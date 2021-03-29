2021年MotoGP™大奖赛的开幕战，在灯火通明的夜空下，上演许多戏剧性的场面，Pramac Ducati车队的Joann Zarco在这场沙漠夜战，冲线赢得第2名佳绩，并为自己在新赛季建立良好的开端。

全世界22位最快速的摩托车赛车手齐聚卡塔尔的Losail国际赛车场，在灯火耀眼的夜空下，进行22圈时速300公里的格斗战，并且也同时起动2021年19场MotoGP™世界锦标赛的前哨战-一切都在激动人心的氛围中拉开序幕。

前10名的秒差仅在短短7秒钟之内，Pramac Ducati车队的 Johann Zarco带领他的新车队取得了辉煌的佳绩，冲线拿下第2名，Ducati厂队的杆位车手Francesco Bagnaia在最后圈以惊人的速度超越了2020年MotoGP™世冠车手Joan Mir登上颁奬台的荣耀。

尽管稍早4辆Ducati取得优势，但在激烈的缠斗之后，终场由Yamaha 车队的Maverick Viñales异军突起夺得冠军的殊荣，而后方颁奖台的位置亦是在最后几米才见分晓。

Johann Zarco used all of his experience to bag second place © David Goldman/Red Bull Content Pool

Ducati Racing车队的新尖兵Bagnaia，从这支传奇的意大利制造商开启他的职业生涯，并在首役赢得杆位佳绩，超越Yamaha二人组Fabio Quartararo和Viñales。

当灯灭起跑之际，众车手鱼贯通过第一个右侧急转弯，此时4辆意大利车队的车手取得前排位置，Bagnaia领先队友Jack Miller和Pramac Ducati的队友Zarco及MotoGP™新秀车手Jorge Martín，这也是Martín进入MotoGP殿堂的首役。

第5圈，Ducati四人组被两辆Yamaha中间切入，第5名的Viñales紧追新队友Quartararo的后方，并将快速起步的Martin推至第7位。 由于Quartararo在第6圈结束时受Miller影响发生打滑状况，让Zarco有机可趁，赢得第2名的契机。

Rookie Jorge Martín ran as high as third in the early stages © David Goldman/Red Bull Content Pool

在中间赛段，Viñales见势进攻，推进至第3名，此时，前6名车手上演拖延战术。Suzuki车队的Álex Rins排名第6，而Miller仍居颁奖台位置。 剩下11圈时，Bagnaia的领先优势受到后方Viñales的压迫威胁，这位西班牙籍车手被迫加倍努力绕过杆位车手，最后展现强大的防御作为并取得领先地位。

Bagnaia的第2名很快落至第3名，迅速的Zarco抢进第2，进入了最后5圈。 法国车手登上颁奖台的愿望很快就受到后方Mir的压力，他的起跑在第11位，当Ducati车队失去了抓地力与速度时，就精打细算快马加鞭赶路。

Viñales夺冠后，当晚的最佳表现在比赛的最后几秒钟终于再次出现，Zarco在经过快速而有计划的比赛后，得到其应得的结果。Mir在失去第2名之后，只有几百米的差距，Zarco再次夺回位置，因卫冕冠军车手为试图捍卫自己的位置跑开了路线，此时让Bagnaia在后方有机可趁，一举超越Suzuki 车手登上颁奖台的殊荣。

自2013年赛季开幕战以来， Marc Márquez 首次没有出现在顶级大奖赛上。这位Honda的西班牙籍车手获得8座世界大冠，目前仍未摆脱2020年MotoGP™首场比赛肘部受伤的阴霾，仍处恢复状态，外界猜测他的回归日期预计将在4月18日的葡萄牙大奖赛。

在Márquez缺席的情况下，新签约的 Pol Espargaró 率领Repsol Honda挑战大奖赛，这位前KTM车手在第2场排位赛因转倒，自第13位起跑。终场冲线拿下第8名，比原颁奖台上充满希望Ducati的Miller领先1位。而Espargaró的临时队友 Stefan Bradl 则以第11名完赛，打败Valentino Rossi，但错过进入前10名的机会。

Pol Espargaró had a fight on his hands on his Honda debut © David Goldman/Red Bull Content Pool

在KTM车队中，尝试让4辆奥地利制造的赛车进入排位赛后，两座MotoGP™分站冠军得主 Miguel Oliveria 展现不错的节奏与速度，终场打败队友Brad Binder拿下第13名。在此同时，Moto2™冠军车手Enea Bastianini首次亮相的表现即令人印象深刻，终场为Esponsorama Racing Ducati车队赢得第10名。

2021年MotoGP™冠军赛的第2场比赛，车队和对手将在短短一周的时间内，将再次在同一条赛道上见面。Ducati能否保持他们起步的优势地位直至最终赢得胜利，而KTM和Honda能否在重组之后站上卡塔尔的颁奖台，在系列赛前往欧洲之前，Marc Márquez的回归之路又是如何呢？且让我们拭目以待吧!

MotoGP™ 卡塔尔大奖赛战绩

Maverick Viñales – Yamaha (西班牙) Johann Zarco – Ducati (法国) Francesco Bagnaia – Ducati (意大利) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Fabio Quartararo – Yamaha (法国) Álex Rins – Suzuki (西班牙) Aleix Espargaró – (西班牙) Pol Espargaró – KTM (西班牙) Jack Miller – Ducati (澳大利亚) Enea Bastianin i – Ducati (澳大利亚)