上周末在德国取得轰动性的胜利之后，Honda车队的Marc Márquez在荷兰 TT 赛道的比赛中，从最后1位攻进前 10 名，展现其骁勇善战的另一面。

作为 MotoGP™ 行事历上的一颗明珠，荷兰 TT亚森赛道回归，在锦标赛开始为期5周暑假的最后一场比赛中，成千上万的车迷在 4.5 公里的亚森 TT 赛道旁观赏比赛。

赛道旁的观众享受了一场紧张又有趣的比赛，Pramac Ducati车队的Johann Zarco 获得第4名，再次获得稳守的冠军积分。这位法国籍车手目前在车手锦标赛中排名第2，并期待在 2021 赛季剩余的 10 场比赛中全力以赴、再创佳绩。

Fabio Quartararo 在荷兰大奖赛重返制胜之道，扩大他在冠军赛的领先地位，而这位法国车手正在寻求他的首座世界大冠头衔，另6座MotoGP™ 世界冠军车手Marc Márquez 在他退出赛车界这么久，从上个赛季严重伤病中恢复过来的过程中已有进一步的提升。

Wertvolle Punkte für Johann Zarco © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

这位西班牙籍Honda车手，上一站在德国 MotoGP™赢得轰动性的胜利，这是他在 518 天以来的第1场胜利，并进一步证明他从排位赛中的严重转倒中复元了过来。Márquez在荷兰 TT赛道以第 20 名起跑，但他在摩托车比赛最艰难的赛道之一，终场以第7名完赛。

在传奇的亚森赛道进行第 90 届荷兰 TT 赛事的首圈比赛中，Quartararo、Francesco Bagnaia 和Honda车手 Takaaki Nakagami, 成了3人对决的场面，杆位冠军 Maverick Viñales退居第4位。

5次获得亚森 (Assen) 赛道冠军的Márquez从发车区后位取得出色的开跑，并在开场几圈就进入了前 10 名位置，而 Zarco 则将Viñales击退至第4位，进而写下稍早最快单圈的佳绩。

前 10 名车手仅在两秒钟之内，稍早战况紧张又疯狂，Nakagami正享受着他在 2021 年 MotoGP™ 赛事表现最好的比赛；他位居第3，并与法国大奖赛分站冠军Quartararo 及 Bagnaia在第7圈交锋激烈。

Miguel Oliveira war mit Platz 5 erneut bester KTM-Pilot © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第 10 圈，Márquez 以令人印象深刻的表现攻进第 10 名，领先Honda队友Pol Espargaró，而前方集团，落后于领先者 Quartararo 的是 Nakagami 与稍早比赛领先集团的 Bagnaia 争夺第2名位置。第 11 圈，Nakagami 大胆、勇敢地快速进入棘手的 11、12 和 13 弯道，夺下第2名，但在起跑终点大直线道上，被Ducati的高速扯了后腿。

最后 13 圈，一切都变了， Bagnaia 受到长圈判罚，Nakagami 跌回第5位，而 Zarco 在 Viñales 之后升至前3名。Red Bull KTM 厂队的Miguel Oliveira 取得显著的进步，在最后 10 圈排名第5，而此时Márquez推进至第8名。

在方格旗挥舞下，终场Quartararo超越Viñales 和 Joan Mir赢得本赛季的第4场胜利。距颁奖台仅有一步之遥的Zarco领先KTM 的 Oliveira拿下第4名，而Márquez冲锋陷阵的骑行赢过早期有希望登上颁奖台的Nakagami，以第7名完赛，另Pol Espargaró则挤进前10名行列。

MotoGP™ of the Netherlands results

Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Maverick Viñales (西班牙) – Yamaha Joan Mir (西班牙) – Suzuki Johann Zarco (法国) – Ducati Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM Francesco Bagnaia （意大利) – Ducati Marc Márquez (西班牙) – Honda Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Takaaki Nakagami (日本) – Honda Pol Espargaró (西班牙) – Honda

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！