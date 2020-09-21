Red Bull KTM厂队的Pol Espargaró ，周末在米萨诺艾米利亚-罗马涅区赛道的MotoGP™世界大赛中，历经艰苦的战斗与努力，冲线赢得第3名，而Andrea Dovizioso仍保持积分榜上领先地位。

迟来的2020年MotoGP™世界锦标赛是值得等待的，连续第二个周末，世界顶级摩托车手再次在意大利西部Marco Simoncelli的Misano世界赛车场共襄盛举，共同为Emilia Romagna大奖赛争取荣誉。再一次，戏剧化的情节贯穿全场。

灯灭起跑，尽管自第10位发车，MotoGP世界大赛的领先者 Andrea Dovizioso 终场仍稳稳地将他的Ducati赛车以第8名完赛，这意谓着，意大利籍车手在离开自己家乡，前进西班牙加泰隆尼亚摩托车大奖赛之前，为赢得其首座世界冠军的美梦，目前仅以1分之差领先 Fabio Quartararo 。

在此同时，本战役的优胜者Maverick Viñales则在总积分晋升至第3名与Quartararo同分，而Suzuki车队Joan Mir的第2名，也让他在积分榜排名窜升至第4。目前，前4名车手的分差，各别仅在4个积分以内，可谓是历年征战最激烈的战况与氛围。

在比赛中，Red Bull KTM 厂队的Pol Espargaró 表现出色，首先超越了Quartararo，之后与Mir争夺他在颁奖台的最终成绩时，略逊一筹输给了后者，终场以第3名完赛，这也确认了这位西班牙籍车手第2次登上2020年领奖台的荣耀。

Andrea Dovizioso retains the MotoGP™ championship lead © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

灯灭起跑之际，在亚得里亚海沿岸的阳光和蔚蓝晴空下，几位车手在开场前几圈转倒意外即此起彼落，其中包括Valentino Rossi和MotoGP™捷克站冠军车手 Brad Binder。南非籍车手起步出色，并大胆跃进颁奖台位置，但他期待获得第2座冠军头衔的希望在进入第3圈，因不慎摔进碎石区而破灭，只能留下队友 Espargaró 为争取车队的荣誉单打独斗了。

前方领先集团，杆位车手Viñales被 Francesco Bagnaia一举超越，继上个星期悍卫他的首座颁奖台殊荣未果，这回又在倒数7圈之际再次因转倒意外丢失其争夺 MotoGP冠军的荣耀。领先集团的后方，Espargaró继续发挥Red Bull KTM厂队的优异表现，位于Quartararo之前，排名第3。

随着Bagnaia退赛后，Espargaró和Quartararo之间的战斗随之如火如荼缠斗激烈，最后赛段，来自Quartararo对Red Bull KTM厂队车手的压力逐渐增强，他首先打败Quartararo的高压追击，之后Mir在防守俱佳的表现中，在最后两圈推进至第2名。

令人惊讶的是，最后1圈，Quartararo因犯规被判罚一大圈，此时让第4名的Espargaró有机可趁，重新获得登上颁奖台的希望。在方格旗挥舞下，Quartararo在赛道上获得第3名，因他选择不放弃自己的赛道进度，随后这位法国籍车手被判罚3秒时间，导致Espargaró意外赢得其MotoGP职涯第3座颁奖台的殊荣。

Miguel Oliveira impressed again in Misano on his way to fifth © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Honda的6座世界大冠车手Marc Márquez 仍受本赛季首轮比赛伤势影响未能出场，仍在场边观战，但他的队友及弟弟 Alex Márquez, 在本场赛事最后取得第7名，也让他终于露出笑脸，愉悦的心情溢于言表。

超越他的名次，LCR Honda车队的Takaaki Nakagami 继续以其出色的表现拿下第6名，奥地利站的优胜者Miguel Oliveira技高一筹为KTM 赢得第5名佳绩。