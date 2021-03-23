冲浪这项过去被认为高不可攀的极限运动，随着时代的改变，近几年越来越多人愿意尝试，只是它的难易度比起一般的运动项目还是高上许多，初学者如果要踏上“追浪之路”，势必得先做点功课再出发会更好。

第一件事，要先挑选适合冲浪的地点

可能很多人以为只要是海滩就都适合冲浪，但其实包括“地理环境”、“气候”、“安全”、“交通”，这些因素都是必须要考虑进去的。

对于新手来说，位于宜兰头城的乌石港绝对是首选，在雪隧开通后，瞬间变成全台湾热度最高的冲浪圣地，拥有正面太平洋的绝佳地理位置，才能有这么好的浪型，附近也有非常多冲浪店家提供租浪板和教学的服务，算是相当适合初学者。

如果要再进阶一点，可以到乌石港北边的外澳海滩，这里的双狮海滩因为同时拥有了礁石地形和沙滩区，所以来的浪推力非常强，浪不但大且又快又卷，非常适合已经进阶到短版的玩家来挑战。

北有乌石港，南当然也有垦丁佳乐水来与它抗衡，河口的地形造就了一年四季都有浪可以冲，不但有适合初学者体验的平稳厚长浪型，有时也会出现大浪给那些资深玩家挑战，更是许多国际性巡回冲浪赛的比赛地点。

第二件事 - 选好地点出发前先购入需要的冲浪装备。

Aloha’s Surfboards © Poornabodh

最必要的当然就是冲浪板了，以初学者而言，练习板自然是最容易上手的。

圆圆的外型又胖又肥，浮力大让你好追浪好起乘，表面包覆着一层泡棉，除了保护受伤也有止滑功能，而且设计都很宽，除了可以让你趴坐在海上的时候更稳，也让你冲起来更不容易歪掉，唯一的缺点是冲起来笨笨的，而这正是初学者所需要的。

更进一步来说，冲浪板其实分为长板和短板，顾名思义就是以长度来定义，长板的定义在九呎以上，大约就是一人半的高度，浮力相较其他板型会大上许多，在追浪还有划水时比较容易，但也因为大张，所以长板在转向时的表现会稍微笨重一点，毕竟需要的旋转空间比较大。

短板则是定义在七呎以下，大约就是一个180公分的人再高一点的高度，与长板不同的是，通常趴上短板时，整张板子会因为体重而沉到水里，还需要依靠人体本身的浮力才能支撑自己保持在水面上，划水自然也比较吃力，但毕竟它比较轻，可以拥有比较高的灵活性，在越浪时，也可以比较有效率。

选好浪板之后，再去可以入手脚绳、舵及蜡这三项配备，一条质量好的脚绳，可以帮助你在危急的时候保住性命，舵的作用就是用来引导水流，确保你浪板的前进方向，蜡则是能打在板子上，具有更好的止滑作用。

Wax on, wax off © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool

另外，初学者也建议买一件防磨衣穿上，除了防晒以外更具有保护作用，毕竟冲浪时，长时间在划水动作或准备起身撑起身体会与冲浪板磨擦，胸口或肚子是很容易磨伤的。

当然，你也可以先以租借方式学习，待确定自己的能力及兴趣后再进行购买，这样也比较不会有负担。

第三件事 - 正式下海前务必先反复演练

如果是完全没经验的初学者，一开始尽量避免一个人乱滑，尽量先找有教练的地方上课，或者是找有经验的冲浪者协助指导。

冲浪前必须要先搞懂几个基本技巧，包括划水，追浪，起乘，越浪，等浪，斜跑，姿势，可以跟着教练一步一步学习。

先在沙滩上演练基本动作及冲浪技巧， 之后到沙岸边做实际练习，反复练习后养成正确的动作再正式下海。

学会冲浪并不难，只要具备基本胆量、体力、耐力在严谨完善的课程训练下，很快的就能享受在浪起浪落间驰骋的快感。