新秀 Enea Bastianini 在圣马力诺和里米尼里维埃拉大奖赛上，以优异的表现拿下个人职涯首次登上颁奖台的荣耀，并轰动整个MotoGP™世界。

Esponsorama Racing 车队的Enea Bastianini ，在世界顶级摩托车赛事中表现出色，但赛前，没人做好准备，看好这位 23 岁的意大利人，会在自己家乡米萨诺世界巡回赛马可·西蒙切利 (Marco Simoncelli) 完成一场明星似的骑行。

Bastianini在意大利沿海里米尼地区的第 14 场比赛之前的赛季亮点，是上一场亚拉冈 MotoGP™ 赛事拿下第6名，但在圣马力诺和里米尼里维埃拉大奖赛27 圈的稍早赛段，即明显见到了一些非常特殊的表现正逐渐酝酿中。

发车自第 11 位开始，Bastianini在一场比赛中表现出他缺乏 MotoGP™ 经验的情况下，全程与第1名Ducati的Francesco Bagnaia及Fabio Quartararo交锋激烈，完全在他的视线范围之内。

Enea Bastianini in Action in Misano. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

下午在米萨诺世界巡回赛马可·西蒙切利赛道，亚拉冈大赛的冠军车手Bagnaia自杆位发车，Ducati队友Jack Miller 并排第2位，当灯灭起跑，车队横扫开场左右转弯序列时，Bagnaia超越了Miller保持领先地位。

6座MotoGP世界冠军车手 Marc Márquez 自第6位起跑，火速挑战积分榜排名冠军Quartararo第3名的位置，之前输给了快速起步的 Jorge Martín。 正是 Martín 的 Pramac Ducati 和 Quartraro 之间的战斗，使开场赛段变得火热起来，直到 Martín在第 4 圈的第 14弯道因超速过猛，转倒撞进了碎石区为止。

另一位快速出发的是新秀Bastianini，他自第 11 位开始冲刺，继续他在MotoGP™ 亚拉冈赛事展现的速度与节奏。 第6圈，意大利籍车手攻进第4位，领先Márquez，在此同时，第2名的Miller逐渐追进Bagnaia的领先优势，当Bastianini 与Márquez拉开了距离，巩固了第4名，这对Ducati车手来说，也是一场突围的杰出表现。

Enea Bastianini auf dem Weg zu seinem ersten Podium. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最后10 圈，前3名领先集团，分别是 Bagnaia、Quartararo 和 Miller 组成，他们为接续的缠斗，展开了第2波的攻势。 在这场战斗的后方是第4名的Bastianini，轰动地异军突起追上了第3名的Miller，并在此过程中写下本赛事最快圈速纪录。

当Quartraro在前排与Bagnaia站稳脚步时，所有目光都集中在Bastianini身上，他跑得越来越快，在全程27 圈中的第 19 圈，以出色的表现追上Miller，并夺得第3名位置，随着圈数倒数计时，Ducati车手仍然是全场跑得最快的人。

进入倒数4圈，Bastianini在争夺领先地位的缠斗中，看到了Quartararo对Bagnaia的追击行动，到了比赛的最后1圈，Bastianini最后冲线落后冠军4秒，但赢得一场令人惊叹的颁奖台荣耀。

Enea Bastianini mit seiner Trophäe beim dritten Platz in Misano. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Márquez 落后兴高采烈的 Bagnaia一名，稳居第4，Miller 排名第5，Honda 的 Pol Espargaró 获得第7名。

Red Bull KTM 厂队的Brad Binder 再次在本领域取得显著的进步。事实证明，这位奥地利 MotoGP™ 冠军车手在米萨诺 为KTM车队全力以赴，以第 16 名发车，终场不负众望，拿下第9名攻进积分圈。

MotoGP 大奖赛意大利圣马力诺战绩

Francesco Bagnaia – Ducati (意大利) Fabio Quartararo – Yamaha (法国) Enea Bastianini – Ducati (意大利) Marc Márquez – Honda (西班牙) Jack Miller – Ducati (澳大利亚) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Pol Espargaró – Honda (西班牙) Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙) Brad Binder – KTM (南非) Takaaki Nakagami – (日本)

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