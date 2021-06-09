KTM's Miguel Oliveira leads Ducati's Johann Zarco in Catalunya
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MotoGP

2021 MotoGP加泰罗尼亚大奖赛战报 - Red Bull KTM厂队Oliveira胜出夺冠

历经与 Johann Zarco史诗般的决战后，Red Bull KTM 厂队的 Miguel Oliveira 在加泰罗尼亚大奖赛脱颖而出赢得经典的一役，另Jack Miller 则再次登上颁奖台的荣耀。
作者 James W Roberts
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Marc Márquez

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Jack Miller

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Pol Espargaró

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Brad Binder

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Álex Márquez

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Danilo Petrucci

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Miguel Oliveira

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Iker Lecuona

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Johann Zarco

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Takaaki Nakagami

JapanJapan

Jorge Martín

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Enea Bastianini

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在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道举行的MotoGP™ 比赛又一场快速且激动人心的午后，这是Red Bull KTM厂队和Miguel Oliveira一次伟大的胜利。这位葡萄牙籍车手在与 Pramac Ducati 车队Johann Zarco 在最后圈进行了一番激烈的缠斗后，终于在西班牙东北部赢得令人难忘且荣耀的胜利。
尽管来自最受欢迎Fabio Quartararo发起的强烈挑战，但Oliveira在比赛的大部分时间沉着应战，并保持领先的地位。Oliveira 的 KTM 机车在这2.89 英里赛道上拥有挑战Yamaha 的性能与实力，进入最后1圈的是 Johann Zarco 的 Pramac Ducati机车，他希望终止 Oliveira 的胜利派对，但这位在最高级别3座分站冠军的车手仍坚持奋战至最后，终场冲线赢得可歌可泣惊人的胜利。
在前两名的后方，仍有进一步戏剧性的发展，因为 Quartararo 的车服皮革似乎在前方裂开，而他正与Ducati的Jack Miller争夺第3名位置。正当Miller想要夺得第3位时，这位法国籍车手遂收到时间的判罚，进而Miller获得第3名确立，这也是他在 2021 年赛季第3次登上 MotoGP™ 颁奖台的殊荣，并与刚刚巩固第2名的Zarco一起在冠军争夺战中保持前方的领先地位，目前仅落后Quartararo 14分。
Miguel Oliveira feiert seinen Sieg auf dem Podium.
KTM-Pilot Miguel Oliveira feiert seinen dritten Sieg in der Königsklasse
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Quartararo从前排发车开始 24 圈的比赛，这是他在本赛季连续第5个杆位，但Miller在Ducati的优越性能下超越了Yamaha车手，进入了开场右左右转弯的序列，紧追其后是后来居上KTM车队的 Oliveira。
第2圈，Oliveira超越了Miller抢走了领先优势，此时Quartararo落后至第5名，但在第3圈开始时，当Zarco从排位第3名起跑后落居后方，此时急起直追，Quartararo很快又掉至第6名。
当冠军卫冕者Joan Mir 与Aprilia 车队的Aleix Espargaró争夺第3名时，前方KTM 的Oliveira 在稍早赛段看来从容应对，而 Miller 紧追其后仅落后1秒，但到了第 10 圈，一切都变了。
