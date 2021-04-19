自从他的上次战役相隔265天后，Marc Márquez重返MotoGP™赛事，以精湛的表现拿下第7名完赛，Brad Binder冲线获得第5名。

自2020年7月下旬以来，世界顶级摩托车赛事第一次出现有史以来最伟大的竞争对手之一，缺席15场比赛的93号车手Marc Márquez, 重返大奖赛了。在葡萄牙南部阳光普照的阿尔加威国际赛车场（Algarve International Circuit）跑了25圈之后，这位8座世界冠军终场冲线获得第7名。

2021年葡萄牙大奖赛，这回再次重返欧洲快速且坡度起伏颇大的阿尔加威国际赛车场（Algarve International Circuit），2020赛季总决赛这个处女秀赛事已成为MotoGP的经典之作。这个周末，我们又见识到一场戏剧性的比赛，6座MotoGP世界冠军车手Márquez伤愈归队；最后终场由Yamaha车手Fabio Quartararo蝉联二连胜赢得冠军的荣耀。

Márquez长期缺席的原因，系在2020年赛季开幕战的西班牙大奖赛上发生了一场高倾角摔车意外。当时，这位Honda RC213V车手迅速且惊人地缩小了登上颁奖台的距离，但在最后5圈，准备挺进寻求第2名位置的时候，此时Maverick Viñales就在前方几米处，但在进入第3弯道时，发生了高倾角转倒事故，瞬间美梦破碎，并造成右肱骨骨折。

Marc Márquez gets ready to make his race return

手术数个月后，挫折和复健掺杂其中，现在Márquez重返赛道，他骑乘的标志性Repsol Honda摩托车，再次受到全球车迷的欢迎与关注，但对他的竞争对手而言应该不会这么认为，2013年至2019年间，这位西班牙籍车手在MotoGP赛事中，除2015年第3名外，计赢得6座世界冠军头衔。

排位赛后，Márquez以令人难以置信的成绩拿下第6名。正赛，当灯灭起跑时，鱼贯车队进入下坡第1弯道处，Ducati的冠军车手Johann Zarco取得领先地位，此时Márquez位居第4名，并与Suzuki的Joan Mir发生了近距离接触的缠斗场景。

当赛事稍稍稳定后，第5圈时，Álex Rins取得领先位置，之后进入起跑大直线道，再次被Pramac Ducat车队的Zarco超越。在此同时，Márquez跑在Red Bull KTM厂队 Brad Binder的后方，挤进前10名行列。

第10圈时，Ducati的 Jack Miller 和 KTM的 Miguel Oliveira 发生擦撞意外，好在不碍事，之后再次加入战局，此时前方集团4辆车由杆位车手Quartararo领军，Rins、Mir及随后赶上的 Zarco紧追其后。这位法国籍Ducati车手在下半场的比赛中一直保持世界冠军的风范，仅剩最后11圈再次重返第3名位置。

Marc Márquez follows KTM's Brad Binder in Portugal

赛事进入最后赛段时，Rins在追赶Quartararo的路程中，于倒数7圈的第5弯道处转倒；第2名拱手让予了Ducati 的Francesco Bagnaia，而此时，Zarco受到Rins的牵连也同时摔出了赛道，只能挥手告别赢得冠军的契机。

终场冲线Quartararo赢得冠军宝座，第2名为Bagnaia，后方Mir拿下第3名，在扎实又需安全的骑行下，Rins和Zarco退赛收场，此关键也意味着Márquez升至第7名，领先弟弟 Álex.

Brad Binder在卡塔尔赛季开幕战后，为Red Bull KTM厂队展现了令人欣慰的实力。 这位南非籍车手出色的表现弥补了令人失望的排位赛成绩，以第14位起跑，终场冲线拿下第5名。

其他值得注意的表现还包括菜鸟Enea Bastianini进入前10名，以及拿下第10名LCR Honda的Takaaki Nakagami ，他在练习赛时发生撞车意外，造成无法参加排位赛的行程。

KTM's Brad Binder had a race to remember in Portugal

2021 MotoGP™ 葡萄牙大奖赛成绩

Fabio Quartararo – Yamaha (法国) Francesco Bagnaia – Ducati (意大利) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Franco Morbidelli – Yamaha (意大利) Brad Binder – KTM (南非) Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙) Marc Márquez – Honda (西班牙) Álex Márquez – Honda (西班牙) Enea Bastianini – Ducati (意大利) Takaaki Nakagami – Honda (日本)