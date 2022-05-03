2022 Moto GP西班牙战报 - Márquez 与 Miller缠斗激烈

赫雷斯-安赫尔·涅托赛道（Circuito de Jerez-Ángel Nieto）为 2022 MotoGP™ 赛季的第 6 站比赛，提供了一场完美的赛事。在西班牙耀眼的阳光下跑了 25 圈后，白热化的第三名争夺战成了西班牙站 的最大亮点。

Francesco Bagnaia 顶住了来自 Fabio Quartararo 在后方的长期压力，终场在西班牙站获胜。在领先二人组之后，Ducati的Jack Miller 终场以第五名完赛，未能第二次抢下第三名。而重新焕发活力的Marc Márquez在澳大利亚的战役中可谓表现可圈可点，本周本土作战，在历经艰苦后赢得第四名。 Aleix Espargaró 则以第三名登上领奖台。

Marc Márquez in Action - beim Grand Prix in Spanien © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

杆位车手Bagnaia一开始即取得领先，队友Miller位居第三。快速起步的 Takaaki Nakagami 从第六位发车速升至第四位，随后被Honda车手 Márquez 超越。

第五圈时，领先者Bagnaia和卫冕冠军Quartararo在前方正面交锋，Miller紧追其后排在第三位，此时，Márquez则采取紧迫盯人的方式，静待超越契机。

五圈后，Miller的第三位置受到了来自后方Márquez及同胞Espargaró的压力。到了比赛中段，Miller似乎取得了足够的速度和抓地力，能够轻松应付来自后方六座顶级世界冠军的强烈攻势。

随着 Bagnaia 和 Quartararo 之间争夺渐入尾声，此时，引人入胜第三名的三人争夺战吸引了所有人的目光。

Marc Márquez macht Jagd auf Jack Miller © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最大的焦点在，Márquez何时会对快速果断的对Miller发动攻势？第 21 圈，答案揭晓。Honda车手在 6 号弯以干净利落的动作超越了Ducati，上升到第三位。

半圈后，一切又发生了变化，Espargaró 追进至第三名，而 Miller 则在 13 号弯发生失误将 Márquez 推至第五名，但 Miller与Márquez 之间的缠斗尚未就此结束。

Entscheidender Moment im Kampf um Platz drei © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

当Espargaró在最后一圈稳住节奏，占据第三位时， Márquez发动攻势大胆超越了Miller，重新夺回第四名。在前方，Bagnaia 成功阻止了 Quartararo 的挑衅，冲线赢得胜利。

再往后方，Nakagami 稳住其第1圈的优势节奏与速度，终场以第 7 名完赛并获得本赛季的最佳成绩，另外，Red Bull KTM厂队的 Brad Binder 则带领奥地利制造商最好的摩托车返航，挤进前10 名行列。

2022 世界摩托车大赛西班牙战绩

Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Marc Márquez (西班牙) – Honda Jack Miller (澳大利亚) – Ducati Joan Mir (西班牙) – Suzuki Taakaki Nakagami (日本) – Honda Enea Bastianini (意大利) – Ducati Marco Bezzecchi (意大利) – Ducati Brad Binder (南非) – KTM

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