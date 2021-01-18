征服K2：尼尔玛·普雅（Nirmal Purja）最新完成伟大登山挑战
© Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai
尼泊尔的登山者、前古尔卡人尼尔玛·普雅成为在隆冬季节登顶世界第二高山的第一人。
发布于
尼尔玛·尼姆斯·普雅（Nirmal'Nims'Purja）再次取得了看似不可能的成就。他与合作团队登顶了K2，刷新了一项令人难以置信的新世界纪录。
K2的高度一直让人难以企及，被称为“最后一座未被征服的伟大山峰”。当地时间2021年1月16日，普雅和他的团队正式成为首批在冬季登顶的登山者。
这真是一段伟大旅程。作为一个团队，我们已经在极端的冬季条件下登顶了宏伟的K2。
这对整个尼泊尔登山社区来说都是一项惊人的壮举。整个团队都在等待，然后一边唱着尼泊尔国歌一边一起登上山顶。
普雅表示：“这真是一段伟大旅程。我谦逊的认为，作为一个团队，我们已经在极端的冬季条件下登顶了宏伟的K2。我们将不可能变为现实，我们很荣幸能与尼泊尔的攀岩社区以及世界各地的社区分享这一刻。”
“大自然母亲总是有更多的话要说，站在山顶上，见证着四肢的强大力量，我们为成为人类历史的一部分。并且，我们为自己展现出的协作，团队合作和积极的精神态度而感到自豪。我们有可能突破极限。感谢从全球人民那里获得的支持，它支持我们为实现这一目标付出了极大的努力。”
K2海拔8,611米，是世界上唯一在冬季从未攀登的8,000m以上的山峰。实际上，由于恶劣的天气条件，许多人认为这是不可能完成的任务。
K2的测量工作通常是在最热的7月或8月进行尝试。即便在温和的春季，也只有280人到达K2峰顶，而登顶珠穆朗玛峰的人数为3,681人。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！