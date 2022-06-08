2022 MotoGP 世界摩托车大赛加泰罗尼亚战报 – Martin与 Zarco登上颁奖台殊荣

卫冕世界冠军Fabio Quartararo周末在加泰罗尼亚的 MotoGP™ 比赛中，有始有终。这位法国车手从前排领先发车，并在低抓地力的巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道上一马当先、扬长独走。
而杆位车手Aleix Espargaro在最后一圈奇怪地提前庆祝完赛，这应该是他最不想记忆的一天，他没有意识到还有一圈要跑……
而当他意识到时，一切为时已晚，Aprilia 车手让Pramac车队Jorge Martin 和 Johann Zarco 二人组获得了第二和第三名，而 Joan Mir 也超越了他，最后西班牙籍车手拿下第五名。 瞬间，Aleix不仅枉费了杆位，还错失了他为保持领先强势超越Martin所付出的努力。
在开始的前三圈，Pramac GP22 上的 Martin 超越 Espargaro 进入第一个弯角，取得第二名。Espargaro奋起反击，第 10 圈在同一位置尽力超越重新获得第二名。之后随着Espargaro开始受困于轮胎问题时，Martin在第 16 圈重新取得领先，但Espargaro也不甘示弱，在仅剩 4 圈时再次夺回第二名位置。
随后便是他大错的开始。看见方格旗的Espargaro停下了脚步，此时，双手抱头，一脸郁闷地走回维修站。
对于取得出色开局的 Mir 来说，这一次的回归令人印象深刻。这位 2020 年世界冠军在第一圈从第 17 位快速升至第 6 位，当他骑行着他的 Suzuki 呼啸经过赛道时，众人为之欢呼。
Ducati车手Francesco Bagnaia从第二名发车，但表现不佳，最后被 Takaaki Nakagami连累。这位日本籍车手在湿滑的路面上因剎车失速，导致他的 LCR Honda前部转倒撞毁，并同时也扫走了 Bagnaia 和 Suzuki 的 Alex Rins。
轮胎管理可谓至关重要，连带也带走了Gresini Ducatis 车队的Fabio Di Giannantonio 与 Enea Bastianini ，以及Honda厂队车手 Stefan Bradl。
令人印象深刻的是 KTM车队的明星Brad Binder 和 Miguel Oliveira ，他们为争夺积分进行了一场精彩的缠斗，葡萄牙车手试图超越他的队友时一度偏离了赛道；终场他们分别获得第 8 和第 9 名，而 Álex Márquez 则为LCR Honda车队从最后一名升至第 10 名。 新秀 Remy Gardner 和 Darryl Binder 分别拿下第 11 和第 12，Jack Miller排名第 14， Raúl Fernandez（Tech3）获得第 15 取得最后积分。
Quartararo 目前在锦标赛积分榜中领先 Espargaro 22 分，Bastianini 落后 53 分，超越 Bagnaia 66 分。下一轮MotoGP™比赛将于 6 月 19 日在德国 Sachsenring 赛道举行，精彩赛事，敬请期待。
加泰罗尼亚战绩前10名
- Fabio Quartararo 法国 Monster Yamaha (YZR-M1)
- Jorge Martin 西班牙 Pramac Ducati (GP22)
- Johann Zarco 法国 Pramac Ducati (GP22)
- Joan Mir 西班牙 Suzuki Ecstar (GSX-RR)
- Aleix Espargaro 西班牙A Aprilia Factory (RS-GP)
- Luca Marini 意大利 Mooney VR46 Ducati (GP22)
- Maverick Viñales 西班牙 Aprilia Factory (RS-GP)
- Brad Binder 南非 Red Bull KTM (RC16)
- Miguel Oliveira 葡萄牙 Red Bull KTM (RC16)
- Alex Marquez 西班牙 LCR Honda (RC213V)
2022 MotoGP 世界摩托车大赛积分榜目前排名 (前10名)
- Fabio Quartararo 147分
- Aleix Espargaro 125分
- Enea Bastianini 94分
- Johann Zarco 91分
- Francesco Bagnaia 81分
- Brad Binder 73分
- Alex Rins 69分
- Joan Mir 69分
- Jack Miller 65分
- Marc Márquez 60分
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