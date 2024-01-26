卢卡斯-奇安卡（Lucas 'Chumbo' Chianca）勇夺纳扎雷大浪挑战赛冠军

目录 1 帝舵表纳扎雷大浪挑战赛结果

1 月 22 日（星期一），葡萄牙迎来了超大浪头、微风和清波的一天，世界著名的北普拉亚（Praia do Norte）海岸附近的纳萨雷（Nazaré）各处山峰上的浪花纷纷破浪而出，为 2023-2024 年帝舵拿萨雷大浪挑战赛开了绿灯。

Nazaré is surfing's big wave theatre of dreams © Laurent Masurel/WSL

为期一天的拖入式帝舵纳扎雷大浪挑战赛共有九支双人冲浪队参加六场 40 分钟的初赛。每支队伍在比赛过程中冲浪两次，冲浪和拖曳交替进行，以争取个人和团队的成功。

冲浪选手在两轮比赛后的两个最佳冲浪成绩计入个人总分，冲浪成绩满分为 10 分。冲浪者的最好成绩加倍，即总分满分 30 分。团体赛则是将每个冲浪者的两个最好成绩相加，得出总分 60 分。

Lucas Chianca wins Best Male Performance at TUDOR Nazaré Big Wave Challenge © World Surf League/Red Bull Content Pool

巴西冲浪手 Lucas 'Chumbo' Chianca 再次成为葡萄牙站的明星，今年 40 英尺的高性能条件让他展示了自己惊人的能力。虽然缺少了他惯用的拖曳搭档，但奇安卡在纳萨雷的实力是无与伦比的，他不仅是水中最出色的冲浪手，也是在巨浪中最得心应手的冲浪手。

Lucas Chianca and Pedro Scooby setting sail for success © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

Lucas Chianca committed and comfortable as ever at Nazaré © Laurent Masurel/WSL

这对挚友在不断变化的阵容中挑选最棒的海浪，奇安卡以其在巨浪中不断进取的方式锁定了赛事的两个最佳成绩。这位风风火火的 "傻脚 "在巨浪中冲浪，就像在当地海滩冲浪一样，尽管有明显的风险，但他还是多次在靠近海浪动力源的地方来了个强劲的大转弯。

"这对我来说是一个梦想，我从没想过能在这里赢得这么多次，"奇安卡在获胜后说。"这个地方很神奇，纳萨雷给了我生命中的一切。这场胜利对我来说可能是最特别的，因为我们是一支百分之百的巴西队。

"我很高兴能与史酷比一起冲浪，在我刚开始冲浪时，他是推动我、帮助我、激励我的人之一。我很高兴能用我们今天的表现回报他。

奇安卡现在是纳萨雷赛道的五连冠得主，自从改用拖曳赛制以来，他已经捧起了四座奖杯，而在桨赛制时，他还捧起过一座奖杯。每当巴西人站在领奖台上时，观众都会为之疯狂，成千上万的粉丝在冲浪界最著名的堡垒顶端高呼他的名字。

史酷比和奇安卡在倒数第二轮比赛中超越法国选手克莱门特-罗西罗（Clement Roseyro）和葡萄牙冲浪手尼克-冯-鲁普（Nic Von Rupp），获得团队最佳表现奖。这对巴西组合一马当先，在只剩下最后一场比赛的情况下，其余队伍都无法超越这对组合的成绩。

Pedro Scooby en route to the Nazaré podium © World Surf League/Red Bull Content Pool

"我简直不敢相信，两天前我还病得很厉害，躺在里约热内卢的沙发上。"我妈妈照顾我，卢卡斯鼓励我，我决定来参赛。我把所有的精力都投入到比赛中，我们的团队合作得非常好，最终取得了胜利。卢卡斯非常有天赋，我们从他第一次遇到大浪时就在一起冲浪。我们无话不谈，很有默契，所以今天能和他一起夺冠非常特别。

Lucas Chianca, Pedro Scooby and Maya Gabeira sweep the field © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

01 帝舵表纳扎雷大浪挑战赛结果

男子组

卢卡斯-奇安卡（巴西） - 23.33/30 克莱门特-罗西罗（法国）- 21.51/30 Rodrigo Coxa（葡萄牙）- 18.66/30 Sebastian Steudtner（德国） 18.50/30

女子组

玛雅-加贝拉 （巴西） - 14.00/30 Michelle des Bouillons（巴西）- 9.83/30

团体

Pedro Scooby（巴西），Lucas Chianca（巴西） - 41.16/60 Nic Von Rupp（葡萄牙）、Clement Roseyro（法国）--37.18/60 Rodrigo Koxa（葡萄牙）、Vitor Faria（巴西）--35.79/60 皮埃尔-罗莱（法国）、拉斐尔-塔皮亚（智利）--34.63/60

请在下方重温 2024 年帝舵拿萨雷大浪挑战赛的每一秒钟：

赛事 在葡萄牙纳萨雷（Nazaré），观看世界上最优秀的大浪冲浪选手挑战世界上最大的海浪。