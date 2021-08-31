MotoGP™ 自 2019 年以来，首次重返英格兰北安普敦郡历史悠久的银石赛道。 6万7,000 名观众见证了一场引人入胜的英国 MotoGP™大奖赛，在最后1圈，Ducati的Jack Miller 和Aprilia车队的 Aleix Espargaró.展开了一段撼动之心第3名争夺战戏码。

毫无疑问，在下午比赛的亮点中，Miller设法追上稍早的领先者Aleix Espargaró。但尽管如此，在还剩几百公尺短暂领先的情况下，但他仍无法坚持回到 MotoGP™前3名的行列中。

对Aleix Espargaró 的弟弟Pol Espargaró来说，周末的实力证明是一次突破性的表现。 在效力Repsol Honda车队开始后，这位西班牙籍车手在排位赛中，至今赢得他在顶级赛事的第3个杆位佳绩，让银石赛道的观众惊艳不已。这位 2013 年Moto2 ™的冠军车手取得起跑的优势，带领大队进入该领域平坦的 Hanger 直线道，他的兄弟 Aleix紧追在后。

Jack Miller sorgte in der letzten Runde für Hochspannung © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

比赛的稍早阶段，哥哥Alex Espargaró与Pol Espargaró即开始了兄弟阋墙的对抗，冠军领先者Fabio Quartararo取得第3位，其次是Francesco Bagnaia和Miller。第4圈时，Quartararo切入 Espargaró 兄弟之间，进入 Woodcote 综合赛段，此时Ducati双人组 Bagnaia 和 Miller 在前三辆摩托车后方，看来积极且追劲十足。

1圈后，Quartararo 与 Pol Espargaró 取得前方领先地位，但很快就输给了 Aleix Espargaró，但目前最大的问题是，Pol Espargaró的前轮软胎能否坚持到最后一段距离，以让这位西班牙籍车手第1次与Honda登上顶级赛事颁奖台的殊荣？

答案在最后还剩 12 圈时，Álex Rins追上了 Pol Espargaró，后者是在队友Marc Márquez 提前退赛后，Repsol Honda唯一在场上的赛车。 然而，对于年轻的Espargaró来说，这并未造成他的退缩，反而展现积极的速度与节奏，终场离颁奖台仅有微幅差距。

6座世界冠军车手Marc Márquez，在第1圈与Jorge Martín发生擦撞意外后退出了英国 MotoGP™大奖赛，但他的弟弟 Álex Márquez 在比赛的后段，证明了自己的实力，倒数剩下7圈之际，他已将他的LCR Honda赛车追进至第7名位置。

Hondas Pol Espargaró führt das Feld auf der Hangar Straight an © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

与 Álex Márquez 一样，Miller 似乎也找到了一些以前难以捉摸的比赛速度，并将目标瞄准在 Pol Espargaró第4名的位置，在此过程中也写下他的最速圈佳绩。 没过多久，Miller就在还剩 6 圈的情况下夺回了第4名，重新燃起争夺颁奖台位置的希望。

Miller在5场比赛中首次寻求前3名的佳绩，却在方格旗的挥舞下告终，而且遥不可及。澳大利亚籍车手在最后1圈与最终获得第3名的Aleix Espargaró,进行了一场戏剧性的决斗，后者让Aprilia车队展露头角首次登上颁奖台的荣耀。而Quartararo终线夺冠，取得压倒性的胜利，并扩大了他的冠军领先优势，而Rins紧追其后，拿下第2名佳绩。

Pol Espargaró 原可以在英格兰度过一个美好的下午。他从杆位出发，并取得本赛季迄今最好的成绩，在法国排名第8，本站超越优秀的Brad Binder之前，保持并获得第5名的好成绩。

Red Bull KTM厂队的南非籍车手，上一次在奥地利Red Bull赛道上取得令人难以忘怀的胜利，本站从发车区的第 11 位飙升至第 6 位，紧追其后的是另一名 KTM 车队的Iker Lecuona ，他连续第2次获得冠军锦标赛前 10 名的佳绩，优异的表现还领先令人印象深刻排名第8的 Álex Márquez。

2021 MotoGP世界摩托车大赛英国站战绩

Fabio Quartararo – Yamaha (法国) Álex Rins – Suzuki (西班牙) Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙) Jack Miller – Ducati (澳大利亚) Pol Espargaró – Honda (西班牙) Brad Binder – KTM (南非) Iker Lecuona – KTM (西班牙) Álex Márquez – Honda (西班牙) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Danilo Petrucci – KTM (意大利)

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