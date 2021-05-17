在天气干-湿-干恶劣情况下不可思议的严峻挑战，Ducati车手Jack Miller在法国MotoGP大赛中，以锐不可当的气势，领先在地英雄Johann Zarco胜出夺冠。

在最近MotoGP™历史上遇到一些最具挑战性的情况下，这位Ducati车手 Jack Miller 总能掌握干、湿、干的天气条件，并摆脱两次长圈的判罚，连续赢得第2场的胜利，并突显了他的企图心，2021年的MotoGP™世界大冠指日可待。

整个练习和排位赛期间见证了当地混杂多风的状况，并在比赛当天更甚，22位MotoGP™车手在利曼4.1公里的Bugatti赛道上列队争夺2021年MotoGP™第5站的冠军宝座。经历全程干、湿条件跑了27圈之后，终场由Ducati Lenovo车队的Miller打败法国籍车手Johann Zarco冲线夺冠，并在Pramac Ducati车队的旗帜下，继续以骠悍的作风，展现其出色的实力与勇猛的爆发力。

Miller在前站西班牙大奖赛胜出，本站第3位出发，在干燥赛道上表现强劲，并在首圈迎头赶上跃升领先位置，后方是杆位车手Fabio Quartararo，Yamaha车队的Maverick Viñales紧追其后。

Marc Márquez gab früh im Rennen die Pace vor. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第3圈，维修区出现落雨点，此时3位后起车手很快加入了Suzuki车队Álex Rins和Honda 车队Marc Márquez. 的行列。 两圈后，随着雨势渐增，赛道变得异常险恶，各家车手的光头胎正在Bugatti赛道上冲锋陷阵。

正当赛车场准备更换配备，以应付潮湿天气的备用机车时，此时Márquez在第6圈开始取得领先地位，Rins紧追其后，但不久后者就在第3弯道处转倒出局。Quartararo趁隙升至第2名，Miller排名第3，Ducati的Zarco在混乱中渔翁得利，窜升至第5位。

Miller因违反维修区限速规定，遭遇处罚，但真正的转折发生在第8圈，当时Márquez在第14转弯时不慎高倾角转倒错失领先地位；这位6座世界冠军车手仍锲而不舍再次加入战局，但已失去优势地位，此时，因他的失利让另一位Honda车手 Takaaki Nakagami 晋升至第3位。

Miller managte seine Regenreifen bei erneut trockenen Bedingungen. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第11圈，Miller已经结束两长圈处罚，并短暂滑进了碎石陷阱区，但领先车手Quartararo也受到长圈处罚，此时更缩小了差距，Miller迅速采取行动，快马加鞭，与Quartararo之间缩短至4秒的距离。

领先集团后方，Zarco与Nakagami缠斗激烈，以争夺颁奖台位置，最后13圈，Zarco一鼓作气，快速攻进第3弯道进入上坡道的剎车区。

由于干燥赛道状况仍存在不确定性，车队改回干燥天气配置的机车是否明智仍存疑，所以虽是最后10圈，天气状况仍是难以捉摸。

比赛进入最后几圈时，这些决定被证明是没有意义的。尽管Bugatti赛道上阳光露脸，使赛道表面逐渐干燥，这也让领先者迅速衰退的湿胎带来更多的问题，但轮胎状况似乎只能维持到比赛终场的距离。

Johann Zarco feierte bei seinem Heimrennen ein weiteres Podium. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最后6圈，Zarco超越同胞Quartararo挺进第2名，并很快成为对Miller领先优势的主要威胁者，迅速吞噬了澳大利亚车手的优势，仅剩5圈目前落后5秒。Miller沉着应战，轮胎状况完好无损，这是他连续第2次赢得MotoGP™比赛，及其职涯的第3场胜利。

Miller之后，Zarco在自家的大奖赛中度过一个愉快的下午，并带领同胞法国车手Quartararo荣耀了这场家乡赛事，并确认是本赛季第3次拿下亚军的殊荣。 就像Miller一样，他们皆是本届争夺车手世界冠军的佼佼者。

Tech3 KTM厂队的Danilo Petrucci 终场冲线名列第5，赢得本赛季最好的成绩，超越LCR Honda车队的 Álex Márquez，其他幸存下来的车手仍有出色的表现，包括Honda车队的 Pol Espargaró获得第8名； Petrucci的KTM队友 Iker Lecuona 获得第9名，也是他晋级这项顶级赛事的最佳成绩。

MotoGP™ 法国大奖赛战绩

Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Johann Zarco (法国) – Ducati Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Danilo Petrucci (意大利) – KTM Álex Márquez (西班牙) – Honda Takaaki Nakagami (日本) – Honda Pol Espargaró (西班牙) – KTM Iker Lecuona (西班牙) – KTM Maverick Viñales (西班牙) – Yamaha

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