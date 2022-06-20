2022 MotoGP世界摩托车大赛德国战报 – Zarco与Miller登上领奖台

在 Sachsenring 赛道酷热的 30 圈后，Johann Zarco 以第二名的成绩庆祝 MotoGP™ 赛季第四次登上领奖台，Jack Miller挤进前三名，Fabio Quartararo 则拿下他今年的第三场胜利。

Quartararo 在 MotoGP™ 赛程中最短的赛道上占居主导地位，而在法国车手之后，他的同胞 Zarco 上次在西班牙获得第三名，本站再次登上领奖台，延续他的得分优势。

德国 MotoGP™ 比赛中，身为Ducati车手Miller最后摆脱了长圈的判罚，终于击败了 Aleix Espargaró，获得了自法国大奖赛第二名以来，第一个前三佳绩。

Johann Zarco gets ready to do battle at the Sachsenring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

灯灭起跑，当车手们鱼贯进入第一个左弯时， 30 圈的德国 MotoGP™ 大赛也拉开战幕。领头羊Fabio Quartararo从第二名起跑位置冲到了第一，领先杆位车手Francesco Bagnaia，并取得优势地位。

后方，Zarco 在第二圈中途抢进第三名，他在应战 Espargaró 上取得了很大的进步，并开始追赶前方领先二人组。Zarco 很快从第三名跃居第二名，因为 Bagnaia 在 1 号弯发生了转倒事故。他是继Suzuki的 Joan Mir第二位退赛的车手。

第五位，Fabio Di Giannantonio 表现出色，给人留下深刻的印象。 这位意大利新秀自第四位发车，在比赛开始阶段取得第五名。最后 20 圈时，前方集团中，Quartararo 对 Zarco 的优势仅领先一秒钟。

Ducati rider Johann Zarco brilliantly passed Aleix Espargaró to take 3rd © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Quartararo 后轮使用中性胎，在比赛接近中途时，与 Zarco 的差距扩大到约 2 秒。而后方，Aprilia 两位队友，Espargaró 和 Maverick Viñales 则持续争夺第三名位置。

Ducati车队的 Miller从一个长圈判罚中重新投入比赛，在他寻求本赛季第二次登上颁奖台的过程中，他恢复得很好，持续对前方两名Aprilias车手施加压力。

最后 13 圈时，Miller在 8 号弯追上了Viñales并超越了这位西班牙车手，他在 8 号弯跑偏了，很快又因机械故障滑出了赛道。两圈后，Miller追上了第二位Aprilia车手，并开始与Espargaró争夺第三名位置。

Jack Miller returned to the podium in style in Germany © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

经过几番尝试后，Miller在还剩三圈时采取了行动，契机是Espargaró在 1 号弯跑偏了。这位澳大利亚车手坚持不懈地在 Zarco 和 Quartararo 之后，冲线获得来之不易的第三名。

Brad Binder 成功为Miller 2023 年的新东家Red Bull KTM 厂队赢得了不错的积分。南非车手从第 15 位发车，终场获得第 7 名，领先Di Giannantonio。 Binder 的队友Miguel Oliveira 获得第九名，Enea Bastianini 冲线进入前十名。

Brad Binder 成功為Miller 2023 年的新東家Red Bull KTM 廠隊贏得了不錯的積分。南非車手從第 15 位發車，終場獲得第 7 名，領先Di Giannantonio。 Binder 的隊友 Miguel Oliveira 獲得第九名， Enea Bastianini 衝線進入前十名。

2022 MotoGP世界摩托车大赛德国战果

Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Johann Zarco (法国) – Ducati Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Luca Marini (意大利) – Ducati Jorge Martín (西班牙) – Ducati Brad Binder (南非) – KTM Fabio Di Giannantonio (意大利) – Ducati Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM Enea Bastianini (意大利) – Ducati

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