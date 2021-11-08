Ducati车队的 Jack Miller与 Álex Márquez 历经一番苦战后，在阿尔加维的 MotoGP™ 大奖赛上重返颁奖台，这场比赛在波尔蒂芒(Portimão)引起众人关注并抢尽了风头。

Ducati车队的Jack Miller 自 6 月加泰隆尼亚大奖赛以来，首次重返 MotoGP™ 颁奖台，在阿尔加维大奖赛坡度起伏的波尔蒂芒赛道上，历经长时间的对抗后，终场落后队友Francesco Bagnaia 与 Joan Mir，拿下第3名。
Miller 和 Márquez 的对抗是这场多事比赛的高潮，由于 KTM 车手 Miguel Oliveira 与 Iker Lecuona 在 13 号弯发生高速擦撞事件，第 23 圈后以红旗状况结束赛事。幸运的是，两位车手身体无恙，都能步行离开事故现场。
从比赛的第一圈到红旗出现突然结束，Miller在第三次造访波尔蒂芒的赛事中，仅比Márquez领先不到半秒钟，最后终于胜出登上了颁奖台。
排名第五的是法国 Pramac Ducati 车手Johann Zarco，凭借完赛的好表现，获得了 2021 年最佳独立车手的称号。
Honda车手Pol Espargaró 无法与先前在米萨诺赛道的颁奖台速度相比，终场获得第六名，而本赛季稍早在这条赛道上遭遇撞车Pramac车队的Jorge Martín，冲线拿下第七名，并帮助了Pramac Racing车队赢得 2021 年独立冠军车队的荣衔。
Espargaró 的 Repsol Honda 队友 Marc Márquez 是前两场大奖赛的冠军车手，他因在比赛前进行越野训练时，不慎发生撞车意外，导致轻微脑震荡现象，因此没有参加这场比赛。希望这位七届 MotoGP™ 冠军车手，能在11 月 14 日于瓦伦西亚的里卡多·托尔莫赛道，举行本赛季最后封关战中重返赛场。
2021 MotoGP阿尔加维大奖赛战绩(前五名)
- Francesco Bagnaia (意大利) Ducati 38m 17.720s
- Joan Mir (西班牙) Suzuki +2.478s
- Jack Miller (澳大利亚) Ducati +6.402s
- Álex Márquez (西班牙) Honda +6.453s
- Johann Zarco (法国) Ducati +7.882s
2021 MotoGP大奖赛总排行
- Fabio Quartararo (法国) Yamaha 267 points
- Francesco Bagnaia (意大利) Ducati 227
- Joan Mir (西班牙) Suzuki 195
- Jack Miller (澳大利亚) Ducati 165
- Johann Zarco (法国) Ducati 163
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