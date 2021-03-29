It was all Ducati's out front during the early stages of the race
MotoGP

2021 MotoGP卡塔尔大奖赛战报- Johann Zarco荣登亚军殊荣

© David Goldman/Red Bull Content Pool
2021年MotoGP™大奖赛的开幕战，在灯火通明的夜空下，上演许多戏剧性的场面，Pramac Ducati车队的Joann Zarco在这场沙漠夜战，冲线赢得第2名佳绩，并为自己在新赛季建立良好的开端。
作者 James W Roberts发布于
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Marc Márquez

SpainSpain

Álex Márquez

SpainSpain

Jack Miller

AustraliaAustralia

Pol Espargaró

SpainSpain

Takaaki Nakagami

JapanJapan

Miguel Oliveira

PortugalPortugal

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Johann Zarco

FranceFrance

Danilo Petrucci

ItalyItaly

Jorge Martín

SpainSpain

Iker Lecuona

SpainSpain
全世界22位最快速的摩托车赛车手齐聚卡塔尔的Losail国际赛车场，在灯火耀眼的夜空下，进行22圈时速300公里的格斗战，并且也同时起动2021年19场MotoGP™世界锦标赛的前哨战-一切都在激动人心的氛围中拉开序幕。
前10名的秒差仅在短短7秒钟之内，Pramac Ducati车队的 Johann Zarco带领他的新车队取得了辉煌的佳绩，冲线拿下第2名，Ducati厂队的杆位车手Francesco Bagnaia在最后圈以惊人的速度超越了2020年MotoGP™世冠车手Joan Mir登上颁奬台的荣耀。
尽管稍早4辆Ducati取得优势，但在激烈的缠斗之后，终场由Yamaha 车队的Maverick Viñales异军突起夺得冠军的殊荣，而后方颁奖台的位置亦是在最后几米才见分晓。
Johann Zarco crosses the finish line at the MotoGP of Qatar on March 28, 2021.
Johann Zarco used all of his experience to bag second place
© David Goldman/Red Bull Content Pool
Ducati Racing车队的新尖兵Bagnaia，从这支传奇的意大利制造商开启他的职业生涯，并在首役赢得杆位佳绩，超越Yamaha二人组Fabio Quartararo和Viñales。
当灯灭起跑之际，众车手鱼贯通过第一个右侧急转弯，此时4辆意大利车队的车手取得前排位置，Bagnaia领先队友Jack Miller和Pramac Ducati的队友Zarco及MotoGP™新秀车手Jorge Martín，这也是Martín进入MotoGP殿堂的首役。
第5圈，Ducati四人组被两辆Yamaha中间切入，第5名的Viñales紧追新队友Quartararo的后方，并将快速起步的Martin推至第7位。 由于Quartararo在第6圈结束时受Miller影响发生打滑状况，让Zarco有机可趁，赢得第2名的契机。
Jorge Martin leads Stefan Bradl during the MotoGP of Qatar on March 28, 2021.
Rookie Jorge Martín ran as high as third in the early stages
© David Goldman/Red Bull Content Pool
在中间赛段，Viñales见势进攻，推进至第3名，此时，前6名车手上演拖延战术。Suzuki车队的Álex Rins排名第6，而Miller仍居颁奖台位置。 剩下11圈时，Bagnaia的领先优势受到后方Viñales的压迫威胁，这位西班牙籍车手被迫加倍努力绕过杆位车手，最后展现强大的防御作为并取得领先地位。
Bagnaia的第2名很快落至第3名，迅速的Zarco抢进第2，进入了最后5圈。 法国车手登上颁奖台的愿望很快就受到后方Mir的压力，他的起跑在第11位，当Ducati车队失去了抓地力与速度时，就精打细算快马加鞭赶路。
Viñales夺冠后，当晚的最佳表现在比赛的最后几秒钟终于再次出现，Zarco在经过快速而有计划的比赛后，得到其应得的结果。Mir在失去第2名之后，只有几百米的差距，Zarco再次夺回位置，因卫冕冠军车手为试图捍卫自己的位置跑开了路线，此时让Bagnaia在后方有机可趁，一举超越Suzuki 车手登上颁奖台的殊荣。
自2013年赛季开幕战以来， Marc Márquez 首次没有出现在顶级大奖赛上。这位Honda的西班牙籍车手获得8座世界大冠，目前仍未摆脱2020年MotoGP™首场比赛肘部受伤的阴霾，仍处恢复状态，外界猜测他的回归日期预计将在4月18日的葡萄牙大奖赛。
在Márquez缺席的情况下，新签约的 Pol Espargaró 率领Repsol Honda挑战大奖赛，这位前KTM车手在第2场排位赛因转倒，自第13位起跑。终场冲线拿下第8名，比原颁奖台上充满希望Ducati的Miller领先1位。而Espargaró的临时队友 Stefan Bradl 则以第11名完赛，打败Valentino Rossi，但错过进入前10名的机会。
Pol Espargaro leads a group of riders during the MotoGP of Qatar on March 28, 2021.
Pol Espargaró had a fight on his hands on his Honda debut
© David Goldman/Red Bull Content Pool
在KTM车队中，尝试让4辆奥地利制造的赛车进入排位赛后，两座MotoGP™分站冠军得主 Miguel Oliveria 展现不错的节奏与速度，终场打败队友Brad Binder拿下第13名。在此同时，Moto2™冠军车手Enea Bastianini首次亮相的表现即令人印象深刻，终场为Esponsorama Racing Ducati车队赢得第10名。
2021年MotoGP™冠军赛的第2场比赛，车队和对手将在短短一周的时间内，将再次在同一条赛道上见面。Ducati能否保持他们起步的优势地位直至最终赢得胜利，而KTM和Honda能否在重组之后站上卡塔尔的颁奖台，在系列赛前往欧洲之前，Marc Márquez的回归之路又是如何呢？且让我们拭目以待吧!

MotoGP™ 卡塔尔大奖赛战绩

  1. Maverick Viñales – Yamaha (西班牙)
  2. Johann Zarco – Ducati (法国)
  3. Francesco Bagnaia – Ducati (意大利)
  4. Joan Mir – Suzuki (西班牙)
  5. Fabio Quartararo – Yamaha (法国)
  6. Álex Rins – Suzuki (西班牙)
  7. Aleix Espargaró – (西班牙)
  8. Pol Espargaró – KTM (西班牙)
  9. Jack Miller – Ducati (澳大利亚)
  10. Enea Bastianini – Ducati (澳大利亚)
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