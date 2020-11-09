这个周末，在瓦伦西亚举行的欧洲大奖赛中，Joan Mir加大他在锦标赛的领先级距，赢得个人职涯在最高级别赛事的首座冠军宝座，另Red Bull KTM厂队的Pol Espargaró则拿下个人在本季第4座登上颁奖台的荣耀。

当MotoGP™最不可预测的赛季之一即将接近尾声之际，第9位出其不意的冠军车手在瓦伦西亚的欧洲大奖赛中赢得最后的胜利，Suzuki车队的Joan Mir庆祝其职业生涯首次在MotoGP™的冠军头衔，而KTM车队再次与Yamaha、Ducati 和Honda，分别进入前10名佳绩。

Mir的队友Álex Rins排名第2，领先Red Bull KTM 厂队的 Pol Espargaró，Tech3 KTM的 Miguel Oliveria终场冲线排名第5，Espargaró的队友 Brad Binder以第7名完赛。

排位赛时，Espargaró夺得其职业生涯第2次杆位佳绩。正赛时，在稍早赛段更是超越Rins及锦标赛冠军得主Mir，稳住其领先的地位，之后退居至第3名，在其KTM队友Oliveria的前方。

Miguel Oliveira finished a strong fifth © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Honda顶尖车手 Takaaki Nakagami ，持续巩固他在排位赛强劲的表现，到第17圈时，他推升至第4名，这给Espargaró带来不小的压力，而前方稳住领先集团的Mir和Rins两位Suzukis队友，更是在全程此起佊落、交锋激烈。

渴望获得本赛季的首座冠军宝座的Mir在第17圈超越了队友Rins，并持续采取防卫固守的态势，事实上，也将他领先的优势又扩大到了半秒钟，并拿下最速圈的好成绩。

在登上颁奖台最后赛段的战斗中，Nakagami在最后赛段的冲刺并未造成Espargaró的不安，而日本车手也只能被迫追随KTM车手持续挺进，前方的Mir则首次获得冠军头衔，进而彰显其赢得冠军的抱负，他的队友Rins紧追其后，终场为Suzuki车队赢得前两名佳绩。

赛季稍早冠军呼声最高之一的 Andrea Dovizioso ，在最后赛段仍保持其固有的节奏与速度，终场拿下第8名，紧追其后为Ducati卫星车队的 Johann Zarco，全程表现优异且出色。

施蒂里亚大奖赛冠军得主Miguel Oliveria在周日的竞赛中，最后冲线为他的KTM Tech3车队赢得第5名，超前Ducati车队的 Jack Miller，而Brad Binder则以第7名完赛，进而确保3辆KTM连续第2场比赛进入前10名的行列。

Pol Espargaró enjoys his return to the podium © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

这12个月的变化发生了什么事?一年多以前，Honda车队的Marc Márquez才兴高采烈赢得赛季的第12场胜利，并在Ricardo Tormo赛道，参加赛季收官战时，终场获胜并借此以151分的积分战胜强劲对手Andrea Dovizioso，拿下个人职业生涯在MotoGP的第6座世界车手总冠军。

此后，2020年的MotoGP™系列赛遭受前所未有无法预期的情况，但更重要的是，由于在赫雷斯大奖赛的首战意外转倒受伤，Márquez错过了本季所有的比赛。因Márquez的缺席，到目前为止，本冠军赛已有9位不同的优胜者，而早期的热门人物Fabio Quartararo和Dovizioso在本周瓦伦西亚的比赛表现未见突出，Mir现在在积分榜上领先27分，最后的两场赛事仍有最高50分，等待这些顶尖车手展开最后的争夺戏码。

2020年MotoGP™赛季仅剩下最后两场比赛，包括下周末重返Ricardo Tormo举行的瓦伦西亚大奖赛，现在要大胆地预测谁将赢得最后的胜利，即使Mir目前看来取得领先优势，但谁能赢得MotoGP™最后的总冠军仍是未知数。我们会在2020年赛季见到第10位大奖赛的分站冠军吗？是否Espargaró还是Nakagami能够首次登上MotoGP™颁奖台的最高荣誉？且让我们持续关注、拭目以待了。