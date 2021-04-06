Johann Zarco带领新秀队友Jorge Martín，为Prammac Ducati车队在多哈大奖赛分获2、3名佳绩，此举也让这位法国籍车手在前往下一站葡萄牙大奖赛前居MotoGP™车手领先地位。

一周内，世界摩托车大赛（MotoGP™World Championship）第2次在卡塔尔多哈（Lohas International）灯火通明的罗赛尔国际赛车场起跑，并写下22圈的历史记录，继一连串紧凑又扣人弦的激战后，最后冲线前15名成绩仅有些微差距。

排位赛中，MotoGP™的新秀车手Jorge Martín 以惊人的速度夺得职涯第1个杆位佳绩，震惊在场所有人的目光，并领先其Pramac Ducati队友Johann Zarco，Zarco从赛季的周末开始即赓续保持强劲的节奏与速度。开幕战冠军车手Maverick Viñales的Yamaha机车即在前排消失了位置，另Ducati车队的 Jack Miller 和队友Francesco Bagnaia则确保4辆Ducati居前6名要位。

最大问题是，在整场比赛过程上，那一辆意大利机车可以比上周末表现更好一点，并超越Yamaha 的M1？答案是否定的，但在本周，反而是他的Yamaha队友Fabio Quartararo取代了Viñales赢得最后的冠军宝座，超越老将Zarco及快枪菜鸟Martín，最后冲线前15名距离仅在8.9秒之内。

Zwei zweite Plätze hintereinander: Johann Zarco ist "on fire"! © David Goldman/Red Bull Content Pool

灯灭起跑之际，是Martín在180度第1个右侧弯道中脱颖而出，后方Zarco紧追其后和Aprilia车队快速起跑的Aleix Espargaró，Viñales被挤向前10名的后方，与两位Suzukis 车手Álex Rins及现任卫冕冠军车手Joan Mir一起。

开赛前两圈，前8名车手有不少近距离的追逐场面，KTM车队的 Miguel Oliveira 和 Brad Binder 都进入紧锣密鼓的缠斗态势，此时Rins汲汲营营在Zarco附近寻求争取第2名的路径，以紧追领先者Martin之后。Rins在第4圈趁隙而入，不过，就在他几公尺稍为稳定下来后，Ducati在第5圈开始又轻松地再次超越了他。

然而，事情尚未完全明朗，1圈后，Zarco推进至第2，看来，整个颁奖台的争夺战态势未明。当Rins挑战Martin时，这位Ducati的菜鸟展现精湛的防守线以巩固自己的领先优势，并让队友Zarco保持必要的推拉动力，一直延伸到大奖赛的后半赛段。

半场结束时，9辆机车的距离不到1秒钟，Ducati的 Miller-本赛季的开幕战表现不甚理想，此时位居第5，位于其队友Bagnaia之后。

最后10圈，Rins抓地力渐显不足，Bagnaia滑落至第3位，Ducati车队位居前3名，但此时所有人目光都投向了Mir和Miller之间的缠斗，情势也变得更为具体，两人不仅近身缠斗1次，而且还接触了两次，最终当晚两位车手都没得到好处。

Jack Miller traf mehrmals auf Joan Mir! © David Goldman/Red Bull Content Pool

比赛进入后段，当情况渐趋稳定时，领先的Ducati三人组迅速成团，直到Fabio Quartararo自后方杀出重围，以第3名之姿打破了领先集团的集结，剩下最后5圈的情况下，他企图夺下同胞Zarco第2名位置。

在前方，Martín继续保持良好的轮胎状态，维持强劲的节奏与速度，并在Ducati 和 Yamaha之间掀起激动人心的近战策略，Miller渐渐回神，暂时回到第4位。

最后4圈，Quartararo暂时取得领先，他仅在第19圈开始输给了Martín和Ducati无与伦比的大直线优势，随后他的行动一直保留在半圈并设法建立自己的领先级距，此时Zarco则出色地防守了Viñales捍卫第3名位置。

最后冲线，由Quartararo在方格旗的挥舞下胜出夺冠，Zarco展现超人的毅力与丰富的经验，在一个星期内两次夺得第2名佳绩，而他的队友则兴奋庆祝参与MotoGP™大赛的第2场比赛，就夺得登上颁奬台的荣耀。

Jorge Martín war die große Überraschung am letzten Wochenende. © David Goldman/Red Bull Content Pool

当MotoGP™前进欧洲在阿尔加威国际赛车场举行葡萄牙大奖赛时，KTM车队将成为争取颁奖台上强劲的挑战者，如果车队和车手之间似乎没有足够令人兴奋之处，那6座世界冠军车手Marc Márquez将重返赛道，必定会令人引颈期盼这位顶尖车手的回归之势。

期待永不间断的烟火和有史以来最激动人心的MotoGP™赛季之一，2021年将再次重燃战火。

MotoGP™ 多哈战报

Fabio Quartararo – Yamaha (法国) Johann Zarco – Ducati (法国) Jorge Martin – Ducati (西班牙) Álex Rins – Suzuki (西班牙) Maverick Viñales – Yamaha (西班牙) Francesco Bagnaia – Ducati (意大利) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Brad Binder – KTM (沙特阿拉伯) Jack Miller – Ducati (澳大利亚) Aleix Espargaró – (西班牙)