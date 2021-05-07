Ducati's Jack Miller powered to his second career MotoGP™ win in style
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MotoGP
2021 世界摩托车大赛西班牙战报- Jack Miller表现精湛胜出夺冠
这个周末，在西班牙举行的Red Bull MotoGP™大奖赛中，Jack Miller以激动人心的表现，结束了一场意想不到的赛事，Ducati车队终场抢占1、2名，这也是继2016年以来，Miller再次赢得冠军的殊荣。
作者 James W Roberts
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Jack Miller

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Pol Espargaró

SpainSpain

Marc Márquez

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Takaaki Nakagami

JapanJapan
要胜出必先完赛，Ducati车队的 Jack Miller 在Red Bull西班牙大奖赛赢得惊人的胜利，展现稳定与精湛的实力，并趁稍早领跑者Fabio Quartararo失误时，实时取得优势地位，优异的表现大快人心，并带领Ducati车队拿下前两名佳绩。
自2016年荷兰雨战后，Miller在2021年MotoGP™大奖赛的第4站，戏剧性的夺得胜出荣耀。Miller原排名第2，但比赛杆位车手Quartararo遭遇问题之后，拱手将领先优势让予了Ducati车手。
对这位澳大利亚籍车手来说，与Quartararo保持一定的距离是最后的奖励，即使在领跑者出现问题之后，Miller也无法尽其所能。他被迫保持节奏与速度，以维持与队友Francesco Bagnaia在领先集团的地位。
Die beiden Honda-Piloten Pol Espargaró und Marc Márquez auf der Strecke in Jerez bei der MotoGP in Spanien, am 2. Mai 2021.
Marc Márquez und Teamkollege Pol Espargaró lieferten sich ein hartes Battle
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再往后方看，这是他回到世界摩托车大赛最顶尖赛事的第2场比赛，6座MotoGP™世界冠军车手Marc Márquez 毅然决然展现其不屈的斗志，充份显示去年6月在这条赛道所受的伤害并没有阻止他继续往前的毅志。
对这位西班牙籍车手而言，这场比赛标志着他去年从转倒事件重返赛事的决心。8座世界冠军车手在2020年MotoGP™大奖赛的首站比赛中失利，当时高倾角重摔落地，手臂严重受伤，使他无法参加后续的15场比赛。
自右肱骨骨折长期复健后，没有迹象显示Márquez有放松的迹象，并在周日下午比赛之前，仍有许多惊险的转倒意外。
在周六下午的自由练习中，Márquez 的Honda RC213V在左方7号弯道高速转倒，很幸运无大碍，仅有颈椎挫伤。
经历了所有戏剧化的情节后，Márquez排位居第13名，仅次于Honda队友 Pol Espargaró之后。同时，在前排的比赛中，前两站比赛的冠军车手Quartararo夺得杆位，Miller领军Ducati车队及队友Francesco Bagnaia，排位分别攻占2、3名。
灯灭起跑后，Miller一马当先取得领跑地位，在澳大利亚籍车手之后，则是Ducati 和Yamaha两车队的争夺战，形成Franco Morbidelli、Quartararo 和 Bagnaia争取第2名的态势。
Ducatiss Jack Miller bei der MotoGP in Spanien, in Jerez, am 1. Mai 2021.
Zum ersten Mal seit 2016 wieder an der Spitze: Jack Miller gewinnt in Jerez
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第4圈结束时，Quartararo的挑战证明Miller无法抗拒，最后不得不将领先优势让给了法国籍车手。
再往后，比赛中场，Repsol Honda两辆车分别居第10和11位，Espargaró带领Márquez平静地逆转了车队在周末的意外转倒事件，两辆车在星期天早上热身赛，都受到大幅度偏离赛道的困扰。
赛事进入下半场，Quartararo将他的优势扩大到几近1.5秒，而Miller居第2名位置，慢了十分之一秒，而Morbidelli和Bagnaia则缠斗争取第3名。
之后，突然之间，一切都变了。比赛最后11圈时，Quartararo的领先优势被削减了1秒多，而Miller发现自己就在Yamaha的后方。在第12圈开始后，Miller再次夺回领跑集团地位。
最后10圈，Miller让Quartararo的节奏、速度看起来难以理解，他将Ducati出色的实力充份展现，并让这支意大利车队持续保持前方领先角色。
Ducatis Jack Miller feiert seinen Sieg bei der MotoGP in Spanien, beim Grand Prix in Jerez, am 2. Mai 2021.
Miller feiert seinen sensationellen Triumph in Spanien
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几圈之后，Ducati的命运再次好转，当Bagnaia超越了Quartararo后，后者迅速滑落至后方，终场以第13名完赛。
当比赛进入最后1圈，Miller沉着应对，摆脱所有戏剧性的影响，从本赛季开始的低迷状态中终于回神了，带领Ducati车队冲线赢得1-2名佳绩，其队友Bagnaia领先Morbidelli夺得亚军。
当比赛进入最后1圈，Miller沉着应对，摆脱所有戏剧性的影响，从本赛季开始的低迷状态中终于回神了，带领Ducati车队冲线赢得1-2名佳绩，其队友Bagnaia领先Morbidelli夺得亚军。

MotoGP™ 西班牙大奖赛战绩

  1. Jack Miller (澳大利雅) – Ducati
  2. Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati
  3. Franco Morbidelli (意大利) – Yamaha
  4. Takaaki Nakagami (西班牙) – Honda
  5. Joan Mir (西班牙) – Suzuki
  6. Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia
  7. Maverick Viñales (西班牙) – Yamaha
  8. Johann Zarco (法国 – Ducati
  9. Marc Márquez (西班牙) – Honda
  10. Pol Espargaró (西班牙) – Honda
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