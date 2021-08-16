Jorge Martín celebrates victory at the Red Bull Ring
© GEPA pictures/Red Bull Content Pool
MotoGP

2021 MotoGP大奖赛施蒂利亚战报-魔法Martín独领风骚

MotoGP™ 新秀Jorge Martín从重伤中复原归来，再从杆位赢得施蒂里亚大奖赛冠军宝座。
作者 James W Roberts
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Jorge Martín

SpainSpain

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Takaaki Nakagami

JapanJapan

Johann Zarco

FranceFrance

Marc Márquez

SpainSpain

Álex Márquez

SpainSpain

Dani Pedrosa

SpainSpain

Jack Miller

AustraliaAustralia
继5周暑休之后，MotoGP™ 重返施蒂利亚大奖赛Red Bull赛道，Pramac Ducati 车手Jorge Martín 赛季初的伤痛已成为过去，在其职涯的第6场顶级赛事中，赢得MotoGP的第1座冠军殊荣。
这位西班牙籍车手在卡塔尔多哈大奖赛以第3名的成绩开启本季赛事，但他在强健的状况，于葡萄牙大奖赛的 FP3发生了一场严重的撞车事故，导致他的Ducati机车前端受损严重，也造成身体多处骨折。
Martín分别接受了三次手术并被迫缺席4场比赛，但这一切都过去了，因为他在斯皮尔伯格赛道赢得令人惊叹的首次杆位佳绩，并于正赛第2圈发生重大转倒意外，进而红旗出现之际，突破重围拿下个人职业生涯的首胜佳绩。
灯灭起跑时，Honda车手Marc Márquez以闪电般的速度自第8位发车，这位6座世界冠军车手在第2圈排名冲进第4。赛道上的节奏与速度迅速且激烈，在前 10 名车手之间无分轩轾、此起佊落，由Francesco Bagnaia 取得领先，而Jack Miller 则位居前 10 名之外。
比赛在第3圈突然停止，因为外卡参赛者 Dani Pedrosa 在第3弯道与Lorenzo Savadori发生戏剧性的撞车事故，导致两辆摩托车激烈碰撞受损严重，立即发出红旗状况。
MotoGP, Grand Prix of Styria, Red Bull Ring. Image shows Jorge Martin on his way to a maiden premier class victory.
Pramac Ducati's Jorge Martín on his way to a maiden MotoGP™ win
© GEPA pictures/Red Bull Content Pool
经过冗长的等待以处理燃烧赛道的表面，之后再将赛道的灭火剂残留物清除，此时天空灰蒙蒙地及雨水的威胁下，开启周末第2次的比赛。
再次从杆位出发，Martín的领先优势让Ducati的Miller超越。其他值得注意的追进者还包括LCR Honda的Álex Márquez ，而重新出发的 Pedrosa 则排在第 15 位。
Miller和Martín在 Red Bull赛道的整个开场圈中彼此互换领先优势、旗鼓相当，而卫冕冠军的 Joan Mir 也加入了战局，而 Fabio Quartararo 和Johann Zarco 则分别在后方争取第4和第5名的位置。
Dani Pedrosa rides for Red Bull KTM Factory Racing during the MotoGP World Championship in Spielberg, Austria
Dani Pedrosa finished a superb 10th as a wild-card in Austria
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
还有半场比赛的距离，这是一场两辆摩托车的争夺战，Martín领先Mir，两人脱离了Quartararo、Miller 和 Zarco的纠缠。但最大的问题是，Martín 是否有足够的轮胎来支撑跑完全程，又或者 Mir 是否有足够的速度与节奏继续超越他的同胞？
最后10圈，Miller在第 7 弯道从第 4 名转倒出局，Takaaki Nakagami 遂晋升至第 5 名，因为回到了前排，在比赛进入最后3圈Martín表现出色，真正击败了Mir，并拉出领先差距，最后冲线夺冠。
在方格旗挥舞下，Martín领先Mir 和Quartararo胜出夺冠。在颁奖台名次后方，Zarco、Nakagai 和速度极快的Brad Binder 之间出现了真正的激烈竞争，后者为 Red Bull KTM厂队表现出众，从发车第 16 位起跑，一路过关斩将，终场超越了前面两名车手，赢得出色的第4名佳绩。
MotoGP, Grand Prix of Styria at the Red Bull Ring. Image shows the rejoicing of Jorge Martin who won his maiden premier class race.
Jorge Martín celebrates in the Red Bull Ring pitlane
© GEPA pictures/Red Bull Content Pool
比赛开始前，Binder曾表示将会争取颁奖台的荣耀，因此第4名对南非籍车手来说，可谓是美好的一天。他在比赛稍早戏剧性的事故之后，Binder的临时队友Pedrosa展现了他仍然有能力参加 MotoGP™比赛的实力，而 这位KTM 的外卡车手也幸运地摆脱了一场可怕的事故，这场事故使比赛暂停，重新再战后，最终获得第 10 名的成绩。
Marc Márquez仍在从伤病中慢慢恢复过来的第 581 天，他在施蒂里亚大奖赛终场拿下第8名，而他的弟弟 Álex 在整个下午为LCR Honda 可谓表现出色，终场排名第9名。

2021 MotoGP大奖赛施蒂利亚战绩

  1. Jorge Martin – Ducati (西班牙)
  2. Joan Mir – Suzuki (西班牙)
  3. Fabio Quartararo – Yamaha (法国)
  4. Brad Binder – KTM (南非)
  5. Takaaki Nakagami – Honda (日本)
  6. Johann Zarco – Ducati (法国)
  7. Álex Rins – Suzuki (西班牙)
  8. Marc Márquez – Honda (西班牙)
  9. Álex Márquez – Honda (西班牙)
  10. Dani Pedrosa – KTM (西班牙)
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