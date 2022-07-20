32支球队齐聚汉口江滩三期足球场，队友和实力是夺冠的筹码。在这里，武汉足球高手们

以街头的方式进行对决。经过激烈争夺，宏博汇队获得奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛武汉站冠军，他们将获得进军全国总决赛的参赛资格。

1 分钟 奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛武汉站落幕

球场上分胜负，但球场下对足球的热爱却不分强弱。

年龄增长 热爱不减

作为奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛武汉站的冠军队伍，宏博汇队的队员们从小学就培养起来的十几年默契，让他们在球场上游刃有余。团队投票选出的教练，很大程度上避免了队内矛盾。训练有素的他们，凭实力玩胜全场。

奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛武汉站落幕 © neymar-jr-five-2022-china-wuhan

“虽然我们来自各行各业，聚起来踢球有时候比较麻烦，但是因为热爱，所以，一切困难都不是问题。”

“认真、较劲、开心”，这是宏博汇对武汉街球文化的理解与诠释，也是他们的切身体会。

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通过足球维系友谊的“老男孩”们

成立于14年的“奇胜队”有着来自各行各业的队员们。由于队友们共同踢球的时间有限，以赛代练便成为了他们的战术。对于这群平均年龄35+的“老男孩”们而言，此次亚军的比赛结果略显遗憾。

“我们在一起踢球很久了，非常有默契。只要竞争，大家都想赢。决赛输了，有点可惜。但是整个过程我们努力了，很开心。只要不放弃就有希望。”

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纯草根球队“一心永恒”

作为武汉本地的足球队伍，青山永恒队凭借热爱与实力，一举进入四强。成立十多年以来，青山永恒队覆盖老、中、青球员。尽管是业余球队，却拥有职业态度。

“我们在比赛前一天，会开会讨论技战术，并会针对领先或落后的不同情况，制定不同的策略。”

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而在他们眼中，“火爆、团结、积极”是武汉街头足球的最佳诠释。

“武汉足球这块的文化氛围很给力，群众基础非常雄厚。”

实力过硬的“准大学生”

从学校俱乐部到都市绿茵场，森客L2队员年纪虽小却实力惊人。作为即将各奔东西的“准大学生”们，这或许是他们最后一次共同踢球，却奉献了相当出色的表现，与足球老手同台竞技也丝毫不容小觑。

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“类似奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛这样的比赛越来越多，氛围越来越好，很多人都来参加。大家都很热情。”

武汉：有足球文化底蕴的城市

足球，是武汉草根最喜爱的运动之一。尽管武汉的草根足球选手以“老男孩”居多，但随着街头文化的兴起，更刺激、更有趣、场地更小的街头足球，注定会吸引一大波年轻人加入其中，将足球运动继续传承下去。

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本周六，奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛即将在广州塔店MVP足球场开启。对于热爱街头足球的人们来说，这场盛宴还在继续！

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