Hermann Tilke是著名的赛道设计师，也是伊斯坦堡公园（Istanbul Park）赛道的灵魂人物。此赛道为本季重新规划行程表的下一个新站点，让我们在此，更深入了解他的作品及设计的理念与动机。

Hermann Tilke 和他的团队是现代赛道的设计先驱。今天，他们已经将Tilke的名字烙印在赛车运动的历史上，从比利时的Spa-Francorchamps到土耳其伊斯坦堡公园赛道举行的F1一级方程式大奖赛都是他的精心杰作。

我们特别专访了Tilke，他对赛车运动热情的缘起为何？还有鲜为人知赛道的设计，以及他在赛车世界里最喜欢的项目。

什么时候开始对赛车运动感到趣？是什么促使你开始参加赛车的？

我16岁时，叔叔带我到德国的纽伯格林赛道观看比赛。从那之后，我发现对赛车着了迷，自此从未停止过。 我唯一的目标是亲自参加比赛，但那时仅有16岁无法参加比赛。但可参加卡丁车竞赛，不能参加汽车类组的比赛，直到年满18岁。

当我18岁时，未经妈妈同意，我就开着她的车子Volkswagen Scirocco上路了，我还加了一个防滚架， 除此之外，这辆车还装了把手，但没有赛车的轮胎，什么也没有，不过，我开始参加爬坡竞赛和回旋赛。 那正是一个开始。 当我通过考试并完成学业后，我工作了三个月，所有赚来的钱都用在买一辆真正的赛车-Mini Cooper。

伊斯坦堡公园（Istanbul Park）赛道，在今年F1行程表算是一次性的回归赛事。它被形容是你最好的作品之一，我们都对著名的8号弯道印象深刻，但你认为本赛道还有哪些未被注意或被忽略的部分？

我非常喜欢伊斯坦堡，能在那里真好。除了8号弯外，我非常喜欢1到5号弯道的部分。它们具有海拔爬升和许多不同且有趣的特性。

The undulating Istanbul Park circuit is regarded as one of Tilke's best © Getty Images/Red Bull Content Pool

你是如何参与伊斯坦堡公园赛道的设计工程？挑选地点的过程是怎样的？

记得当时土耳其汽车联合会主席[Mümtaz Tahincioğlu]打电话给我，他邀请我参观他们打算建造F1一级方程式赛车的预划场地。我看了一下，我立即感到非常有兴趣，因为这片土地上有丘陵，看起来像是建造F1赛车场的絶佳场地–可以说它具有三个面向。

当他们询问我对这片土地的看法时，我告诉他们我喜欢这里，然后再也没有考虑任何其他的选择了。

但这同时也是一项棘手的项目，尤其当我们处于设计过程中时。为了更缜密了解当地的状况，我们对该场地做了一个大模型，大约有2.5平方公尺。然后将最初的想法像羊毛毡一样放在模型上。我们借由这片土地的地形擘划出这条赛道的雏形路线，这个模型对我们帮助很大，因为你可以在上方天马形空触摸和想象各样的事物与情境。

你是否一直专注在赛道的设计方面？

起初，我并没有特别专注赛道的设计，只是纯粹对赛车有兴趣。我对赛道的唯一看法可能对所有其他赛车手都有同感：当我获胜时，我会喜欢这条赛道。当我未能胜出时，我可能对这条赛道不感兴趣。

Red Bull 环道是一处很棒的赛道。 Hermann Tilke 你第一个受委托规划的赛道工程，是将奥地利的Österreichring转换为A1环道，之后成为Red Bull赛道。回顾以往，你现在还记得那个项目吗？ 事实上，我的第一个完整赛道设计是MotoGP在德国的Sachsenring赛道。我在1995年完成那个项目；而A1环道，即现在的Red Bull赛道，是我的第一个F1赛道项目，这个项目在1997年完成。它所创造的赛车爆发力比其他所有赛道都要多。你可以超车，尽管从外观上看来很容易，但掌握起来并不简单。F1一级方程式赛车手可以证明这一点。这是一处非常棘手的赛道，非常适合激动人心的赛车运动。 也许他们应该每年在那里举行两场比赛…… 也许可以，但是当你查看Red Bull 赛道的历史时，它几乎总能为我们提供许多惊人的场景与氛围。

"It all started when I went to the Nürburgring at 16-years-old" © TILKE

你如何比较当时的Hermann Tilke和现在的Hermann Tilke？

时空背景不同，很难做比较。以一家公司而言，Tilke工程师和建筑师已经提升了许多。那时我们只有8到10位工程师，现在我们有150多位工程师和建筑师，因此一切都在不断变化与发展。在赛道设计方面，也发生了很大的变化。 当然，安全规定和赛车规定一样都有很大的更迭。

2020年F1一级方程式赛车行程表的变化，导致许多较旧时代的赛道又回到巡回赛举行比赛，例如穆杰罗，伊莫拉和纽伯格林。托斯卡纳大奖赛是一场激动人心的比赛，但对于车手的安全性却令人生畏。你如何看待激情与安全之间的平衡点？

