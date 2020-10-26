在Franco Morbidelli冲线夺冠之际，Red Bull KTM厂队的Pol Espargaró在亚拉冈赛车场的Teruel MotoGP™大奖赛中，领先Ducati车手Johann Zarco获得第4名。

背靠背，MotoGP™大奖赛在亚拉冈赛车场再次重兵部署–这回是戏剧性又疯狂的2020 MotoGP™赛季首届特鲁埃尔(Teruel)大奖赛。轰鸣的引擎继续为观众送上激动人心、紧张破表的赛事情节，而锦标赛在尚余3场赛事的情况下，世界冠军的头衔仍陷入胶着状态。

灯灭起跑，LCR Honda车队的Takaaki Nakagami 抢得杆位佳绩，成为16年来首位获得顶级赛事杆位的日本车手。然而，对Nakagami来说，喜悦变成悲剧收场，尽管开跑表现出色，但在激烈的争夺战中，在奔驰几个弯道后，不幸率先转倒出局。

Pol Espargaró leads Migeul Oliveira in the battle of the KTMs © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第5圈， Álex Márquez 驰骋他的Repsol Honda赛车写下最速圈纪录，排名第5，而Maverick Viñales的表现同样可圈可点，Franco Morbidelli在稍早圈数超越了Álex Rins取得领先，此时Ducati的卫星车队车手 Johann Zarco 亦表现不凡，居第3名位置。

这回，Márquez无法如愿蝉联3次登上颁奖台的殊荣，这位西班牙籍车手在稍早第14圈，正准备进攻Joan Mir的第3名位置时，即发生转倒意外，提前退赛收场。

终场冲线，在方格旗挥舞下，Morbidelli赢得其本季的第2场胜利，领先Rins及Suzuki的队友Mir。Zarco在整场比赛中，展现出色的防守力量，但最后仍不敌Red Bull KTM 厂队Pol Espargaró在后期的强烈攻势。这位法国籍车手终场获得第5名，战胜后方 Miguel Oliveira 的挑战，赢得他在本赛季在捷克大奖赛登上领奖台之后的第2个最佳成绩。

对KTM车手来说，这是美好的一天。Espargaró掌控良好的节奏与速度，终场仅落后颁奖台一个席位，而Oliveira则以0.038秒落后Zarco，痛失第5名位置。在总冠军排名中，为争夺KTM顶级车手头衔所进行的三方角逐中，Espargaró可谓表现亮眼，成为奥地利制造商的首选，其次是Oliveira和Brad Binder.

Johann Zarco just fends off Miguel Oliveira at the chequered flag © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2020年MotoGP™大奖赛尚有3场赛事，目前看来，争夺世界冠军头衔的战役仍未明朗。赛季初的领先者Fabio Quartararo和Andrea Dovizioso 在亚拉冈战役在积分上，没能取得优势；进而让Mir不仅重返领先位置，而且还加大其领先级距，不过，至目前为止谁是最后总冠军仍是未知数。车手们在前进欧洲的瓦伦西亚MotoGP™大奖赛前，排名前6名的车手分差仅在32分以内，未来3场赛事尚有75分可以为他们在争夺世界冠军头衔上增添佳绩。