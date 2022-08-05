奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛城市分站赛全部落幕

苏州站火热落幕

8月3日，奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛来到城市分站赛的最后一站：苏州站。与过去几站一样，比赛的氛围同天气一样火热。经过激烈角逐，由国际友人组成的Suzhou AMS队一路过关斩将，最终获得了苏州站的冠军。

Suzhou AMS © Suzhou AMS

Suzhou AMS队的决赛对手是来自常州的ChangZhou Football 2。平日里就经常在一起踢球的他们虽然最终屈居亚军，但晋级路上的跌宕足以让他们感受到街头足球带来的快乐。

“前面晋级的那场比赛，太戏剧性了！我们从先丢两球，5V5变成3V5，到追成3V3，到最后2V1拿下比赛，真的是太不可思了。这就是足球！”

ChangZhou Football 2 © ChangZhou Football 2

参赛队伍中既有上班族也有学生。梅曼蒂普2球队就是全部由学生组成的年轻队伍。他们中的很多人从小学开始就是球友，因为热爱足球，成立了这支球队。也因此，刚刚参加完高考的他们，会选择街头足球的方式来放松和释放。

梅曼蒂普2 © neymar-jr-five-2022-suzhou

“我们也是第一次参加街头足球的比赛，主要是为了感受街头足球的氛围。街头足球有很多比较酷帅的花式动作，今后我们会更多的施展出来。”

凭实力玩转更高舞台

经过成都、武汉、广州、苏州四个城市站的街头PK，这群足球高手们将来到杭州，开启全国总决赛的征程。街头秀儿们已迫不及待释放足尖上的热爱，登上更高的梦想舞台。

奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛苏州站落幕 © neymar-jr-five-2022-suzhou

8月6日17:00，奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛全国总决赛，将在杭州浙江展览馆南广场西侧（杭州市拱墅区环城北路197号）正式上演。欢迎热爱街头足球的你亲临现场，为选手呐喊助威！奥地利Red Bull官方抖音也将同步开启直播。谁才是玩胜全场的终极王者？让我们拭目以待！

奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛苏州站落幕 © neymar-jr-five-2022-suzhou

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