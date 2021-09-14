Marc Márquez以戏剧化的方式重返MotoGP颁奖台，本赛季迄今为止的亚拉冈赛道，在一番白热化的激战之后获得亚军殊荣。

亚拉冈炽热的阳光，烧灼着西班牙东部MotorLand Aragón 17圈的赛道上，赛道温度达45°C，但车迷们在Marc Márquez 和Francesco Bagnaia进行的史诗般决战中，观赏了一场激动人心的精彩大战。

在一场激烈又冗长时间的高速猫捉老鼠比赛之后，Honda车手Márquez无所不用其极，企图赢得今年的第二场MotoGP大奖赛，但最终以第二名的成绩落后冠军车手Bagnaia，他巧妙地击退这位六座世界大冠车手，赢得他在MotoGP比赛的第一场冠军荣耀。

Marc Márquez macht sich bereit für den Start der MotoGP™ von Aragonien © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在这场经典的两辆摩托车比赛中，Márquez仍在从导致他缺席 2020 年 MotoGP™ 赛季大部分时间的事故中恢复过来，他想尽一切办法接近Bagnaia的位置。然而，最终，他还是无法让意大利车手俯首称臣，后者的表现确实令人印象深刻，并持续保持领先地位。

一开始，杆位车手 Bagnaia 为Ducati 厂队取得了完美的起步，领先快速起跑的 Márquez，后者在开场一圈早早超越了Jack Miller。前三名领先集团在稍早阶段保持顺序未变，因为更靠后方的著名推动者，则包括 KTM 的 Brad Binder和 Iker Lecuona – 两人皆在早期赛段进入前 10 名行列。

亚拉冈专家 Márquez 继续向 Bagnaia 施压，而Miller则对其Ducati赛车做了一些修正，期待在开场 10 圈看到最快全速，此时看到前方领先集团上演一场等待的游戏，保持抓地力并照顾好在灼热条件下，后方软胎的状况。

还剩 15 圈，领先的 Bagnaia 和 Márquez 组合，一直保持着彼此的单圈时间并设法增加与Miller的差距，这表明一切，都指向了亚拉冈大奖赛最后两辆摩托车的对决态势。

Honda-Pilot Marc Márquez in der Anfangsphase der MotoGP™ von Aragonien © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

进入最后 10 圈，Bagnaia领先Márquez的现状依然存在，但这位八座冠军车手显然更加接近并给与Ducati车手带来了实质的压力。Márquez 为赛道紧张的氛围和曲折多变的部分增添了能量，似乎计划要在最后几圈采取行动。

Márquez的举动伴随着进入第五弯险阻的克服，Honda车手取得短暂领先，但不久，Bagnaia仍抢回了领先优势。他在 15 号弯再次尝试，但再次被Ducati车手成功阻挡。

倒数第二圈，Márquez 在第 5号 弯再次尝试，结果吃了 Bagnaia 的闭门羹，进入最后一圈时，两位车手已没有任何转圜余地。

Der Moment, als Marc Márquez realisierte, dass der Kampf gelaufen war © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Márquez 在第一弯再次尝试晚剎车，第五弯再次，最后在 第12 弯，只是跑偏了，且有效地让 Bagnaia 可以恣意奔跑，终于赢得他在MotoGP的首胜荣耀，并充份抵御了这位六座超级大冠车手在亚拉冈蝉联第五胜的契机。

前两名之后，Joan Mir以遥遥领先之势获得第3名登上颁奖台，Miller因在中途滑倒，终场排名第五，但表现令人印象深刻的意大利新秀Enea Bastianini，这位新人最后冲线拿下本赛季最佳成绩第六名。

Marc Márquez feiert mit den spanischen Fans © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

KTM 车队二人组 Binder 和 Lecuona 的表现亦是可圈可点。奥地利大奖赛的冠军Binder完成了他最为熟悉的冲刺技巧，这位南非籍车手从发车位第 11 名开始，连续第二次以第七名完赛。

Tech3 KTM 厂队 Lecuona 的表现亦不同凡响，他在前 10 名中表现出色，直到比赛后期因失误使这位西班牙小将退居第 11 位，落后Honda车手Takaaki Nakagami后者挤进前 10 名行列。

MotoGP亞拉岡賽事戰績

Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Marc Márquez (西班牙) – Honda Joan Mir (西班牙) – Suzuki Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Enea Bastianini (意大利) – Ducati Brad Binder (南非) – KTM Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Jorge Martín (西班牙) – Ducati Takaaki Nakagami (日本) – Honda

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