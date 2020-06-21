摩托车界父子档间的感情坚不可摧，这是无人不知的秘密。当然，摩托赛车手爸爸得经过妈妈同意才能把小孩也变成摩托赛车手。在摩托越野和公路赛中，经常可以看到父子档把对手打得落花流水，更有一些队伍能够连续几代人统治最高级别的奖杯。下面就来看看有哪些强力的父子档吧。

Josh Hansen fully turned up © Ryne Swanberg

唐尼·汉森和约什·汉森

尽管约什·汉森从未赢得过AMA冠军，但他在2005年125cc东部超级越野冠军赛中曾和奖杯近在咫尺。他与格兰特·兰格斯顿曾并列第一，最后输掉了胜负赛。不过，“汉森”这个名字获得过许多AMA冠军。约什的父亲“Holeshot”唐尼·汉森在1982年横扫了AMA摩托越野和超级越野250cc级比赛，使得他和儿子约什成为了唯一一对积分与当年冠军一样多的父子档。

An American racing legend, Kenny Roberts © Getty Images

肯尼-罗伯茨和肯尼·罗伯茨

老肯尼·罗伯茨是美国公路赛传奇人物。他是第一个赢得MotoGP大奖赛前身比赛世界冠军的第一个美国人，不仅在1978年摘得桂冠，在之后两年又连续蝉联。20年后，小肯尼·罗伯茨追寻着父亲的脚步，赢得了MotoGP的世界冠军，将两人作为唯一一对两人都获得过MotoGP世界冠军的父子档的辉煌载入史册。

Es liegt in den Genen - Gestern © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

哈里·埃弗茨和斯蒂芬·埃弗茨

斯蒂芬·埃弗茨是史上最杰出的MXGP赛车手，现在掌管铃木车队的MXGP项目。在他参与MXGP并赢得创纪录的10次世界冠军之前，他已经对夺冠有所了解。那是因为斯蒂芬的父亲哈里·埃弗茨同样也是一个MXGP的传奇人物，曾获得过4次世界冠军。他们两个都代表过比利时参加全球最大的比赛——摩托越野世界杯（MXoN），是唯一一对各自赢得过FIM世界冠军和参与了MXoN冠军队的父子档。

Michael Dunlop on track © Getty Images

迈克尔·邓禄普和罗伯特·邓禄普

邓禄普是摩托比赛的标志性名字，不仅仅是因为轮胎的关系。乔伊和罗伯特·邓禄普是在公路赛国际舞台上证明自己的一对兄弟。已故的罗伯特-邓禄普是TT赛事的传奇，曾14次登上领奖台。现在，他的儿子迈克尔·邓禄普也将成为TT赛事的传奇，在马恩岛创下了赛道最快圈速，在17英里的赛道上均速超过130mph。

Eli Tomac at Thunder Valley © Getty Images

约翰·托马克和伊莱·托马克

伊莱·托马克的父亲——约翰·托马克，尽管他在职业赛场上从未折桂，但在山地车界也是响当当的名字。约翰夺得过多次越野摩托车赛世界冠军，速降赛中也拿到过数枚奖牌。约翰现在成为了儿子的助手，引导他拿下了多个AMA超级越野赛和摩托越野赛250cc的冠军。同时，他们父子俩都在Loretta Lynn国家业余摩托越野大奖赛上赢得过Vet级冠军，属于该项目中的首次。