先优势与Martín的差距超过三秒，而 Binder 则领先 KTM车队取得第三名。三圈后，Miller将自己与Martín的优势扩大到4 秒半。

杆位车手 Márquez 证明他的恢复进展喜人，最后5 圈，他与第四名的车手 Oliveira 并驾齐驱，之后，Binder 对 Martin 的第二名开始发动攻势。

Brad Binder mit einem späten Manöver vorbei an Jorge Martín © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最后三圈，Márquez 超越 Oliveira 取得第四名，而 Binder 争取第二名的位置。 南非车手静待时机，在最后一圈对Martín采取了行动，而有希望争夺年度冠军的Bagnaia则意外地，自前10 名位置转倒出局。

随着最后一圈的接近，Miller毫无悬念夺冠，这位澳大利亚车手在出色的Binder之前取得了他职业生涯中最令人信服的胜利，而Martín则在七场比赛后第一次重返颁奖台殊荣。

2022 MotoGP大奖赛日本站战绩

Jack Miller ((澳大利亚) – Ducati Brad Binder (南非) – KTM Jorge Martín (西班牙) – Ducati Marc Márquez (西班牙) – Honda Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM Luca Marini (意大利) – Ducati Maverick Viñales (西班牙) – Aprilia Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Enea Bastianini (意大利) – Ducati Marco Bezzecchi (意大利) – Ducati

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