Red Bull KTM Tech3葡萄牙籍车手Miguel Oliveira，在2020封关站自家主场战役居主导地位，至2020年底，这是他在MotoGP获得的第2座分站冠军，并为KTM赢得第3次胜利的殊荣。

2020 MotoGP™终点战在葡萄牙南部迅速、畅通又起伏不定的阿尔加威国际赛车场（Algarve International Circuit）圆满落幕，当地车手Miguel Oliveira 取得优势地位并赢得最后的胜利，首次杆位即赢得出色结局的荣耀，并为KTM车队在这令人难以置信的赛季赢得第3次重要的胜利。

全程居领先地位，Oliveira一马当先、独霸一方。 可谓是本赛季最令人赞叹的胜战之一，这位出生于阿尔加威的车手，后方紧追其后是Pramac Ducati车队的Jack Miller -澳大利亚籍车手在剩下几百公尺的比赛中，与Franco Morbidelli缠斗激烈，终场冲线赢得本赛季第4座冠军奖杯。

O rider της KTM Miguel Oliviera γιορτάζει με τη σημαία της χώρας του © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

年初，由于全球COVID-19大流行的影响越发剧烈，导致2020 MotoGP™行程被迫必须做些调动与变更。 但是，这项运动的主办单位亦做出了出色的因应对策，共筹集了14场冠军赛，这也是70年来顶级赛事中最令人兴奋的运动之一。

MotoGP™一直是世界赛车运动中最激动人心的比赛，也是最近身缠斗的氛围，但却很少有人能预言2020年的运动，还包含如此多戏剧性与众多优胜者的赛事活动。

2020年，创纪录共计有9位不同的优胜者，而在寒假之前的最后1场比赛，世界顶级摩托车手并没让大家失望，葡萄牙大奖赛同样如此，为首届举办MotoGP™比赛，提供了绝佳的环境与氛围。

施蒂里亚大奖赛分站冠军Oliveira在自家主场赛事，驰骋Red Bull KTM Tech3摩托车从令人难忘的首次杆位佳绩开始，迅速起步并在第1圈仍保持领先地位。 紧追其后，系Pramac Ducati的Miller与Morbidelli争夺亚军位置，两人从上一场瓦伦西亚比赛的最后1圈开始延续激烈的缠斗到最后的封关战役。

Oliveira的领先优势在第5圈，已拉长到了两分半，在稍早赛段，他的轮胎管控良好。 至第10圈时，KTM车手的领先优势几乎达到了4秒钟，而且表现最迅速。现在最大的问题是：下半场比赛中轮胎的性能是否能够继续保持稳定的抓地力？

这是他在2021年转战效力Red Bull KTM厂队之前，他在Red Bull KTM Tech3车队的最后1场比赛，Oliveira的表现毫不迟疑，起跑即取得领先地位，对后方的压力并未在意，终场拿下其职涯在MotoGP的第2座分站冠军，并为KTM 这支奥地利制造商赢得令人惊叹的成绩，这也是该车队在本赛季第3次的胜利。

Miguel Oliviera und sein Siegerpokal aus Portugal © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

赛后Oliveira表示：这真的太不真实了，这是一直以来所梦想的比赛-太不可思议了。对我的车队来说，这是对Tech3车队的告别，但今天是美好的一天，我为Tech3和KTM赢得了胜利。 这是一项巨大的成就。

比Oliveira落后近6秒钟，Miller 即将离开Pramac Ducati车队，2021年将转进Ducati 车队，在与Morbidelli 历经漫长的缠斗之后，他在第13弯道的出口处超越成功 ，冲线夺得第2名佳绩。

Red Bull KTM 厂队的Pol Espargaró 最后冲线取得第4名，巩固了他在顶级KTM赛车手的位置，在总冠军赛中超越Honda的Takaaki Nakagami排名第7， Avintia Ducati车队的Johann Zarco 挤进前10名行列。