2022 MotoGP 世界摩托车大赛加泰罗尼亚战报 – Martin与 Zarco登上颁奖台殊荣

卫冕世界冠军Fabio Quartararo周末在加泰罗尼亚的 MotoGP™ 比赛中，有始有终。这位法国车手从前排领先发车，并在低抓地力的巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道上一马当先、扬长独走。

而杆位车手Aleix Espargaro在最后一圈奇怪地提前庆祝完赛，这应该是他最不想记忆的一天，他没有意识到还有一圈要跑……

而当他意识到时，一切为时已晚，Aprilia 车手让Pramac车队Jorge Martin 和 Johann Zarco 二人组获得了第二和第三名，而 Joan Mir 也超越了他，最后西班牙籍车手拿下第五名。 瞬间，Aleix不仅枉费了杆位，还错失了他为保持领先强势超越Martin所付出的努力。

Jorge Martín vorbei an Aleix Espargaró bei der MotoGP™ von Katalonien © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

在开始的前三圈，Pramac GP22 上的 Martin 超越 Espargaro 进入第一个弯角，取得第二名。Espargaro奋起反击，第 10 圈在同一位置尽力超越重新获得第二名。之后随着Espargaro开始受困于轮胎问题时，Martin在第 16 圈重新取得领先，但Espargaro也不甘示弱，在仅剩 4 圈时再次夺回第二名位置。

随后便是他大错的开始。看见方格旗的Espargaro停下了脚步，此时，双手抱头，一脸郁闷地走回维修站。

对于取得出色开局的 Mir 来说，这一次的回归令人印象深刻。这位 2020 年世界冠军在第一圈从第 17 位快速升至第 6 位，当他骑行着他的 Suzuki 呼啸经过赛道时，众人为之欢呼。

Ducati车手Francesco Bagnaia从第二名发车，但表现不佳，最后被 Takaaki Nakagami连累。这位日本籍车手在湿滑的路面上因剎车失速，导致他的 LCR Honda前部转倒撞毁，并同时也扫走了 Bagnaia 和 Suzuki 的 Alex Rins。

轮胎管理可谓至关重要，连带也带走了Gresini Ducatis 车队的Fabio Di Giannantonio 与 Enea Bastianini ，以及Honda厂队车手 Stefan Bradl。

Die beiden KTM-Piloten Brad Binder und Miguel Oliveira im direkten Duell © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

令人印象深刻的是 KTM车队的明星Brad Binder 和 Miguel Oliveira ，他们为争夺积分进行了一场精彩的缠斗，葡萄牙车手试图超越他的队友时一度偏离了赛道；终场他们分别获得第 8 和第 9 名，而 Álex Márquez 则为LCR Honda车队从最后一名升至第 10 名。 新秀 Remy Gardner 和 Darryl Binder 分别拿下第 11 和第 12，Jack Miller排名第 14， Raúl Fernandez（Tech3）获得第 15 取得最后积分。

Quartararo 目前在锦标赛积分榜中领先 Espargaro 22 分，Bastianini 落后 53 分，超越 Bagnaia 66 分。下一轮MotoGP™比赛将于 6 月 19 日在德国 Sachsenring 赛道举行，精彩赛事，敬请期待。

加泰罗尼亚战绩前10名

Fabio Quartararo 法国 Monster Yamaha (YZR-M1) Jorge Martin 西班牙 Pramac Ducati (GP22) Johann Zarco 法国 Pramac Ducati (GP22) Joan Mir 西班牙 Suzuki Ecstar (GSX-RR) Aleix Espargaro 西班牙A Aprilia Factory (RS-GP) Luca Marini 意大利 Mooney VR46 Ducati (GP22) Maverick Viñales 西班牙 Aprilia Factory (RS-GP) Brad Binder 南非 Red Bull KTM (RC16) Miguel Oliveira 葡萄牙 Red Bull KTM (RC16) Alex Marquez 西班牙 LCR Honda (RC213V)

2022 MotoGP 世界摩托车大赛积分榜目前排名 (前10名)

Fabio Quartararo 147分 Aleix Espargaro 125分 Enea Bastianini 94分 Johann Zarco 91分 Francesco Bagnaia 81分 Brad Binder 73分 Alex Rins 69分 Joan Mir 69分 Jack Miller 65分 Marc Márquez 60分

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