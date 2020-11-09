F1

F1赛道设计师-Hermann Tilke专访

© TILKE
Hermann Tilke是著名的赛道设计师，也是伊斯坦堡公园（Istanbul Park）赛道的灵魂人物。此赛道为本季重新规划行程表的下一个新站点，让我们在此，更深入了解他的作品及设计的理念与动机。
作者 Mali Selışık发布于
Hermann Tilke 和他的团队是现代赛道的设计先驱。今天，他们已经将Tilke的名字烙印在赛车运动的历史上，从比利时的Spa-Francorchamps到土耳其伊斯坦堡公园赛道举行的F1一级方程式大奖赛都是他的精心杰作。
我们特别专访了Tilke，他对赛车运动热情的缘起为何？还有鲜为人知赛道的设计，以及他在赛车世界里最喜欢的项目。
什么时候开始对赛车运动感到趣？是什么促使你开始参加赛车的？
我16岁时，叔叔带我到德国的纽伯格林赛道观看比赛。从那之后，我发现对赛车着了迷，自此从未停止过。 我唯一的目标是亲自参加比赛，但那时仅有16岁无法参加比赛。但可参加卡丁车竞赛，不能参加汽车类组的比赛，直到年满18岁。
当我18岁时，未经妈妈同意，我就开着她的车子Volkswagen Scirocco上路了，我还加了一个防滚架， 除此之外，这辆车还装了把手，但没有赛车的轮胎，什么也没有，不过，我开始参加爬坡竞赛和回旋赛。 那正是一个开始。 当我通过考试并完成学业后，我工作了三个月，所有赚来的钱都用在买一辆真正的赛车-Mini Cooper。
伊斯坦堡公园（Istanbul Park）赛道，在今年F1行程表算是一次性的回归赛事。它被形容是你最好的作品之一，我们都对著名的8号弯道印象深刻，但你认为本赛道还有哪些未被注意或被忽略的部分？
我非常喜欢伊斯坦堡，能在那里真好。除了8号弯外，我非常喜欢1到5号弯道的部分。它们具有海拔爬升和许多不同且有趣的特性。
Mark Webber of Australia and Red Bull Racing drives during practice for the Turkish Formula One Grand Prix at Istanbul Park on May 28, 2010, in Istanbul, Turkey.
The undulating Istanbul Park circuit is regarded as one of Tilke's best
© Getty Images/Red Bull Content Pool
你是如何参与伊斯坦堡公园赛道的设计工程？挑选地点的过程是怎样的？
记得当时土耳其汽车联合会主席[Mümtaz Tahincioğlu]打电话给我，他邀请我参观他们打算建造F1一级方程式赛车的预划场地。我看了一下，我立即感到非常有兴趣，因为这片土地上有丘陵，看起来像是建造F1赛车场的絶佳场地–可以说它具有三个面向。
当他们询问我对这片土地的看法时，我告诉他们我喜欢这里，然后再也没有考虑任何其他的选择了。
但这同时也是一项棘手的项目，尤其当我们处于设计过程中时。为了更缜密了解当地的状况，我们对该场地做了一个大模型，大约有2.5平方公尺。然后将最初的想法像羊毛毡一样放在模型上。我们借由这片土地的地形擘划出这条赛道的雏形路线，这个模型对我们帮助很大，因为你可以在上方天马形空触摸和想象各样的事物与情境。
你是否一直专注在赛道的设计方面？
起初，我并没有特别专注赛道的设计，只是纯粹对赛车有兴趣。我对赛道的唯一看法可能对所有其他赛车手都有同感：当我获胜时，我会喜欢这条赛道。当我未能胜出时，我可能对这条赛道不感兴趣。
Red Bull 环道是一处很棒的赛道。
Hermann Tilke
你第一个受委托规划的赛道工程，是将奥地利的Österreichring转换为A1环道，之后成为Red Bull赛道。回顾以往，你现在还记得那个项目吗？
事实上，我的第一个完整赛道设计是MotoGP在德国的Sachsenring赛道。我在1995年完成那个项目；而A1环道，即现在的Red Bull赛道，是我的第一个F1赛道项目，这个项目在1997年完成。它所创造的赛车爆发力比其他所有赛道都要多。你可以超车，尽管从外观上看来很容易，但掌握起来并不简单。F1一级方程式赛车手可以证明这一点。这是一处非常棘手的赛道，非常适合激动人心的赛车运动。
也许他们应该每年在那里举行两场比赛……
也许可以，但是当你查看Red Bull 赛道的历史时，它几乎总能为我们提供许多惊人的场景与氛围。
Archive image of renowned motorsport circuit designer Hermann Tilke during his young motor racing days.
