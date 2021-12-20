2022 达喀尔拉力大赛-Nasser-al-attiyah展示toyota-hilux新车款

保持领先地位的诀窍是永远不要停下来，在赛车运动中尤其如此。这就是为什么在周末拿下越野拉力赛第五次 FIA 世界杯冠军后，Nasser Al-Attiyah 决定更换它的座驾，并为明年达喀尔拉力大赛准备一辆全新的赛车。

在 2022 年达喀尔拉力大赛引入新的 T1+ 类组后，Toyota Gazoo Racing 车队的 Hilux 在即将到来的拉力赛之前进行了全面改装。Al-Attiyah 的 Toyota GR DKR Hilux T1+ 的突出特点，包括更大的轮胎和增强的悬吊系统，以充分满足赛事的独特地形需求。

1 月 2 日在沙特阿拉伯举行的下一届达喀尔第一赛段比赛之前，兴奋之情正在升温。观看上方的剪辑花絮，观赏 Al-Attiyah 介绍他的新座驾，并谈到他曾经在达喀尔赢得胜利，驾驶过的三辆不同车款。

Toyota GR DKR Hilux T1+ 引擎 3.5 升V6 双涡轮增压引擎 总重 2,000公斤

Nasser führt sein neues Auto bei einer Testfahrt in die Wüste von Dubai © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Al-Attiyah 参加今年越野拉力赛世界杯的过程中，在西班牙、摩洛哥、阿布扎比和沙特阿拉伯赢得了胜利。 他将以如日中天的气势抵达 2022 年达喀尔拉力大赛，并驾驶一辆专为在沙漠而设计和制造的汽车，以期赢得这次的胜利。

届时，这位卡塔尔籍赛车手将与法国副车手 Mathieu Baumel协同合作。到目前为止，随着队友之间理解认识逐年熟识，这种伙伴关系已为他们赢得四座世界冠军和两次达喀尔的胜利。

在沙特阿拉伯的达喀尔拉力大赛拿下两次第二名之后，Al-Attiyah雄心壮志的表示，仍然希望在他的家乡赢得拉力赛。Al-Attiyah 透露：我很高兴能用 T1+ 跑完每一公里。这辆车看起来如此强大和具侵略性。我会尽我所能成为第一位驾驶 T1+ 赛车赢得达喀尔大赛的车手。

Siegerduo: Mathieu Baumel und Nasser Al-Attyiah © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 我们在车内大多数时候都说英语。这样导航更方便。 Mathieu Baumel

2004 年，Al-Attiyah 驾驶Mitsubishi赛车第一次体验达喀尔拉力大赛，完成了从法国到塞内加尔的路线，并拿下第10名。 2007 年，他驾驶 BMW 赛车赢得了他的第一个达喀尔赛段冠军。 但是，当拉力大赛转战到南美洲时，成功才真正开始到来。2011 年，Al-Attiyah驾驶Volkswagen Touareg取得胜利后，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯庆祝他的第一座达喀尔冠军荣耀。

2015 年在南美取得了第二次胜利，这回是驾驶 MINI 赛车，此时，Baumel 成为副驾驶与他并肩作战。这对二人组在那一年的主导表现，让他们从第二天开始保持领先，最后他们总共获得五个赛段的胜利。

Al-Attiyah 最近一次在达喀尔的胜利是在 2019 年，这是在南美洲举行的最后一届拉力赛。 这也是 Al-Attiyah 和 Baumel 效力 Toyota Gazoo Racing 车队的第三次达喀尔比赛，他们的胜利使车队在这地表上最艰难的拉力赛中首次赢得冠军殊荣。 Al-Attiyah 现在准备好为车队谱写新的篇章，因为他拿起了Toyota GR DKR Hilux T1+ 的钥匙。

Nasser Al-Attiyah's Volkswagen Race Touareg 3 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Getting hands on the trophy for the first time © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Crusing over the sands of South America © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Success with Mathieu Baumel © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Al-Attiyah gave Toyota their first Dakar win © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool All three Dakar wins so far have come in South America © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

欢迎关注 2022 年达喀尔拉力赛的赛车在线，届时在RedBull.com 和 Red Bull TV. 我们将为您送上赛事精采的花絮报导。这地表上最严酷的赛车耐力测试最新版本将在沙特阿拉伯的沙丘上隆重举行。 第一赛段于 1 月 2 日从哈伊勒(Hail) 出发，方格旗将于 1 月 14 日在吉达市迎风飘扬，欢迎胜利归来的勇者。

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