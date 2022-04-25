2022 MotoGP世界摩托车大赛葡萄牙战报 – Zarco攻占颁奖台

经过一场戏剧性的排位赛后，Pramac Ducati 的Johann Zarco 最终在阿尔加维国际赛道上获得杆位佳绩。不过，在正赛第一圈结束时，这位法国车手已经退至第四，Joan Mir领跑，Fabio Quartararo紧追其后， Jack Miller 则为杜卡迪阵营占据了第三名位置。

第二圈，Zarco发动攻势超越了Miller，重回第三名，并与领先二人组保持密切节奏。所有人的目光都集中在第 7 圈的争夺上，Pol Espargaró 和Honda队友马克·马奎兹在一些近距离对抗中抢占先机。该圈结束时，马克·马奎兹升至第九名。

Johann Zarco vor Jack Miller in Portugal © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在前方的缠斗中，一场同样激烈的三方摩托车大战正在积极争夺第五名，这也让第四名的Miller得到了一些喘息的机会，因为在澳大利亚籍车手之前，Zarco追进了第二名的Mir.。

Bastianini在倒数14 圈8 号弯时提前退赛。前 10 名的后半部分，亚历克斯·马奎兹领先兄弟马克取得第 8 位。而在争夺颁奖台的争斗中，Miller凭借节奏与速度，逐渐接近第三名车手Zarco。

Johann Zarco auf dem Weg zu Platz zwei © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第 16 圈开始时，Zarco 在第 1 弯剎车掌控良好超越了 Mir，从第三名上升为第二名，但随后因为跑偏又再次被超越。此时Miller紧盯前方二人组，三人形成鼎立局面。

一圈后，第 17 圈开始时，Zarco 成功复制了他的超车尝试，巩固了第二名位置，而在后方，Aprilia车队的Aleix Espargaró也加入了争夺第二名的行列。

Das Duell zwischen den beiden Márquez-Brüdern ging über die volle Distanz © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

一切都在最后七圈发生了变化，当Miller为了抢进第三名进入第一弯道时，因失控转倒，连带将Mir一起带出了赛道，两名车手就此退赛收工。

随着方格旗的接近，Aleix Espargaró 向第二名Zarco发动强烈攻势，不过 Pramac Ducati 周围防守滴水不漏，找不到任何切进位置，因此 Zarco 最后冲线获得了 20 分宝贵的积分，而前方 Quartararo 则取得最后的胜利。

MotoGP™ 葡萄牙战绩

Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Johann Zarco (法国) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Álex Rins (西班牙) – Suzuki Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM Marc Márquez (西班牙) – Honda Alex Márquez (西班牙) – Honda Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Pol Espargaró (西班牙) – Honda Maverick Viñales (西班牙) – Aprilia

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