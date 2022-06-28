2022 MotoGP大奖赛荷兰战报 – 十万车迷回归见证亚森的跌宕起伏

2020 年休整一年，2021 年观众人数受限，这个周末十万多名观众涌向 TT 亚森赛道，参加周日下午在“大教堂”举行的惊险刺激的MotoGP™盛宴。

这注定是一场为人津津乐道的比赛，在被大家视为经典26 圈MotoGP™戏剧性的战役中，卫冕世界冠军车手遭遇了两次转倒事故，而Jack Miller、 Brad Binder 和 Aleix Espargaró 在最后一处弯道，上演了一场惊险刺激第四名争夺战戏码，这也提供了完美的最后高潮。

灯灭起跑，杆位车手 Francesco Bagnaia 一马当先脱颖而出，紧追其后的是 Espargaró、Fabio Quartararo 和Jorge Martín ，在最初几圈中，他驾驶的 Pramac Ducati 取得第四名位置。

比赛在第五圈发生了巨大的戏剧性事件。冠军领头羊 Quartararo 犯了一个罕见的错误，他原想在 5 号弯超越 Espargaró 攻占第二名位置，但与 Aprilia 车手撞个正着，导致两位车手都落入大队的后方。

这一意外让Martín晋升至第三名，紧随其后是同样焕发活力的 Binder。 这位南非车手再次展现了他在周日的最佳状态，从他第 9 位发车位开始的表现，即以令人印象深刻地表现向前推进。

Ducati-Pilot Jorge Martín mit der wohl stärksten Anfangsphase © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

比赛行进到一半时，Bagnaia 领先 Ducati 车手 Marco Bezzecchi，Martín 领先Maverick Viñales排名第三，Binder 排名第五。 在 Binder后方，尽管在多场比赛中遭受第二次长圈判罚，Miller仍展现出良好的速度与节奏。

第 14 圈，来自 Quartararo一个严重的高倾角转倒，让这位法国车手在比赛中第二次犯了大错，这位Yamaha车手一瘸一拐地离开了赛道，并结束了这灾难性的一天。

最后 10 圈，赛道上乌云密布，开始下起小雨。这也导致Martín滑落至第六，Miller和 Binder颇能掌握此种天气条件，分占第五和第四名。

Jack Miller macht Jagd auf KTM-Pilot Brad Binder © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

最后六圈，战况改变，Miller上升至第四位， KTM 车队的 Binder 紧随其后。 两圈后，Miller开始锁定第三名车手Viñales。

Miller在倒数第二圈结束时对Viñales发动攻势，但没能完全坚持下去，此举也让西班牙车手顺利脱逃，并占据了颁奖台最后一个位置。

然而，好戏还没结束。当进入最后的减速弯道时Miller 和Binder争夺第四名位置，此时，Espargaró不知从何处瞬间窜出，完美超越了他们二位，抢得第四名。

比赛的最后一圈，Bagnaia 超车Bezzecchi成功获得冠军，Bezzecchi屈居第二，Espargaró 进入前三名。

2022 MotoGP大奖赛荷兰战绩

Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Marco Bezzecchi (意大利) – Ducati Maverick Viñales (西班牙) – Aprilia Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Brad Binder (南非) – KTM Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Jorge Martín (西班牙) – Ducati Joan Mir (西班牙) – Suzuki Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM Álex Rins (西班牙) – Suzuki

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