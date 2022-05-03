Márquez ahead of Miller in Spain
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MotoGP

2022 Moto GP西班牙战报 - Márquez 与 Miller缠斗激烈

周末，在赫雷斯举行的西班牙世界摩托车大赛中，Marc Márquez 与 Jack Miller 之间漫长的缠斗，成为整场赛事最激动人心的时刻。
作者 James W Roberts
3 min read发布于
赫雷斯-安赫尔·涅托赛道（Circuito de Jerez-Ángel Nieto）为 2022 MotoGP™ 赛季的第 6 站比赛，提供了一场完美的赛事。在西班牙耀眼的阳光下跑了 25 圈后，白热化的第三名争夺战成了西班牙站 的最大亮点。
Francesco Bagnaia 顶住了来自 Fabio Quartararo 在后方的长期压力，终场在西班牙站获胜。在领先二人组之后，Ducati的Jack Miller 终场以第五名完赛，未能第二次抢下第三名。而重新焕发活力的Marc Márquez在澳大利亚的战役中可谓表现可圈可点，本周本土作战，在历经艰苦后赢得第四名。 Aleix Espargaró 则以第三名登上领奖台。
Marc Márquez auf seiner Honda bei der spanischen MotoGP 2022 in Jerez.
Marc Márquez in Action - beim Grand Prix in Spanien
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杆位车手Bagnaia一开始即取得领先，队友Miller位居第三。快速起步的 Takaaki Nakagami 从第六位发车速升至第四位，随后被Honda车手 Márquez 超越。
第五圈时，领先者Bagnaia和卫冕冠军Quartararo在前方正面交锋，Miller紧追其后排在第三位，此时，Márquez则采取紧迫盯人的方式，静待超越契机。
五圈后，Miller的第三位置受到了来自后方Márquez及同胞Espargaró的压力。到了比赛中段，Miller似乎取得了足够的速度和抓地力，能够轻松应付来自后方六座顶级世界冠军的强烈攻势。
随着 Bagnaia 和 Quartararo 之间争夺渐入尾声，此时，引人入胜第三名的三人争夺战吸引了所有人的目光。
Honda-Pilot Marc Márquez jagt den Ducati-Piloten Jack Miller bei der MotoGP™ in Spanien.
Marc Márquez macht Jagd auf Jack Miller
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最大的焦点在，Márquez何时会对快速果断的对Miller发动攻势？第 21 圈，答案揭晓。Honda车手在 6 号弯以干净利落的动作超越了Ducati，上升到第三位。
半圈后，一切又发生了变化，Espargaró 追进至第三名，而 Miller 则在 13 号弯发生失误将 Márquez 推至第五名，但 Miller与Márquez 之间的缠斗尚未就此结束。
Marc Marquez macht einen Fehler in Kurve 13, während Jack Miller und Aleix Espargaró versuchen, diesen auszunutzen.
Entscheidender Moment im Kampf um Platz drei
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当Espargaró在最后一圈稳住节奏，占据第三位时， Márquez发动攻势大胆超越了Miller，重新夺回第四名。在前方，Bagnaia 成功阻止了 Quartararo 的挑衅，冲线赢得胜利。
再往后方，Nakagami 稳住其第1圈的优势节奏与速度，终场以第 7 名完赛并获得本赛季的最佳成绩，另外，Red Bull KTM厂队的 Brad Binder 则带领奥地利制造商最好的摩托车返航，挤进前10 名行列。

2022 世界摩托车大赛西班牙战绩

  1. Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati
  2. Fabio Quartararo (法国) – Yamaha
  3. Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia
  4. Marc Márquez (西班牙) – Honda
  5. Jack Miller (澳大利亚) – Ducati
  6. Joan Mir (西班牙) – Suzuki
  7. Taakaki Nakagami (日本) – Honda
  8. Enea Bastianini (意大利) – Ducati
  9. Marco Bezzecchi (意大利) – Ducati
  10. Brad Binder (南非) – KTM
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