首先，当今的安全性非常重要。 没有人会希望看到车手受伤，而国际汽联也正在做许多事情，以确保车手们的安全。为此，他们致力于确保赛车和赛道的安全。不过，比赛总有其危险性。无法永远达到100％的安全，危险性仍然是存在的。

我们都希望看到一场激动人心的比赛，但我们也可以在安全的赛道上观看令人血脉贲张的比赛，这就是我们正在努力的目标。 我们尝试设计容易让车手出错的赛道。但F1一级方程式赛车的问题在于，赛车和车手都是全世界最顶尖的佼佼者，迫使他们犯错几乎不可能。不过，我们仍要尝试。我们努力让赛道变得尽可能棘手难行，我们与车手有点对立的关系。

>> 点击图片 放大观看 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

你的赛道设计，是为当今F1一级方程式赛车具有高速转弯和巨大下压力所量身定制的。对于，即将到来的2022年规则变更是否会影响未来赛道的设计理念？

不尽然，因为这些赛道是为赛车运动而建造的，将近50年，甚至更长。在50年中，法规可能已经更改了10次，但要在规则更改时更改赛道是极不明智的想法。很困难。

让我们以伊斯坦堡公园赛道的8号弯为例。当我们设计它时，我们把它变成了一个极为困难的弯道，因为你必须考虑其他三个维度的状况。赛车必须经过特别设定，以免在该处失去下压力，并且不会影响整圈的速度。 现在，考虑到现今赛车的空气动力学特性，我认为当F1于11月15日回到赛道时，第8弯道将可以全速挺进。

也许在2022年更换赛车之后，它将再次成为一个棘手的弯道。 如果你设计的快速弯道现在变得较困难，那么明年可能会比较容易，因此很难以法规来界定。

一开始的设计理念是设计板上留下的想法，还是从一开始就确定了设计？

当然，当我们设计赛道时，我们会接受不同的版本和想法，但是我们会在内部进行决策。之后，我们决定一个目标。如果无需决定，就能建造一处不同的赛道那更好，但这是一个过程。我们从无到有，从场地开始。

你的公司已受委托设计F1一级方程式赛车、MotoGP和房车巡回赛。为这些不同系列赛设计赛道，其主要区别是什么？

有很多差异。我们通常会设计一个适合所有特性的赛道，这总有一个折衷方案。赛车和摩托车在安全性、设计和转弯配置方面有很大不同。 例如，在F1赛道上，你应该考虑创造超车的可能性。对于房车或GT而言，就不是那么关键，因为它们可以很轻松做出超车行动。

最好的办法是为每种赛事设计不同的赛道。如果仅设计GT赛道，则可以使其更加极端。F1一级方程式赛车的赛道应该更平顺；MotoGP赛道应具有不同的转角配置和更高的安全性。如果赛车以每小时50公里的速度撞向护栏，那算不了什么，但对摩托车来说就极为危险。

Tilke has designed several motorsports tracks in his home nation of Germany © TILKE

设计街衢赛道有何不同点？

它有更多的细节考虑。你遭遇无法触摸或修改的房屋和事物，限制更多。你不能拆掉一间房子以腾出一个角落，而是将自己拥有的东西拿出来并从中取出一些东西。这是很多缜密的工作。我们也有其他的规定。如安全性等。在为一级方程式赛车设计街衢赛道时，你只要考虑专业车手，因此你可以将赛车靠近弯道出口处的护墙。如果F1赛车在那里不需要分流，那么你可以在那里设置一个障碍。

像巴库城市赛道的第一赛段一样？

是的，一点没错。 此外，那里的上坡路段非常快，但护墙就在赛道边缘。这仅适用于专业的赛车手。

你不必担心赛道当天的车手们……

是的，这在设计永久赛道时非常重要。这是赛道所有者拥有的主要收入来源之一。 他们的赛道日子很长，在这里，有业余车手在赛道上，而你也不希望他们在第一圈就将他们的赛车撞毁了。

如果你可以设计一个赛道，不受地点、形式、赛车系列或任何其他因素的限制，那么你将包含哪些要素？

高度变化大。完整的三位赛道使赛车更轻，就像Nordschleife一样。

例如，我们在东京附近的山上有一个名为Magarigawa Club的设计。这是一条崎岖不平的路，适合想要找乐子的汽车爱好者，你可以做很多事来确保这一点。德国的比尔斯特伯格（Bilster Berg）也非常极端，在赛车爱好者和俱乐部车手们中也非常受欢迎。

我还喜欢当汽车变得比较轻时，几乎可在剎车区跳动。Nordschleife的一部分就是这样，澳大利亚的Bathurst赛道也有这样的特性。我喜欢在剎车时需要非常小心-这些元素使赛车体验变得更为有趣。

身为赛车迷的自己，你最喜欢哪条不是自己设计的赛道？

比利时的Spa-Francorchamps 及德国的Nordschleife是世界上最有趣的赛道之一。 巴瑟斯特也是。 我在那里参加了一些比赛，那非常具有挑战性。