征服K2：尼尔玛·普雅（Nirmal Purja）最新完成伟大登山挑战

攀岩 Tento muž zdolal všech 14 světových osmitisícovek za rekordních 6 měsíců

Do letošního října byl rekord v nejrychlejším zdolání všech 14 osmitisícových hor světa 8 let. Jeden nepálský horolezec to však dal za neskutečných 6 měsíců. Poznej Nirmala Purju.