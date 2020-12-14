丝路拉力大赛克服两周艰困险境的历程回顾
卡塔尔籍赛车传奇车手Nasser Al-Attiyah与副驾驶Mathieu Baumel，在2019年丝路拉力大赛拿下全部9个赛段的胜利，并写下历史纪录。以下是他们所分享的赛事回顾。
发布于
简介：
2019年7月。当Al-Attiyah和Baumel驾驶他们的Toyota Hilux在起跑线前蓄势待发时，眼前是从俄罗斯、蒙古到中国，5000公里长征又残酷的比赛。尽管他们拥有无敌的光环与过往辉煌的战绩，但要在所有九个计时特殊赛段赢得胜利，是艰困拉力赛前所未有的成绩，更是一项不可能的任务。
赛事:
这次拉力大赛从俄罗斯的伊尔库茨克出发，然后经过西伯利亚的贝加尔湖，向西行驶，穿过西伯利亚的森林和戈壁沙漠，最后到中国的敦煌为终点站。
|Stage
|Start
|Finish
|Distance
|1
|Irkutsk (RUS)
|Baikalsk (RUS)
|255km
|2
|Baikalsk (RUS)
|Ulan-Ude (RUS)
|409km
|3
|Ulan-Ude (RUS)
|Ulaanbaatar (MON)
|691km
|4
|Ulaanbaatar (MON)
|Ulaanbaatar (MON)
|477km
|5
|Ulaanbaatar (MON)
|Mandalgobi (MON)
|365km
|6
|Mandalgobi (MON)
|Dalanzadgad (MON)
|412km
|7*
|Dalanzadgad (MON)
|Bayinbaolige (CHN)
|551km
|8
|Bayinbaolige (CHN)
|Alashan (CHN)
|786km
|9
|Alashan (CHN)
|Jiayuguan (CHN)
|501km
|10
|Jiayuguan (CHN)
|Dunhuang (CHN)
|556km
局势：
从拉力大赛开始，Al-Attiyah已经拉高他在这项运动巨人般的地位。至2019年为止，他已经拿下所有参赛六场赛事的胜利，包括在南美表现不俗的第3座达喀尔拉力赛冠军宝座。
快速起跑：
这二人组在第一赛段结束就拿下领先优势，虽然经历了爆胎意外，仍奋力克服了万难，并在第2赛段继续扩大了优势地位，之后在第3赛段接近700公里的路程，速度达到时速101公里。当他们进入蒙古区域时，他们还坐在树顶休息了20分钟。
惊魂：
完美的纪录几乎在第6赛段差点断送，当时精神毅志和身体疲劳到了临界点，他们错过了3公里的弯道。还好Baumel实时发现并迅速导正了这个情况，并确保仅有损失一点时间。
创下历史纪录：
丝路拉力大赛在第8赛段成功写下历史纪录，这二人组，成为第一支队伍连续赢得7个计时赛段的胜利。到目前为止，Al-Attiyah一直是一支锐不可当的力量，他接续又获得另外两个赛段的胜利，在其职业生涯又赢得另一项冠军头衔，并确保他在全程赛事的每1公里均居领先的地位。
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