这个周末，Miguel Oliveira在Red Bull 赛道的最后一个弯道写下历史纪录，他在MotoGP激励人心的第900场最高等级赛事中，打败Jack Miller与Pol Espargaró胜出夺冠。

MotoGP™世界大赛连续第2个周末在奥地利举行。这也是本赛季的第5场比赛，以及MotoGP™第900场顶级盛事。最终，由Red Red KTM Tech3车队的Miguel Oliveira ，以异军突起之姿胜出夺冠。

距Ducati 车队的Andrea Dovizioso，在奥地利MotoGP™比赛重获冠军仅1周之后，车手们又在空荡的看台和无观众的状况下冲出了赛道，再次进行紧张刺激的缠斗攻势。巧合的是，本站比赛又再次出现了暂停比赛的情况，而这一暂停也成了这场充满戏剧性比赛的关键。

这场比赛因Yamaha 车队的MaverickViñales发生严重的跳车事故，遭到红旗警告暂停赛事。待重新开始后，与Jack Miller 和Pol Espargaró一起，Oliveira 守位第2位起跑的重要位置，并保持了12圈的优势。他在Miller 和 Espargaró 之间的缠斗中趁势上升到第一，此时距离比赛结束仅剩最后几百米的距离。就此，他一举赢得个人职涯的首胜佳绩，并为Red Bull KTM Tech3 车队，拿下在顶级赛事第1座分站的冠军。

比赛重启后，胜利似乎就在Pramac Ducati车队的Miller和Red Bull KTM 厂队的Espargaró之间轮替。Miller在原先比赛和重启的比赛中都处于领先地位，他的表现着实令人印象深刻，因为这位澳大利亚籍车手由于自由练习3时发生转倒，肩部还带伤上阵。

当Espargaró 与 Miller 之间的战斗来到最后1圈时，Espargaró 在重启赛事后剩余最后5圈仍保持领先位置，而Red Bull KTM Tech3 的Oliveira 则领先Suzuki车队的 Joan Mir 和 Ducati的Dovizioso 居第3名。

当Espargaró和Miller两人缠斗进入火热化的最后两个右手弯时，Oliveira抓住了机会突袭，率先冲线在Red Bull 赛道第2场最激动人心的比赛中胜出夺冠。结果提供了进一步的证据，此举证明KTM厂队的优势持续上升，率先冲线并非偶然。

Miguel Oliveira von Red Bull KTM Tech3 steht ganz oben! © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在排位赛的过程中，Red Bull KTM厂队的Espargaró继续承袭了奥地利制造商有史以来在顶级赛事最好的表现，让他本人和他的团队都处在优势。Espargaró与其他3辆KTM摩托车都居前13名。

随着 Brad Binder在捷克大奖赛的胜利，KTM车队已在MotoGP的顶级赛事中崛起，并在奥地利举行的两个周末精彩比赛中，均有杰出且亮眼的成绩，成为2020年的MotoGP™不容忽视的力量。6座世界大冠卫冕车手 Marc Márquez 可能因受伤缺席本赛季的大部分时间，届时将会有一位新的冠军车手出线，剩下的9场比赛，争夺的氛围将会愈来愈激烈。