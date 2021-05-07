这个周末，在西班牙举行的Red Bull MotoGP™大奖赛中，Jack Miller以激动人心的表现，结束了一场意想不到的赛事，Ducati车队终场抢占1、2名，这也是继2016年以来，Miller再次赢得冠军的殊荣。

要胜出必先完赛，Ducati车队的 Jack Miller 在Red Bull西班牙大奖赛赢得惊人的胜利，展现稳定与精湛的实力，并趁稍早领跑者Fabio Quartararo失误时，实时取得优势地位，优异的表现大快人心，并带领Ducati车队拿下前两名佳绩。

自2016年荷兰雨战后，Miller在2021年MotoGP™大奖赛的第4站，戏剧性的夺得胜出荣耀。Miller原排名第2，但比赛杆位车手Quartararo遭遇问题之后，拱手将领先优势让予了Ducati车手。

对这位澳大利亚籍车手来说，与Quartararo保持一定的距离是最后的奖励，即使在领跑者出现问题之后，Miller也无法尽其所能。他被迫保持节奏与速度，以维持与队友Francesco Bagnaia在领先集团的地位。

Marc Márquez und Teamkollege Pol Espargaró lieferten sich ein hartes Battle © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

再往后方看，这是他回到世界摩托车大赛最顶尖赛事的第2场比赛，6座MotoGP™世界冠军车手Marc Márquez 毅然决然展现其不屈的斗志，充份显示去年6月在这条赛道所受的伤害并没有阻止他继续往前的毅志。

对这位西班牙籍车手而言，这场比赛标志着他去年从转倒事件重返赛事的决心。8座世界冠军车手在2020年MotoGP™大奖赛的首站比赛中失利，当时高倾角重摔落地，手臂严重受伤，使他无法参加后续的15场比赛。

自右肱骨骨折长期复健后，没有迹象显示Márquez有放松的迹象，并在周日下午比赛之前，仍有许多惊险的转倒意外。

在周六下午的自由练习中，Márquez 的Honda RC213V在左方7号弯道高速转倒，很幸运无大碍，仅有颈椎挫伤。

经历了所有戏剧化的情节后，Márquez排位居第13名，仅次于Honda队友 Pol Espargaró之后。同时，在前排的比赛中，前两站比赛的冠军车手Quartararo夺得杆位，Miller领军Ducati车队及队友Francesco Bagnaia，排位分别攻占2、3名。

灯灭起跑后，Miller一马当先取得领跑地位，在澳大利亚籍车手之后，则是Ducati 和Yamaha两车队的争夺战，形成Franco Morbidelli、Quartararo 和 Bagnaia争取第2名的态势。

Zum ersten Mal seit 2016 wieder an der Spitze: Jack Miller gewinnt in Jerez © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第4圈结束时，Quartararo的挑战证明Miller无法抗拒，最后不得不将领先优势让给了法国籍车手。

再往后，比赛中场，Repsol Honda两辆车分别居第10和11位，Espargaró带领Márquez平静地逆转了车队在周末的意外转倒事件，两辆车在星期天早上热身赛，都受到大幅度偏离赛道的困扰。

赛事进入下半场，Quartararo将他的优势扩大到几近1.5秒，而Miller居第2名位置，慢了十分之一秒，而Morbidelli和Bagnaia则缠斗争取第3名。

之后，突然之间，一切都变了。比赛最后11圈时，Quartararo的领先优势被削减了1秒多，而Miller发现自己就在Yamaha的后方。在第12圈开始后，Miller再次夺回领跑集团地位。

最后10圈，Miller让Quartararo的节奏、速度看起来难以理解，他将Ducati出色的实力充份展现，并让这支意大利车队持续保持前方领先角色。

Miller feiert seinen sensationellen Triumph in Spanien © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

几圈之后，Ducati的命运再次好转，当Bagnaia超越了Quartararo后，后者迅速滑落至后方，终场以第13名完赛。

当比赛进入最后1圈，Miller沉着应对，摆脱所有戏剧性的影响，从本赛季开始的低迷状态中终于回神了，带领Ducati车队冲线赢得1-2名佳绩，其队友Bagnaia领先Morbidelli夺得亚军。

当比赛进入最后1圈，Miller沉着应对，摆脱所有戏剧性的影响，从本赛季开始的低迷状态中终于回神了，带领Ducati车队冲线赢得1-2名佳绩，其队友Bagnaia领先Morbidelli夺得亚军。

MotoGP™ 西班牙大奖赛战绩

Jack Miller (澳大利雅) – Ducati Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Franco Morbidelli (意大利) – Yamaha Takaaki Nakagami (西班牙) – Honda Joan Mir (西班牙) – Suzuki Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Maverick Viñales (西班牙) – Yamaha Johann Zarco (法国 – Ducati Marc Márquez (西班牙) – Honda Pol Espargaró (西班牙) – Honda

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