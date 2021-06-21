MotoGP™ 世界已经注意到Marc Márquez回来了，因为这位萨克森宁之王在德国大奖赛连续赢得第 11 场的胜利，也是他自 2019 年以来首次重返 MotoGP™ 颁奖台的殊荣。

位于德国东部，这处历史悠久、高低起伏不定的萨克森宁赛道正笼罩在乌云密布之中，正是 2021 年 MotoGP™ 大奖赛的第 8 站比赛，同时也见证了Honda车队Marc Márquez重返胜利的漫漫长路终于得偿如愿。

2020 年MotoGP™ 赛季在西班牙开幕战中高速转倒后，Márquez 经历了3场复杂的手臂手术，他经历了漫长又痛苦的复健过程，但在最近记忆中最令人印象深刻的运动复出中，这位6座世界冠军车手，自 2019 赛季结束以后，德国 MotoGP™ 的首场胜利，绝对是一场振奋人心的回归表现。

距 Márquez 上一次获得 MotoGP™ 胜利已经 518 天了，但他在场上力抗今年跃起之星之一Red Bull KTM 厂队Miguel Oliveira的压力时，看起来每一个节奏与速度都是老样子的风范。 这位葡萄牙车手试图让 Márquez陷入困境，但仍然无法攻破 Honda 车手的优势。 不过，这位在加泰隆尼亚站的获胜者可以再次登上颁奖台已感到非常满意。

Márquez capped a remarkable comeback in Germany © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

这是他在传奇德国赛道上所有级别的 11 场胜利，其中 8 场是顶级赛事的优胜。 不过，对Márquez 来说更重要的是，这是对数月来的痛苦和不确定性一剂正面的奖励与实证这样的结果意味着 Márquez 成为今年大奖赛第5位不同的获胜者，而他在德国站的胜利也再次应验这位萨克森宁赛道之王，每战必胜的战绩。

排位赛中，Pramac Ducati 车队的Johann Zarco 拿下领先杆位，但在比赛当天，当首圈大队鱼贯进弯时，这位法国车手已经退居第3位，Aprilia 的 Aleix Espargaró 取得领先，后方正是重新崛起的

头两圈开始时，MotoGP™ 世界再次见到过去十年熟悉的身影—Márquez 的Honda 领跑这场顶级摩托车比赛。 在后方，则是Ducati的Zarco 和Jack Miller 争夺最后颁奖台位置。

距离前3名还差零点几秒，Red Bull KTM 厂队正群策群力集结，加泰隆尼亚比赛冠军车手Oliveira带领队友Brad Binder 冲向终点。Oliveira很快在第5圈就超越了冠军领先者 Fabio Quartararo，进入第5位，而Binde的表现尤其显著，因为他在短短几圈内从第 13 位飙升至领先者的视线范围内。

Marc Márquez leading the MotoGP™ pack once again © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第8圈开始时，Miller 超越Zarco 夺得第3，半圈后Miller 与第2名的Espargaró 并驾齐驱，此时，正如大家预期的雨终于开始落了下来。 澳大利亚籍车手抓住了这一刻，从Aprilia 车手手中换手成功取得第2名。

当雨落下时，同时意识到自己的机会来了，在第 10 圈时，Márquez 已经取得 1.5 秒的领先优势，因为Miller 受到了Oliveira 的巨大牵制压力。 1圈后，Márquez 又增加了些许的优势，此时，Oliveira 超越Miller 进入第2位。

第 15 圈，比赛进入后半场，领先者Márquez和 Oliveir之间的差距达到了两秒左右，两人都表现出惊人的速度并进入最速圈的节奏。最后 11 圈时，差距突然缩小了半秒，因为Oliveira 积极采取攻势。 所有人的目光都集中在差距上，距离比赛还剩 8 圈时，之间的距离仅在 1 秒多一点，Oliveira 在最后一个弯角处以极快的速度全力追击Márquez。

On-form Miguel Oliveira was a podium finisher for the 3rd race in a row © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最大的问题是，仍在复原中的Márquez 能否保持他的注意力与魄力，在这个令人难以置信的常胜赛道上坚持下去？

答案是肯定的。第 30 圈结束时，Márquez 在Repsol Honda 车库举行了激动人心的庆祝活动，并夺得他的第 57 场顶级赛事冠军宝座，超越令人印象深刻的 Oliveira冲线夺冠，Quartararo 获得第3名，仍保持他在积分榜上的领先地位。

除了Márquez 的出色回归， Oliveira 仍保持他和 KTM 厂队的优异表现，继上次在加泰隆尼亚的胜利之后连续第3次登上颁奖台的荣耀。 其队友Binder 以第4名完赛，成绩依旧保持在稳定的状态，另Francesco Bagnaia 的Ducati 机车则领先有希望夺冠的 Miller获得第5名。

冠军挑战者和杆位车手 Zarco最终获得第8名，这位法国籍车手将在短短 7 天，于下一场荷兰 TT 赛道中重返正轨，期待再次跟上冠军争夺战的节奏与步伐。

2021 MotoGP™ 德国大奖赛战绩

Marc Márquez (西班牙) – Honda Miguel Oliveira (葡萄牙)– KTM Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Brad Binder (南非) – KTM Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Johann Zarco (法国) – Ducati Joan Mir (西班牙) – Suzuki Álex Rins (西班牙) – Suzuki

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