前方集团经过重整后，比赛渐渐安定了下来。Oliveira仍然保持领先，紧追其后是平稳的Quartararo，Miller则在 Zarco 的 Pramac Ducati 机车压力下滑落至第4位。
Miguel Oliveira führt bei der MotoGP™ in Katalonien.
Miguel Oliveira führt bei der MotoGP™ in Katalonien
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仅仅1圈后，Quartararo 在Oliveira的追逐攻势下陷入苦战，并在第 12 圈的第 4 进弯处采取行动，Oliveira重新取回领先优势，保持节奏与速度。就在此时，一组5辆机车遂在后方为争夺颁奖台的位置风云再起。
有一位车手，此时，再次证明了他的速度、成熟技巧与冷静的头脑，那就是Zarco。 这位Ducati车手在第 16 圈开始重新夺回第3名，超越了Mir，而Zarco很快地就追近至Miller.机车的后方。
比赛来到最后5圈，领先者Oliveira和Quartararo之间的决斗成为主要焦点，但如果出现任何问题，Zarco 和Miller则在后方伺机而动。Oliveira的 KTM看来快速、平稳且一致，突然之间，在进入倒数第3圈时，Zarco跑到位于第2名Quartararo的右方准备超越行动。
第 22 圈开始，Zarco 超越他的同胞，此时Quartararo 位置跑偏，又立即发现自己受到后方Miller的压力。当这位澳大利亚籍车手希望拿下第2名时，Quartararo 的皮革车服似乎爆开了，因为他的胸板护甲从他身上飞了出来，瞬间对他的速度及注意力造成极大的影响。
Pramac Ducati-Pilot Johann Zarco verpasste den Sieg nur knapp.
Pramac Ducati-Pilot Johann Zarco verpasste den Sieg nur knapp
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在Miller和Quartararo的缠斗中，还剩最后1圈时，Zarco就在领先者Oliveira的右侧，差距迅速缩小，堪称是 2021 年 MotoGP™ 赛季最激动人心的高潮之一。
不幸的是，对 Zarco 来说，他原想首场顶级赛事胜利即将到手，在他前方 0.175 秒处就此结束了， Oliveira 沉稳应战抵抗后方巨大的压力，最后冲线赢得其职业生涯的第3座 MotoGP™ 冠军宝座。Miller在赛道上获得第4名，但由于Quartararo受到判罚，他朝前移动1名登上了颁奖台的殊荣。
如果 MotoGP™ 赛事有其后照镜，那么 Red Bull KTM 厂队在赛季初的挣扎就会在其中。在卡塔尔站罗赛尔国际赛车场的前两轮比赛中经历了艰难的比赛后，奥地利车队正在迎接丰厚的果实。Oliveira的胜利延续了上周末在穆杰罗赛事的第2名，而其队友Brad Binder在上一轮第5名的基础下，本站拿下第8名。
Miguel Oliveira und KTM kehren zurück auf die Siegerstraße.
Miguel Oliveira und KTM kehren zurück auf die Siegerstraße
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
在历经长期持续的伤病复原之后，6座世界冠军车手 Marc Márquez 展现了他既有的实力与特质，在稍早赛段处于紧张状态时—他从排位第12 名晋级至第4名。但对这位Honda车手不幸的是，他在第8圈行经第 10 号弯道处遭遇低倾角转倒意外，滑出了赛道，但这些迹象再再显示Márquez逐渐重返前线的企图心是值得令人期待的。
另一位表现出色，并真正展现毅力重返 MotoGP™的车手是Ducati车队的Jorge Martín。 他在本赛季的第2场比赛卡塔尔站首次登上颁奖台后，这位西班牙籍新秀在参加葡萄牙 MotoGP™ 大奖赛的练习中发生撞车事故后多处骨折，需要进行进一步的手术治疗。
这位 2018 年 Moto3™ 冠军曾在发车途中遭遇转倒意外，终场以令人印象深刻的第 14 名完赛，期待他的赛季能够早日重回正轨，并在下一场德国萨克森宁大奖赛中能有更好的成绩与表现。

2021 MotoGP™加泰罗尼亚大奖赛战绩

  1. Miguel Oliveira – KTM (葡萄牙)
  2. Johann Zarco – Ducati (法国)
  3. Jack Miller – Ducati (澳大利亚)
  4. Joan Mir – Suzuki (西班牙)
  5. Maverick Viñales – Yamaha (西班牙)
  6. Fabio Quartararo – Yamaha (法国)
  7. Francesco Bagnaia – Ducati (意大利)
  8. Brad Binder – KTM (南非)
  9. Franco Morbidelli – Yamaha (意大利)
  10. Enea Bastianini – Ducati (意大利)
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