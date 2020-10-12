Honda车手Álex Márquez，在法国MotoGP™湿潞潞的赛道上，自18位发车，终场冲线赢得第2名，领先Red Bull KTM厂队的Pol Espargaró，而Ducati 车队的Danilo Petrucci终场拿下冠军殊荣。

2020年MotoGP™冠军赛的不确定性与戏剧性，持续在法国中部历史悠久的利曼赛道上演，比赛开始前的倾盆大雨改变了一切，成为本赛季迄今为止最激动人心的赛事之一。

Ducati车队的Danilo Petrucci领先MotoGP™新秀车手Álex Márquez, ，这是他进入顶级赛事，第1次在湿滑的赛道上竞赛，并且全程节奏与速度掌控良好，从第18位发车终场超越Red Bull KTM厂队的 Pol Espargaró, 赢得第2名，而Espargaró则为奥地利车队打败世界冠军挑战者 Andrea Dovizioso站上颁奖台的荣耀。

今年比赛的行程表已经彻底改变，通常来说，面对赛道如此低的温度，MotoGP™当局是不会安排10月在欧洲赛道上比赛。又加上排定比赛开始前几分钟的落雨，以及冠军争夺战至今尚未明朗化，利曼赛事在26圈灯灭起跑开始前，仍有许多待解决的疑问。

Álex Márquez claimed his first premier class podium in Le Mans © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在允许少数观众进入赛道后，车迷们在赛道旁观战，其罕见的景像是可喜的发展，其中许多人都是冲着冠军领先者，法国的Fabio Quartararo赢得杆位成绩而来。在湿滑赛道的第1圈结束时，Petrucci一马当先成为领头羊，并带领Ducati 车队3人组冲锋前线， Jack Miller 与Dovizioso紧追其后。

为赢得自己在顶级赛事的第1座世界冠军头衔，Dovizioso锲而不舍紧追在Miller的后方5圈之久，而杆位车手Quartararo则远远滑落至10名以外，此时利曼赛道再次大雨落下。

Álex Márquez已熟悉Honda赛车优质的性能，转弯时圈速上升，到第10圈已晋升至第7位，他的节奏与速度仅有Álex Rins超越过，后者还曾一度领先前方集团3辆Ducati赛车。

Andrea Dovizioso faded to fourth after shredding his rear tyre © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最后11圈，雨水再次飘下，Márquez和Pol Espargaró已接近前方的领先集团，1圈后，Dovizioso在夺冠之战达到沸点时，抢占了领先优势。

陆续因Miller遭遇机械故障、Rins转倒退赛，Moto2的冠军车手Márquez突然发现自己处于颁奖台位置，仅剩最后6圈，其后是Espargaró。在倒数第3圈时，Márquez超越了Dovizioso取得第2位，紧随其后的是Espargaró及施蒂里亚大奖赛冠军车手Miguel Oliveira。

在法国经历了令人惊心动魄又湿滑的26圈之后，Petrucci终场超越了表现优异的Márquez及令人惊讶又欣喜的Espargaró后赢得冠军的殊荣，Dovizioso因后轮磨损严重苦苦挣扎，但仍然表现出色，一路领先 Johann Zarco拿下第4名佳绩。这位Avintia Ducati车队的车手在数以千计主场车迷面前崭露头角，以惊人的速度完成了法国顶级车手的比赛冲线拿下第5名，战胜Tech3 KTM的Oliveira， Takaaki Nakagami 终场取得第7名。

Dovizioso追逐其职业生涯第1座MotoGP™世界冠车，本赛季尚有5场赛事，目前世界排名第3位，仍落后领先者Quartararo 18分，谁会是今年脱颖而出的最后世界冠军呢?且让我们拭目以待吧!