卡塔尔籍赛车传奇车手Nasser Al-Attiyah与副驾驶Mathieu Baumel，在2019年丝路拉力大赛拿下全部9个赛段的胜利，并写下历史纪录。以下是他们所分享的赛事回顾。

简介：

2019年7月。当Al-Attiyah和Baumel驾驶他们的Toyota Hilux在起跑线前蓄势待发时，眼前是从俄罗斯、蒙古到中国，5000公里长征又残酷的比赛。尽管他们拥有无敌的光环与过往辉煌的战绩，但要在所有九个计时特殊赛段赢得胜利，是艰困拉力赛前所未有的成绩，更是一项不可能的任务。

Nasser Al-Attiyah cruises over the dunes in China © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

赛事:

这次拉力大赛从俄罗斯的伊尔库茨克出发，然后经过西伯利亚的贝加尔湖，向西行驶，穿过西伯利亚的森林和戈壁沙漠，最后到中国的敦煌为终点站。

Stage Start Finish Distance 1 Irkutsk (RUS) Baikalsk (RUS) 255km 2 Baikalsk (RUS) Ulan-Ude (RUS) 409km 3 Ulan-Ude (RUS) Ulaanbaatar (MON) 691km 4 Ulaanbaatar (MON) Ulaanbaatar (MON) 477km 5 Ulaanbaatar (MON) Mandalgobi (MON) 365km 6 Mandalgobi (MON) Dalanzadgad (MON) 412km 7* Dalanzadgad (MON) Bayinbaolige (CHN) 551km 8 Bayinbaolige (CHN) Alashan (CHN) 786km 9 Alashan (CHN) Jiayuguan (CHN) 501km 10 Jiayuguan (CHN) Dunhuang (CHN) 556km

局势：

从拉力大赛开始，Al-Attiyah已经拉高他在这项运动巨人般的地位。至2019年为止，他已经拿下所有参赛六场赛事的胜利，包括在南美表现不俗的第3座达喀尔拉力赛冠军宝座。

快速起跑：

这二人组在第一赛段结束就拿下领先优势，虽然经历了爆胎意外，仍奋力克服了万难，并在第2赛段继续扩大了优势地位，之后在第3赛段接近700公里的路程，速度达到时速101公里。当他们进入蒙古区域时，他们还坐在树顶休息了20分钟。

惊魂：

完美的纪录几乎在第6赛段差点断送，当时精神毅志和身体疲劳到了临界点，他们错过了3公里的弯道。还好Baumel实时发现并迅速导正了这个情况，并确保仅有损失一点时间。

Nasser Al-Attiyah closes out victory at the 2019 Silk Way Rally © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

创下历史纪录：

丝路拉力大赛在第8赛段成功写下历史纪录，这二人组，成为第一支队伍连续赢得7个计时赛段的胜利。到目前为止，Al-Attiyah一直是一支锐不可当的力量，他接续又获得另外两个赛段的胜利，在其职业生涯又赢得另一项冠军头衔，并确保他在全程赛事的每1公里均居领先的地位。