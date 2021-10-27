继美国 MotoGP™夺冠后，Marc Márquez在米萨诺赛道连续获胜，队友Pol Espargaró亦不容小觑紧追其后，双杰在米萨诺为Honda车队赢得1、2名佳绩。

但是 Marc Márquez在意大利艾米利亚-罗马涅区-罗马涅大奖赛(Emilia Romagna MotoGP™) 上的胜利-也是他在本季的第3场胜利-与其在美洲赛道的舒适圈截然不同。这位8届世界冠军在本站从第7位发车，排在所有Ducati车队的后方，但西班牙车手不畏艰难、突破重围，一举跟进Francesco Bagnaia与Jack Miller成为领先集团的一份子。

Márquez 保持减速并向前方Miller施加压力，Miller在第4圈从第2名不慎转倒出局。此时，Márquez将目光转向了Bagnaia，稳稳地追了下去，一路迫使他犯错，随后，意大利车手与Miller在同一个弯道也转倒退赛。来到最后4圈，Márquez取得领先地位。那两场转倒事故也为Fabio Quartararo夺得世界冠军排除了障碍，终场为Yamaha车队赢得自 2015 年Jorge Lorenzo夺冠以来的第1座世界冠军。

Marc Márquez jagt Jack Miller © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Pol Espargaró 紧随 Márquez 的后方，在米萨诺世界巡回赛马可·西蒙切利 (Marco Simoncelli) 方格旗的挥舞下，全程沉着应战，冲线赢得第2名佳绩。

对Bagnaia来说这一天开始得大不同，看起来至少可以延续到下一站波尔蒂芒(Portimão)的比赛，继续他的世界冠军争夺战。在排位赛棘手的条件下，他以 0.025 秒的优势击败了他的队友Miller，后者在练习中排名第一，追平了Casey Stoner在 2008 年创下的连续4次杆位记录。

在此同时，世界锦标赛领头羊Fabio Quartararo，本站第 15位发车，这是他迄今为止在顶级赛事中表现最差的一次。但随着Pecco Bagnaia出局，这位法国人全力以赴，终场冲线获得第4名，最终夺得 2021 年 MotoGP™ 世界冠军的荣耀。

这也是令人百感交集的一天，因为这是Valentino Rossi职涯最后一次在本土比赛。排位赛中寒冷潮湿的天气给Rossi的野心泼了一盆冷水，纵使”Doctor”努力让他的摩托车恢复动力，最终在排位赛仍是最后1名。

Marc Márquez als strahlender Sieger von Misano © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

但他的兄弟Luca Marini将继承志业，努力让Ducati车队排在前方，以延续家族传统。终场他的队友Enea Bastianini登上了颁奖台，并确保了意大利人在最后的庆祝活动中的表现，打败Quartararo争取第3名的机会。

法国籍车手 Johann Zarco 终场获得第5名，而 KTM 车队的Brad Binder 则在比赛开始时戏剧性地发车，并在发车途中转倒，被迫从维修区最后一位出发。他的 KTM赛车 很快，但随后因赛道限制受到长圈判罚。再次陷入困境，不过，南非籍车手仍一路攀升至第 11 位，仅次于Rossi。

日本籍车手 Takaaki Nakagami 获得第 15 名，而他的队友Álex Márquez、Pramac车队的 Jorge Martin、 Red Bull KTM 厂队车手 Miguel Oliveira及 Red Bull KTM Tech 3 二人组 Iker Lecuona 与 Danilo Petrucci 终场均未能完赛。

Marc Márquez und Pol Espargaró feiern Doppelsieg in Misano © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

MotoGP™艾米利亚-罗马涅区-罗马涅大奖赛战绩 (前5名)

Marc Márquez 西班牙 Repsol Honda 41m 53.830s Pol Espargaró 西班牙 Repsol Honda +4.859s Enea Bastianini 意大利 Ducati +12.013 Fabio Quartararo 法国 Monster Yamaha +12.775 Johann Zarco 法国 Pramac +16

MotoGP™世界大赛总排名 (前5名)

Fabio Quartararo 法国 Monster Yamaha 267 points Francesco Bagnaia 意大利 Ducati Team 202 Joan Mir 西班牙 Suzuki Ecstar 175 Johann Zarco 法国 Pramac 152 Jack Miller澳大利亚 Ducati 149

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