Honda's Pol Espargaró scored a season-best result at Silverstone
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MotoGP

2021 MotoGP世界摩托车大赛英国战报 –Pol Espargaró赢得本季最佳绩

Ducati车队的 Jack Miller带出了最后一圈的烟花，由于杆位车手Pol Espargaró期待在银石赛道再创佳绩，最后冲线，以微幅差距错过登上颁奖台的契机。
作者 James W Roberts
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Jack Miller

AustraliaAustralia

Pol Espargaró

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Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Marc Márquez

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Iker Lecuona

SpainSpain

Jorge Martín

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MotoGP™ 自 2019 年以来，首次重返英格兰北安普敦郡历史悠久的银石赛道。 6万7,000 名观众见证了一场引人入胜的英国 MotoGP™大奖赛，在最后1圈，Ducati的Jack Miller 和Aprilia车队的 Aleix Espargaró.展开了一段撼动之心第3名争夺战戏码。
毫无疑问，在下午比赛的亮点中，Miller设法追上稍早的领先者Aleix Espargaró。但尽管如此，在还剩几百公尺短暂领先的情况下，但他仍无法坚持回到 MotoGP™前3名的行列中。
对Aleix Espargaró 的弟弟Pol Espargaró来说，周末的实力证明是一次突破性的表现。 在效力Repsol Honda车队开始后，这位西班牙籍车手在排位赛中，至今赢得他在顶级赛事的第3个杆位佳绩，让银石赛道的观众惊艳不已。这位 2013 年Moto2 ™的冠军车手取得起跑的优势，带领大队进入该领域平坦的 Hanger 直线道，他的兄弟 Aleix紧追在后。
Ducati-Pilot Jack Miller in Action, bei der MotoGP 2021 in Silverstone, Großbritannien.
Jack Miller sorgte in der letzten Runde für Hochspannung
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比赛的稍早阶段，哥哥Alex Espargaró与Pol Espargaró即开始了兄弟阋墙的对抗，冠军领先者Fabio Quartararo取得第3位，其次是Francesco Bagnaia和Miller。第4圈时，Quartararo切入 Espargaró 兄弟之间，进入 Woodcote 综合赛段，此时Ducati双人组 Bagnaia 和 Miller 在前三辆摩托车后方，看来积极且追劲十足。
1圈后，Quartararo 与 Pol Espargaró 取得前方领先地位，但很快就输给了 Aleix Espargaró，但目前最大的问题是，Pol Espargaró的前轮软胎能否坚持到最后一段距离，以让这位西班牙籍车手第1次与Honda登上顶级赛事颁奖台的殊荣？
答案在最后还剩 12 圈时，Álex Rins追上了 Pol Espargaró，后者是在队友Marc Márquez 提前退赛后，Repsol Honda唯一在场上的赛车。 然而，对于年轻的Espargaró来说，这并未造成他的退缩，反而展现积极的速度与节奏，终场离颁奖台仅有微幅差距。
6座世界冠军车手Marc Márquez，在第1圈与Jorge Martín发生擦撞意外后退出了英国 MotoGP™大奖赛，但他的弟弟 Álex Márquez 在比赛的后段，证明了自己的实力，倒数剩下7圈之际，他已将他的LCR Honda赛车追进至第7名位置。
Hondas Pol Espargaró führt das Feld auf der Hangar Straight in die erste Runde, bei der MotoGP 2021 in Silverstone, Großbritannien.
Hondas Pol Espargaró führt das Feld auf der Hangar Straight an
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与 Álex Márquez 一样，Miller 似乎也找到了一些以前难以捉摸的比赛速度，并将目标瞄准在 Pol Espargaró第4名的位置，在此过程中也写下他的最速圈佳绩。 没过多久，Miller就在还剩 6 圈的情况下夺回了第4名，重新燃起争夺颁奖台位置的希望。
Miller在5场比赛中首次寻求前3名的佳绩，却在方格旗的挥舞下告终，而且遥不可及。澳大利亚籍车手在最后1圈与最终获得第3名的Aleix Espargaró,进行了一场戏剧性的决斗，后者让Aprilia车队展露头角首次登上颁奖台的荣耀。而Quartararo终线夺冠，取得压倒性的胜利，并扩大了他的冠军领先优势，而Rins紧追其后，拿下第2名佳绩。
Pol Espargaró 原可以在英格兰度过一个美好的下午。他从杆位出发，并取得本赛季迄今最好的成绩，在法国排名第8，本站超越优秀的Brad Binder之前，保持并获得第5名的好成绩。
Red Bull KTM厂队的南非籍车手，上一次在奥地利Red Bull赛道上取得令人难以忘怀的胜利，本站从发车区的第 11 位飙升至第 6 位，紧追其后的是另一名 KTM 车队的Iker Lecuona ，他连续第2次获得冠军锦标赛前 10 名的佳绩，优异的表现还领先令人印象深刻排名第8的 Álex Márquez。

2021 MotoGP世界摩托车大赛英国站战绩

  1. Fabio Quartararo – Yamaha (法国)
  2. Álex Rins – Suzuki (西班牙)
  3. Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙)
  4. Jack Miller – Ducati (澳大利亚)
  5. Pol Espargaró – Honda (西班牙)
  6. Brad Binder – KTM (南非)
  7. Iker Lecuona – KTM (西班牙)
  8. Álex Márquez – Honda (西班牙)
  9. Joan Mir – Suzuki (西班牙)
  10. Danilo Petrucci – KTM (意大利)
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