MotoGP

2020 世界摩托车大赛西班牙特鲁埃尔战报- Pol Espargaró为KTM车队赢得第4名

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
在Franco Morbidelli冲线夺冠之际，Red Bull KTM厂队的Pol Espargaró在亚拉冈赛车场的Teruel MotoGP™大奖赛中，领先Ducati车手Johann Zarco获得第4名。
作者 James W Roberts发布于
背靠背，MotoGP™大奖赛在亚拉冈赛车场再次重兵部署–这回是戏剧性又疯狂的2020 MotoGP™赛季首届特鲁埃尔(Teruel)大奖赛。轰鸣的引擎继续为观众送上激动人心、紧张破表的赛事情节，而锦标赛在尚余3场赛事的情况下，世界冠军的头衔仍陷入胶着状态。
灯灭起跑，LCR Honda车队的Takaaki Nakagami 抢得杆位佳绩，成为16年来首位获得顶级赛事杆位的日本车手。然而，对Nakagami来说，喜悦变成悲剧收场，尽管开跑表现出色，但在激烈的争夺战中，在奔驰几个弯道后，不幸率先转倒出局。
Pol Espargaro, Teruel MotoGP race. 25 October 2020
Pol Espargaró leads Migeul Oliveira in the battle of the KTMs
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第5圈， Álex Márquez 驰骋他的Repsol Honda赛车写下最速圈纪录，排名第5，而Maverick Viñales的表现同样可圈可点，Franco Morbidelli在稍早圈数超越了Álex Rins取得领先，此时Ducati的卫星车队车手 Johann Zarco 亦表现不凡，居第3名位置。
这回，Márquez无法如愿蝉联3次登上颁奖台的殊荣，这位西班牙籍车手在稍早第14圈，正准备进攻Joan Mir的第3名位置时，即发生转倒意外，提前退赛收场。
终场冲线，在方格旗挥舞下，Morbidelli赢得其本季的第2场胜利，领先Rins及Suzuki的队友Mir。Zarco在整场比赛中，展现出色的防守力量，但最后仍不敌Red Bull KTM 厂队Pol Espargaró在后期的强烈攻势。这位法国籍车手终场获得第5名，战胜后方 Miguel Oliveira 的挑战，赢得他在本赛季在捷克大奖赛登上领奖台之后的第2个最佳成绩。
对KTM车手来说，这是美好的一天。Espargaró掌控良好的节奏与速度，终场仅落后颁奖台一个席位，而Oliveira则以0.038秒落后Zarco，痛失第5名位置。在总冠军排名中，为争夺KTM顶级车手头衔所进行的三方角逐中，Espargaró可谓表现亮眼，成为奥地利制造商的首选，其次是Oliveira和Brad Binder.
Johann Zarco fends off Miguel Oliveira at the chequered flag during the MotoGP of Teruel at MotorLand Aragón, Spain on October 25, 2020.
Johann Zarco just fends off Miguel Oliveira at the chequered flag
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
2020年MotoGP™大奖赛尚有3场赛事，目前看来，争夺世界冠军头衔的战役仍未明朗。赛季初的领先者Fabio Quartararo和Andrea Dovizioso 在亚拉冈战役在积分上，没能取得优势；进而让Mir不仅重返领先位置，而且还加大其领先级距，不过，至目前为止谁是最后总冠军仍是未知数。车手们在前进欧洲的瓦伦西亚MotoGP™大奖赛前，排名前6名的车手分差仅在32分以内，未来3场赛事尚有75分可以为他们在争夺世界冠军头衔上增添佳绩。
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