Brad Binder 周末在瓦伦西亚的里卡多·托尔莫赛道 (Circuit Ricardo Tormo)，以精湛的表现结束了 2022 年的赛季，充份证明了自身实力。从第 7 位发车，这位南非车手一路猛追，差点超越最终冠军Álex Rins。这是Binder今年第三次登上领奖台，他以风驰电掣的速度与高超的超车技巧，为车迷提供了惊险刺激的一场比赛。

Ducati的 Francesco Bagnaia 凭借整个赛季的稳定表现，成功赢得赛季车手总冠军。

Binder holt in Valencia seinen dritten Podestplatz des Jahres © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jorge Martín 从杆位开始了本赛季的最后一场比赛，但很快，他就被快速起步的Rins超越，后者早早取得领先。而原本排位赛表现惊艳的 Marc Márquez也从第二位发车掉到了第三名。

第二圈，两位冠军争夺者 Fabio Quartararo 和 Bagnaia 进行了一场近距离对决，鹬蚌相争渔翁得利。他们俩在某一时刻发生了碰触，这也让以 Rins 为首的领先四人组和第四名的Jack Miller 趁机甩开了车阵。

后方，Binder前几圈表现不俗，发车保住了自己第七名的位置，并跃跃欲试，开始向前发起挑战。

Aleix Espargaró第六圈无奈退赛。积分榜上的竞争对手Enea Bastianini提前锁定了第三名的成绩。前方的 Martin 进入了 Rins 的尾流，抓住机会的他趁机在此过程中创造了最快圈速，而 Miller 则推进至前三名。

Binder 在第 9 圈超过 Bagnaia，升至第 6 位，而 Márquez 在两圈后因转倒退出颁奖台争夺，南非车手也顺势提升至第 5 位。 排在第三位的是Binder 2023 年的队友Miller。

Jorge Martín startete von der Pole Position in das letzte Rennen der Saison © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

随着比赛进入下半场，Binder成了场上值得关注的车手。 这位 KTM 车手在追逐 Quartararo 的过程中连续以最快圈速不断推进。

还剩 11 圈时，Binder 与 Quartararo 并驾齐驱，一圈后，Binder在 Quartararo 进入第二个弯角时发动了攻势，进到第四名，此时，他有足够的速度与圈数，有希望获得第三名或更好的成绩。

而KTM 队友Miguel Oliveira 在他代表奥地利制造商的最后一场比赛中超越 Bagnaia 获得第六名。

第 21 圈，在比赛还剩6圈时，由于 Binder 牵制住了第三名车手Miller.，第二名的争夺战进入了白热化。第 23 圈，Binder终于超越Miller取得第三名。

Enea Bastianini mit Platz 3 in der Gesamtwertung © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

随着方格旗的接近，Binder开始向Martín施加压力以寻求第二名机会。

Binder 在还剩两圈的情况下，在4号弯果断采取了行动，从 Martín 手中夺取了第二名，此时，他落后领头羊Rins 仅有0.7秒的差距。

尽管在最后一圈中，Binder缩小了与Rins的差距，但Binder还是没能追上这位西班牙车手，后者在日本制造商的最后一场顶级大奖赛中为Suzuki赢得了胜利。 Martín 登上颁奖台，Bagnaia 尽管以第九名的成绩收官，但他的积分足以让他夺得 MotoGP™ 年度车手总冠军。

Oliveira在瓦伦西亚收官战为KTM厂队拿下第五名佳绩，Bastianini在 2023 年效力于Ducati车队之前，在他为 Gresini Racing 的最后一场比赛中，取得第八名，巩固了冠军积分榜上第三名的位置。

2022 MotoGP™瓦伦西亚收官站战绩

Álex Rins (西班牙) – Suzuki Brad Binder (南非) – KTM Jorge Martín (西班牙) – Ducati Fabio Quartararo (法国) – Yamaha Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM Joan Mir (西班牙) – Suzuki Luca Marini (意大利) – Ducati Enea Bastianini (意大利) – Ducati Francesco Bagnaia (意大利) – Ducati Franco Morbidelli (意大利) – Yamaha

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