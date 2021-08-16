MotoGP™ 新秀Jorge Martín从重伤中复原归来，再从杆位赢得施蒂里亚大奖赛冠军宝座。

继5周暑休之后，MotoGP™ 重返施蒂利亚大奖赛Red Bull赛道，Pramac Ducati 车手Jorge Martín 赛季初的伤痛已成为过去，在其职涯的第6场顶级赛事中，赢得MotoGP的第1座冠军殊荣。

这位西班牙籍车手在卡塔尔多哈大奖赛以第3名的成绩开启本季赛事，但他在强健的状况，于葡萄牙大奖赛的 FP3发生了一场严重的撞车事故，导致他的Ducati机车前端受损严重，也造成身体多处骨折。

Martín分别接受了三次手术并被迫缺席4场比赛，但这一切都过去了，因为他在斯皮尔伯格赛道赢得令人惊叹的首次杆位佳绩，并于正赛第2圈发生重大转倒意外，进而红旗出现之际，突破重围拿下个人职业生涯的首胜佳绩。

灯灭起跑时，Honda车手Marc Márquez以闪电般的速度自第8位发车，这位6座世界冠军车手在第2圈排名冲进第4。赛道上的节奏与速度迅速且激烈，在前 10 名车手之间无分轩轾、此起佊落，由Francesco Bagnaia 取得领先，而Jack Miller 则位居前 10 名之外。

比赛在第3圈突然停止，因为外卡参赛者 Dani Pedrosa 在第3弯道与Lorenzo Savadori发生戏剧性的撞车事故，导致两辆摩托车激烈碰撞受损严重，立即发出红旗状况。

Pramac Ducati's Jorge Martín on his way to a maiden MotoGP™ win © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

经过冗长的等待以处理燃烧赛道的表面，之后再将赛道的灭火剂残留物清除，此时天空灰蒙蒙地及雨水的威胁下，开启周末第2次的比赛。

再次从杆位出发，Martín的领先优势让Ducati的Miller超越。其他值得注意的追进者还包括LCR Honda的Álex Márquez ，而重新出发的 Pedrosa 则排在第 15 位。

Miller和Martín在 Red Bull赛道的整个开场圈中彼此互换领先优势、旗鼓相当，而卫冕冠军的 Joan Mir 也加入了战局，而 Fabio Quartararo 和Johann Zarco 则分别在后方争取第4和第5名的位置。

Dani Pedrosa finished a superb 10th as a wild-card in Austria © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

还有半场比赛的距离，这是一场两辆摩托车的争夺战，Martín领先Mir，两人脱离了Quartararo、Miller 和 Zarco的纠缠。但最大的问题是，Martín 是否有足够的轮胎来支撑跑完全程，又或者 Mir 是否有足够的速度与节奏继续超越他的同胞？

最后10圈，Miller在第 7 弯道从第 4 名转倒出局，Takaaki Nakagami 遂晋升至第 5 名，因为回到了前排，在比赛进入最后3圈Martín表现出色，真正击败了Mir，并拉出领先差距，最后冲线夺冠。

在方格旗挥舞下，Martín领先Mir 和Quartararo胜出夺冠。在颁奖台名次后方，Zarco、Nakagai 和速度极快的Brad Binder 之间出现了真正的激烈竞争，后者为 Red Bull KTM厂队表现出众，从发车第 16 位起跑，一路过关斩将，终场超越了前面两名车手，赢得出色的第4名佳绩。

Jorge Martín celebrates in the Red Bull Ring pitlane © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

比赛开始前，Binder曾表示将会争取颁奖台的荣耀，因此第4名对南非籍车手来说，可谓是美好的一天。他在比赛稍早戏剧性的事故之后，Binder的临时队友Pedrosa展现了他仍然有能力参加 MotoGP™比赛的实力，而 这位KTM 的外卡车手也幸运地摆脱了一场可怕的事故，这场事故使比赛暂停，重新再战后，最终获得第 10 名的成绩。

Marc Márquez仍在从伤病中慢慢恢复过来的第 581 天，他在施蒂里亚大奖赛终场拿下第8名，而他的弟弟 Álex 在整个下午为LCR Honda 可谓表现出色，终场排名第9名。

2021 MotoGP大奖赛施蒂利亚战绩

Jorge Martin – Ducati (西班牙) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Fabio Quartararo – Yamaha (法国) Brad Binder – KTM (南非) Takaaki Nakagami – Honda (日本) Johann Zarco – Ducati (法国) Álex Rins – Suzuki (西班牙) Marc Márquez – Honda (西班牙) Álex Márquez – Honda (西班牙) Dani Pedrosa – KTM (西班牙)

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