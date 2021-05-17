Honda's Pol Espargaró kicks up the sand in pre-season testing
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
MotoGP

2021 关注MotoGP 的6个理由

在MotoGP™赛季开始之前，我们汇集了一些关键理由，我们认为你应该会迫不及待地想见到2021年精彩的赛事内容。
作者 James W Roberts
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Marc Márquez

SpainSpain

Álex Márquez

SpainSpain

Pol Espargaró

SpainSpain

Jack Miller

AustraliaAustralia

Andrea Dovizioso

ItalyItaly

Takaaki Nakagami

JapanJapan

Danilo Petrucci

ItalyItaly
2021 MotoGP™肯定会是顶级摩托车赛事迄今为止，最令人激动且难以预测的年度赛季之一。
2021 MotoGP™肯定会是顶级摩托车赛事迄今为止，最令人激动且难以预测的年度赛季之一。
回顾去年：当赛季终于7月在西班牙的赫雷兹赛道举行时，6座世界冠军卫冕者Marc Márquez 不慎高倾角摔车，导致2020年无法参赛。之后的赛事，由9位不同的车手尝到了胜利的殊荣，他们包括Fabio Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli 及 Joan Mir. 最终由Suzuki车队的 Mir 拿下他在顶级赛事的首冠荣耀，而Ducati则获得制造商类组的首奖。
z按照目前赛程安排，2021年MotoGP™赛季看来将恢复到正常的状态，首先在3月28日、4月4日在卡塔尔的罗赛尔国际赛车场连续举行两场赛事，接续共19场比赛之后，最后于11月中旬在瓦伦西亚的里卡多·托尔莫赛车场举行封关战。
随着赛前在卡塔尔MotoGP™官方测试的结束，以及赛车界最迅速疯狂又壮观的赛事之一开赛之前，以下是我们综整的一些重要头条新闻及2021年可能受到关注的主要话题。

1. Miller 与 Ducati肯定掀起关注的热潮

Ducatis Jack Miller mit einem Wheelie auf seiner Ducati, beim MotoGP-Test am Losail International Circuit in Katar, am 12. März 2021.
Ducatis Jack Miller lässt schon beim Vorsaison-Test ordentlich Dampf ab
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Both Jack Miller 和Francesco Bagnaia都将从Pramac Ducati车队转战至传奇的Ducati厂队阵容，对Miller来说，Ducati的卫星支持将让他在今年赛季的表现令人期待。2020年，Ducati车队队长Andrea Dovizioso再次错失其赢得MotoGP™世界冠军头衔的希望，这位意大利籍车手将休假一年，这样反而让Miller取得优势。
在卡塔尔MotoGP™官方测试之后，Miller拿下最新单圈记录，超越了Yamahas的3位车手。 对Ducati来说，令人鼓舞的是，他的新队友Bagnaia也不遑多让排名第5，Pramac Ducati车队的 Johann Zarco 也有出色的表现，进入前10名。
Ducati车队老板Davide Tardozzi对测试的成绩甚表满意，因此意大利车队对进入新赛季报以热烈的期待。他们表示这是自2007年以来，第1次有机会挑战车手冠军头衔，并结束住日的不确定性。

2. MotoGP™6座世界冠军车手 Marc Márquez回来了

Die Honda vom Repsol Team bei ihrer Auftaktveranstaltung.
Wann wird Marc Márquez endlich wieder auf seiner Honda Platz nehmen?
© Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool
Honda’车队的Marc Márquez在2020年赛季开始之前，连续5次获得MotoGP™冠军宝座。他的赛季在开幕战的后段因摔车及右肱骨骨折被迫结束。对于这位有史以来最伟大的车手而言，这次的恢复期并不容易，导致必须放弃整个赛季，目前回到MotoGP™的道路仍然存在不确定性。
西班牙籍车手一直努力克服伤病的困扰，并以“渐进式”的比赛方式适应大奖赛的节奏。虽然他错过了卡塔尔的季前测试，但Márquez已在逐渐进步中，并且最近还对右肱骨关节受感染进行了10周的观察。
而他重返Honda RC213V赛车的胜利之路，全世界都将会屏息以待。他什么时候能够重返荣耀呢？