"It all started when I went to the Nürburgring at 16-years-old"
© TILKE
你如何比较当时的Hermann Tilke和现在的Hermann Tilke？
时空背景不同，很难做比较。以一家公司而言，Tilke工程师和建筑师已经提升了许多。那时我们只有8到10位工程师，现在我们有150多位工程师和建筑师，因此一切都在不断变化与发展。在赛道设计方面，也发生了很大的变化。 当然，安全规定和赛车规定一样都有很大的更迭。
2020年F1一级方程式赛车行程表的变化，导致许多较旧时代的赛道又回到巡回赛举行比赛，例如穆杰罗，伊莫拉和纽伯格林。托斯卡纳大奖赛是一场激动人心的比赛，但对于车手的安全性却令人生畏。你如何看待激情与安全之间的平衡点？
首先，当今的安全性非常重要。 没有人会希望看到车手受伤，而国际汽联也正在做许多事情，以确保车手们的安全。为此，他们致力于确保赛车和赛道的安全。不过，比赛总有其危险性。无法永远达到100％的安全，危险性仍然是存在的。
我们都希望看到一场激动人心的比赛，但我们也可以在安全的赛道上观看令人血脉贲张的比赛，这就是我们正在努力的目标。 我们尝试设计容易让车手出错的赛道。但F1一级方程式赛车的问题在于，赛车和车手都是全世界最顶尖的佼佼者，迫使他们犯错几乎不可能。不过，我们仍要尝试。我们努力让赛道变得尽可能棘手难行，我们与车手有点对立的关系。
The Red Bull Ring
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© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
你的赛道设计，是为当今F1一级方程式赛车具有高速转弯和巨大下压力所量身定制的。对于，即将到来的2022年规则变更是否会影响未来赛道的设计理念？
不尽然，因为这些赛道是为赛车运动而建造的，将近50年，甚至更长。在50年中，法规可能已经更改了10次，但要在规则更改时更改赛道是极不明智的想法。很困难。
让我们以伊斯坦堡公园赛道的8号弯为例。当我们设计它时，我们把它变成了一个极为困难的弯道，因为你必须考虑其他三个维度的状况。赛车必须经过特别设定，以免在该处失去下压力，并且不会影响整圈的速度。 现在，考虑到现今赛车的空气动力学特性，我认为当F1于11月15日回到赛道时，第8弯道将可以全速挺进。
也许在2022年更换赛车之后，它将再次成为一个棘手的弯道。 如果你设计的快速弯道现在变得较困难，那么明年可能会比较容易，因此很难以法规来界定。
一开始的设计理念是设计板上留下的想法，还是从一开始就确定了设计？
当然，当我们设计赛道时，我们会接受不同的版本和想法，但是我们会在内部进行决策。之后，我们决定一个目标。如果无需决定，就能建造一处不同的赛道那更好，但这是一个过程。我们从无到有，从场地开始。
你的公司已受委托设计F1一级方程式赛车、MotoGP和房车巡回赛。为这些不同系列赛设计赛道，其主要区别是什么？
有很多差异。我们通常会设计一个适合所有特性的赛道，这总有一个折衷方案。赛车和摩托车在安全性、设计和转弯配置方面有很大不同。 例如，在F1赛道上，你应该考虑创造超车的可能性。对于房车或GT而言，就不是那么关键，因为它们可以很轻松做出超车行动。
最好的办法是为每种赛事设计不同的赛道。如果仅设计GT赛道，则可以使其更加极端。F1一级方程式赛车的赛道应该更平顺；MotoGP赛道应具有不同的转角配置和更高的安全性。如果赛车以每小时50公里的速度撞向护栏，那算不了什么，但对摩托车来说就极为危险。
Renowned motorsport racing circuit designer Hermann Tilke pictured in his racing overalls.
Tilke has designed several motorsports tracks in his home nation of Germany
© TILKE
设计街衢赛道有何不同点？
它有更多的细节考虑。你遭遇无法触摸或修改的房屋和事物，限制更多。你不能拆掉一间房子以腾出一个角落，而是将自己拥有的东西拿出来并从中取出一些东西。这是很多缜密的工作。我们也有其他的规定。如安全性等。在为一级方程式赛车设计街衢赛道时，你只要考虑专业车手，因此你可以将赛车靠近弯道出口处的护墙。如果F1赛车在那里不需要分流，那么你可以在那里设置一个障碍。
像巴库城市赛道的第一赛段一样？
是的，一点没错。 此外，那里的上坡路段非常快，但护墙就在赛道边缘。这仅适用于专业的赛车手。
你不必担心赛道当天的车手们……
是的，这在设计永久赛道时非常重要。这是赛道所有者拥有的主要收入来源之一。 他们的赛道日子很长，在这里，有业余车手在赛道上，而你也不希望他们在第一圈就将他们的赛车撞毁了。
如果你可以设计一个赛道，不受地点、形式、赛车系列或任何其他因素的限制，那么你将包含哪些要素？
高度变化大。完整的三位赛道使赛车更轻，就像Nordschleife一样。
例如，我们在东京附近的山上有一个名为Magarigawa Club的设计。这是一条崎岖不平的路，适合想要找乐子的汽车爱好者，你可以做很多事来确保这一点。德国的比尔斯特伯格（Bilster Berg）也非常极端，在赛车爱好者和俱乐部车手们中也非常受欢迎。
我还喜欢当汽车变得比较轻时，几乎可在剎车区跳动。Nordschleife的一部分就是这样，澳大利亚的Bathurst赛道也有这样的特性。我喜欢在剎车时需要非常小心-这些元素使赛车体验变得更为有趣。
身为赛车迷的自己，你最喜欢哪条不是自己设计的赛道？
比利时的Spa-Francorchamps 及德国的Nordschleife是世界上最有趣的赛道之一。 巴瑟斯特也是。 我在那里参加了一些比赛，那非常具有挑战性。
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