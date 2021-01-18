征服K2：尼尔玛·普雅（Nirmal Purja）最新完成伟大登山挑战

普雅表示：“这真是一段伟大旅程。我谦逊的认为，作为一个团队，我们已经在极端的冬季条件下登顶了宏伟的K2。我们将不可能变为现实，我们很荣幸能与尼泊尔的攀岩社区以及世界各地的社区分享这一刻。”

普雅表示：“这真是一段伟大旅程。我谦逊的认为，作为一个团队，我们已经在极端的冬季条件下登顶了宏伟的K2。我们将不可能变为现实，我们很荣幸能与尼泊尔的攀岩社区以及世界各地的社区分享这一刻。”

普雅表示：“这真是一段伟大旅程。我谦逊的认为，作为一个团队，我们已经在极端的冬季条件下登顶了宏伟的K2。我们将不可能变为现实，我们很荣幸能与尼泊尔的攀岩社区以及世界各地的社区分享这一刻。”