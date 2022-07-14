7月9日，26支球队参与角逐，现场施展街头足球的魅力。作为2021年成都站的冠军，CIFL Legends再一次表现出超强实力，凭多次上演的传球“假动作”，顺利将对手淘汰出局，蝉联冠军。

奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛成都站落幕 © neymar-jr-five-2022-china-chengdu

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1 分钟 奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛成都站

连续两年问鼎，CIFL Legends的实力毋庸置疑，而队员们之间的默契也源于长期的磨合。

”我们在组建这支队伍之前，就经常一起踢球，有时候是队友有时候是对手。最长的在一起踢球已经五年了，最短的也有两年。“

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”我们的核心球员这次受伤了，但很幸运，我们仍旧拿到了冠军。今年的球队水平比去年高，中国的年轻球员们水平很棒。“

CIFL Legends将代表成都赛区参加今年的全国总决赛。

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成都站的比赛告一段落，但街头的故事仍在继续。场上唯一的一支女子足球队——五名自带阳光笑容的女生，因为同样的热爱遇见彼此并组建了“阳光队”。

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”因为我们的队伍崇尚积极向上的精神，无论是工作上还是生活其他各个方面，都希望阳光一些。“

两年的时间里，她们经历过大大小小无数的比赛，此番却是第一次接触街头5v5的赛制。

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尽管身材娇小，但她们和男生同场比拼毫不逊色。不断凭借灵活的脚下功夫，献出漂亮的进球。

“这种赛事模式和我们以往接触得有点不一样，更有趣，也更不容易受伤。希望我们能一直踢下去，一直保持热爱。”

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同样被更自由、更有趣、节奏更快的街头赛制所吸引的，还有成都本土战队“卡卡的新大陆”。

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今年再次参加奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛，与成都的街头高手现场过招，队员间风趣幽默的调侃互动，让现场的欢乐气氛直达顶点。

“街头”、“快乐”、“创造力”、“想象力”、“热情”、“开放包容”当被问及参加奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛的最深刻感受时，这群年轻人蹦出了一系列词。

“明年争取进决赛，拿下全国！带上大家一起卷！”

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年纪小技术硬的校园新星，从校园选拔赛中脱颖而出的西南交通大学代表队有着不俗的脚下功夫。

因为偶然间看到了一支趣味性十足的街头足球视频，队长小何便爱上了街头足球，并号召队友们一同用心打磨球技。从校园到城市赛绿茵场，街头足球带他们走向了更大的舞台。

“与学校的足球比赛相比，街头足球的现场氛围更好，质量也更高。接下去我们会练一练街头足球，争取来年有更好的表现。”

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点燃热爱 玩胜全场！正是源于同样的兴趣，成都的足球高手才在热辣的街头相聚。在绿茵场上尽情挥洒汗水，释放热情。街头，是战场，也是他们的秀场。

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线下比赛正进行得如火如荼，线上“云PK”同步招募中。上抖音搜索#玩胜全场，晒出你的足球大招，与全国高手正面较量。

本周六，奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛，即将来到武汉汉口江滩三期足球场，继续掀起街头足球旋风。

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