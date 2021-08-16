Red Bull KTM 厂队的 Brad Binder 异军突起，以光头胎掌控湿漉漉的 Red Bull赛道，在奥地利 MotoGP大奖赛赢得令人难忘的胜利。

奥地利Red Bull赛道旁的 8万6,000 名观众，在这个周末见证了一场经典又热烈的赛事、长时间、多摩托车的 MotoGP™ 战役，并见识了 Red Bull KTM 厂队的Brad Binder ，以危险的光头胎在干湿路面不畏艰险前进，最后赢得令人赞叹不已的光荣胜利。

从第 10 位发车，南非籍车手在小雨转滂沱大雨的过程中表现出色亮眼，关键时刻是领先者选择在仅剩几圈的情况下进站换胎，将他们在干燥天气的摩托车换成湿地天气的设置。

Brad Binder blieb bei schwierigen Bedingungen im vollen Fokus. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

尽管比赛后期下大雨，Binder仍决定赌一把，坚持使用光头胎留在赛道上，并且令人难以置信地奋勇展现职业生涯定义的技能与勇敢不畏的精神，在他的竞争对手纷纷回防换上雨胎以保更精实的表现之际，他率先冲向终点线赢得令人引以为傲的殊荣。

在Binder为 Red Bull KTM 厂队意外赢得主场胜利前大约1个小时，在奥地利 MotoGP™大奖赛预定开始前几分钟，出现了戏剧性的场景，天空乌云罩顶，还下着小雨，但还不足以让主办单位宣布这是一场雨战。

Jorge Martín 在 7 天内第2次使用光头胎自杆位出发，在毛毛细雨中进入第１个弯道取得领先地位，紧随其后的是Ducati车队的 Francesco Bagnaia，他很快在第1圈的中途即窜升至领先位置。

随着细雨绵绵不断，此时Ducati车队攻进前3名位置，Martín的队友 Johann Zarco推升至第3，之后又超越进入第2，并且他的单圈速度还打破了周末的记录。

尽管在练习赛发生转倒撞车后肩膀出现问题，但Honda 车队的Marc Márquez 自第5位发车后，很快就追进至第3位，并开始挑战 Zarco 的第2名，可见前方战事迅速又缠斗激烈。

配备软胎的Márquez在第6圈暂时超越了Martín取得第2名，之前在一场激动人心的稍早比赛中曾输给了Zarco和Fabio Quartararo，随后细雨不断飘落在赛道上，还伴随着几声响雷。

Regengott Brad Binder gewinnt die MotoGP™ in Österreich. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第 10 圈时，雨越下越大，天空乌云密布，但前5名车手之间的激烈战斗并没有懈怠，Jack Miller 排在第6位，卫冕冠军的Joan Mir 紧追其后。还剩 14 圈时，前3名车手为 Bagnaia、Quartararo 和 Márquez 开始与第4名的Martín拉开距离，而 Márquez 在斯皮尔伯格赛道上一路追赶 Quartararo 稳稳当当，并没有转倒摔车的迹象。

第 20 圈，Quartararo 在第3弯道剎车失误，让 Márquez 有机可趁进攻至第2名，这位6座世界冠军车手立即向领先者 Bagnaia 施加压力。两圈后，他完成了本赛季一次完美的超越行动，但之后仍不敌Ducati出色的大直线速度实力。

最后5圈，大雨真的来了。 当前6辆摩托车开始明显变慢，并在Red Bull赛道周围滑行时，Miller率先进入维修区，转换为雨天设置的摩托车。此时，Márquez一马当先取得领先，而KTM的Binder却在这个时候自后方突然窜起，加入胜利荣耀的争夺战。

两圈后，除了Binder之外，前方集团5位领跑者都进站换上雨胎。而Binde则艺高人胆大的骑着光头胎在雨中奔驰，并开始取得领先地位。

比在干燥赛道驰骋慢了10 秒，Binder 不畏艰难仍持续冲刺，而 Márquez 则在进入第1弯道处发生转倒意外退赛收场。尽管如此，在前方的南非人仍保持着头脑清晰的状态，最后以光头胎冲线，赢得其职涯在MotoGP顶级赛事的第2场胜利，超越在后方苦苦追赶Pramac Ducati车队的Bagnaia 和 Martín.。

Binder在赛后表示：当我看到雨势不断时，我抓住了机会，我竭尽全力奋战不懈，终于追进至前方集团。当我看到这些人陆续进了维修区时，我决定赌一把，试着力拼到最后，并尽全力尝试将摩托车骑到终点。

我的剎车失去了作用，因为是碳纤维剎车，一旦它们失去温度，就好像你不再有剎车一样，所以我在两圈前失去了剎车，当我的轮胎变冷时，也没有抓地力 ，我很高兴能带着胜利回家，尤其是在奥地利的Red Bull和 KTM 的主场大奖赛。

Brad Binder und Jorge Martín feiern am Red Bull Ring. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在 Binder 引人注目的实力展现背后，还有更多理由为 KTM车队鼓掌，因为 Tech3 KTM 车手Iker Lecuona 跟随其快速学习的节奏与速度赢得第６名，这是他在 MotoGP™ 中取得的最好成绩。

本站杆位车手Martín终场拿下第３名，这是继上周他在施蒂里亚大奖赛上大获全胜后，一周内第２次登上Red Bull赛道的颁奖台。当车手前往银石赛道参加英国 MotoGP™ 大奖赛前，这位Ducati车手将继续重振旗鼓，让自己保持在最良好的状态。ch3 KTM 車手 Iker Lecuona 跟隨其快速學習的節奏與速度贏得第６名，這是他在 MotoGP™ 中取得的最好成績。

2021 MotoGP大奖赛奥地利战绩

Brad Binder – KTM (南非) Francesco Bagnaia – Ducati (意大利) Jorge Martín – Ducati (西班牙) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Luca Marini – Ducati (意大利) Iker Lecuona – KTM (西班牙) Fabio Quartararo – Yamaha (法国) Valentino Rossi – Yamaha (意大利) Álex Márquez – Honda (西班牙) Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙)

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