3. Pol Espargaró 能为Honda挑战冠军头衔吗?

Honda-Neuling Espargaró beim MotoGP-Test in Doha, Katar, am 11. März 2021.
Honda-Neuling Pol Espargaró beim Vorsaison-Test
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
经过整个赛季的学习曲线，在Repsol Honda大本营登上了颁奖台，并取得傲人的佳绩， Álex Márquez 与Takaaki Nakagami则一起转进LCR Honda车队。此举为前-Red Bull KTM厂队车手Pol Espargaró提供了机会，并结束他在2020年KTM车手的席位。
加入MotoGP™最成功的车队之一，2013年Moto2冠军Espargaró希望在2021年赢得他在顶级赛事的首场胜利。从他在Repsol Honda车队的季前赛表现来看，西班牙车手正在感受RC213V机车的独特魅力；卡塔尔MotoGP™的官方测试他拿下第10名。
Espargaró在季前测试后表示：“仅仅进行了4天的测试，我们的表现就非常好。而Marc Márquez能否参加世界大赛仍然悬而未决，当3月28日在卡塔尔灯灭起跑时，他将成为Honda车队的先锋车手。”

4. 继2020年的梦想之后，Tech3 KTM 厂队对未来充满期待

Tech3 KTM Factory Racings Danilo Petrucci und Iker Lecuona beim MotoGP-Test in Katar.
Tech3 KTM Factory Racings Danilo Petrucci und Iker Lecuona
© Rob Gray/Red Bull Content Pool
在2020年的各个时间点，车迷和对手们都对KTM车队杰出表现赞叹不已，本赛季的重大突破之一就是Miguel Oliveira为Tech3 KTM厂队赢得了胜利。可谓是这位葡萄牙籍车手数年来在MotoGP™比赛最引人注目的成绩，他在奥地利的Red Bull环道上取得了胜利，之后并在赛季结束的主场比赛中获得杆位并拿下冠军的殊荣。
这还不是全部。Oliveira取得年度赛季前10名的佳绩，让他得以成为Red Bull KTM厂队的一员。他的席位将被冠军车手和前Ducati车手Danilo Petrucci取代，他们都将与年轻的 Iker Lecuona一起为车队争取最坚实的成绩。

5. Red Bull KTM厂队赢得胜利或颁奖台的殊荣?

Brad Binder beim MotoGP-Test in Doha, Katar, am 6. März 2021.
Kann Brad Binder 2021 erneut gewinnen?
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
2020年是Red Bull KTM 厂队里程碑的一年。这支奥地利车队在捷克大奖赛上与Brad Binder共同获得了在MotoGP的首场胜利，并帮助KTM在赛季末的车队积分榜上仅落后Suzuki 车队2分。
在2021年，他们留下了迅速发展的南非籍车手Binder,，而两座分站冠军得主Miguel Oliveira则自Tech3 KTM车队转战Red Bull KTM 厂队。随着顶级赛事的争夺战日益艰难，KTM将寻求再次提高在制造商的排名地位，届时，这两位优秀车手之间的竞争将会愈趋激烈。

6. 回归相对正常……希望

Mika Kallio beim Test seiner KTM RC16 am Kymi Ring in Finnland.
Mika Kallio am Kymi Ring in Finnland
© Isak Kullman/Red Bull Content Pool
在过去12个月的风风雨雨之中，整个MotoGP™赛季终于结束了，可谓是几十年来最激动人心的一个赛季，这确实是令人振奋且正向的。
尽管2021年复杂的情势和取消赛事仍然可能存在，但主办单位负责人Dorna已宣布了一个完整的全球赛季行程，其亮点包括缺席38年后重返赛事的芬兰大奖赛。
令人遗憾的是，最受欢迎的布尔诺赛道因重铺，这是自1992年以来首次没有捷克大奖赛。还有可能在阿根廷和美国进行的两场比赛，而印度尼西亚大奖赛将被指定为潜在的保留赛事。另外，至少从行程表理论上来说，会为车手在2021年提供一个平顺的竞争舞台。
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