MotoGP™ 戏剧性地重返菲利普岛赛道，而Honda车队的马克·马奎兹在澳大利亚站更是获得第二名的好成绩，创造职业生涯另一个里程碑。

MotoGP™ 自 2019 年以来，首次返回澳大利亚高低起伏的菲利普岛赛道，但等待是非常值得的，因为随着 2022 年赛事活动逐渐接近尾声，全球摩托赛车的精英们纷纷输出了高光表现。

Pramac Ducati 车手Jorge Martín 从杆位率先发车，领先马克·马奎兹。 然而，比赛最初几圈的主要故事则围绕在Jack Miller 。 本土作战的他在第五圈超越了队友Francesco Bagnaia，上升到第三位。

上一站在泰国的比赛中，卫冕冠军和赛事积分领先者Fabio Quartararo此站表现不佳。这位法国车手在Miller弯道发现失误后，在第 7 圈落后到第 19 位。

Ducati Rider Jorge Martín an der Front während der ersten Runden. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

而Miller也是在以他名字命名的弯角处，戏剧性地结束出局。亚历克斯·马奎兹撞上了这位澳大利亚车手的Ducati机车，导致他想以戏剧性的方式第三次登上 MotoGP™ 颁奖台的希望瞬间幻灭。

在比赛还剩最后10 圈时，一切还未尘埃落定， Bagnaia、马奎兹 和 Alex Rins 的前三名几并未锁定，而前 10 名车手的差距仅有一秒多的时间。这场赛事为迄今为止，本赛季最激动人心的比赛之一。

Rins在第 21 圈，短暂地攻进领先位置，而马奎兹则在第四位保持节奏与速度，随后在 Stoner 弯道的一个失误，让Honda车手降到了第五位。

还剩五圈时， Enea Bastianini成为场上最受关注的人。这位Ducati车手在最后几圈中成为速度最快的车手，并在方格旗即将到来时保持在第七名，但马克·马奎兹此时采取了行动，夺回了第三名，前排的Rins 与 Bagnaia则在争夺领先优势。

Marc Márquez unterstrich seine Top-Form mit Platz 2. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最后一圈，Rins 取得领先，马克·马奎兹紧随其同胞升至第二位。 尽管冲向终点线的压力越来越大，但马奎兹无法超越Rins，因为十分之八秒的时间涵盖了前七名的车手，新的冠军领头羊 Bagnaia 终场以第三名登上颁奖台。

这一结果让马奎兹在本赛季首次登上颁奖台的荣耀，这一亚军也宣告了这位八座世界冠军在 2020 年赛季首轮受伤后已经逐渐恢复。

Bastianini在澳大利亚获得第五名，比赛稍早的领先者Martín超越队友Johann Zarco获得第七名。 Red Bull KTM 厂队 的Brad Binder 充份验证了奥地利制造最好的摩托车，终场跻身前 10 名的行列。

2022 MotoGP世界摩托车大赛澳大利亚站战绩

Álex Rins (西班牙) – Suzuki Marc Márquez (西班牙) – Honda Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Marco Bezzecchi (意大利) – Ducati Enea Bastianini 意大利) – Ducati Luca Marini (意大利) – Ducati Jorge Martín (西班牙) – Ducati Johann Zarco (法国) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Brad Binder (南非) – KTM

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