2021年冬天，一项从前被视为不可能的登山纪录终于被打破，就让我们来看看挑战背后的故事。

Nirmal Purja在2012年首次登山。七年后，他通过在短短6个月内登上所有14座超过8,000米的山峰而改变了登山的面貌，而他，才刚刚开始。

2017年廓尔喀探险队成功登上了圣母峰。对于尼泊尔的顶尖军人来说，这是一次具有重大意义的朝圣之旅-庆祝对英国王室效忠200周年，并庆祝他们在2015年任务宣告失败之后的第二次尝试。2015年这是一次因为致命的廓尔喀地震引发的雪崩而掩埋了大本营，并将大部分登山者困在第一营中。现在，这次远征也处于危险之中。不可预测的天气意味着负责官方攀登绳索固定的团队尚未确定那一年到达山顶的路线。没有人可以攀登。

我当时的反应是“哇!”，Nirmal 'Nims' Purja说道，当年35岁的他是廓尔喀探险队的一员。“身为廓尔喀人，每一个人都认为你不仅是勇者中的勇者，并且圣母峰就在你家后院。我们的名声受到威胁，但是再者，我们何时才再有机会用英国纳税人的钱来登上圣母峰? 我决定带领维修团队出发。”

当他的计划传遍营队后，有一种反应是:“他知道自己在做什么吗?”。Purja回忆道，“没有人知道我是谁。因此我带领13名探险队成员登顶 - 那一年第一支从南面上山的团队。我们从加德满都下山后进行了为期一个礼拜的庆祝。”

“然后我又再次登上圣母峰，然后洛子峰和马卡鲁峰(世界第四及第五高的山峰)，全都在五天内完成，并且中间夹着两天的庆祝活动。”

打破纪录

现在Purja是家喻户晓的名字。在2019年他用最快的速度攀登所有十四座‘八千米高山’ - 这是高度超过海拔8,000米的山峰的官方名称。纪录保持了为七年十个月又六天，但是Purja计划在七个月内完成。而他最终在六个月又六天达成。他让特种部队士兵(第一支廓尔喀士兵被归纳为英国舟艇特勤团)成为了镁光灯的焦点。这也引发了阿尔卑斯式攀登者的批评，尤其是他使用辅助型的氧气。

他反驳说:“我只有在第四营的时候才这样做(登顶的最后一营)。我在不利用氧气的情况下攀爬、设定固定路线。人们曾说，‘喔，Nims从尼泊尔山上去，因为他可以登直升机到基地营’。我说，‘好，没关系，我在23天的时间内在没有任何直升机，没有穿梭在基地营的情况下攀登所有巴基斯坦的山峰。’我对于批评没有任何意见，如果有人打破我的纪录，我会是第一个跟他握手致意的人，但是说的总是比做得容易。”

“拜托写下当Nims在陈述故事的当下是带着一抹微笑好吗?”

关于Nims的传说

Purja的话也许读起来有些挑衅的意味，但是本人带给你不同的能量 - 一种躁动不安的自信把人吸引进去，而不是令人反感的。身处在位于白朗峰山脚下，在他夏天度假的饭店房间内，他经常乐呵呵的。很结实，就像你可以想象的，但是只有170米的娇小身高，他在2019年“Bremont Project Possible”计划中蓄的绅士胡已经被刮干净，露出掩盖他年龄的年轻脸孔。“我现年38，不过老实说我还真不知道我到底多大了。”他说到 (维基百科也遇到了麻烦，列出他的年龄为36-37岁之间)。“我从来不庆祝生日，因为年纪只是一种心态，一种让自己认为自己变老并以此为借口的方式。”

如果这样的自我意识令你感到惊讶的话，那只是对于Nims Purja传说的其中一个矛盾之处而已。例如说，大家对于尼泊尔登山者的刻板印象就是他们身处于高纬度的优势。“我在尼泊尔最平坦，最温暖的奇旺长大，那边几乎接近海平面。我们是住在一间小房子里的贫穷家庭，隔壁养着鸡。我甚至没有夹脚拖可以穿。这一切在我两位哥哥进入之后廓尔喀产生了改变。”

为了让自己的兄弟姐妹过上更好的生活，Purja的哥哥们把他送到了寄宿学校，据他自己的说法，他表现的相当杰出。

他忆起，“我曾经是前五名，我可以当第一名，但是我在一个小时内就完成了为期两个小时的考试，因为我想要是第一个离开教室的人。我不想要当医生或是工程师。我有两个选择: 一个是成为尼泊尔的罗宾汉，赶走那些不缴税的有钱人 - 你知道，像是政客之类的 - 并且把钱救济给穷人。”他选了第二个选择: 成为廓尔喀战士。

Nims Purja, der Gurkha, im Jahr 2002 © Nims Purja

我父亲是和兄弟都是廓尔喀战士，人生就是如此。在尼泊尔的社群中是被尊重的。 Nims Purja

“要进入是很困难的。在我那个时候，有三万两千名年轻的尼泊尔人报名，只有320位录取。”他说着，“我从十五岁开始在一家青年旅馆内训练，我会在凌晨三点起床，把重量绑在脚上跑步。我根本搞不清楚有甚么用，但是我通常会在凌晨五点回到床上并且假装我没有离开过。我在第二次尝试中被选上。”

武装部队的生活

Purja在武装部队的时间 - 他在2002年加入廓尔喀并且搬到位于卡特里克的英国步兵训练中心(他现居在汉普郡)，并且在2019年加入特殊舟艇队 - 这是他深感骄傲的一段，不过对于细节他不愿透露太多。他透露了一个层面:“我有着其他人的优势 - 我可以在两个礼拜内爬上一座八千米的山峰。当我离开时，我会带着所有积蓄去爬山。”确实，当Purja在2017年结束庆祝为期五天攀爬圣母峰、洛子峰和马卡鲁峰任务后，他必须马上回去工作。

“我本来应该乘坐直升机去执行一项特种部队的任务，但是因为气候的关系直升机没有到来，所以我从基地营一路跑到晚上 - 应该要为期六天的徒步旅行，我只花了18个小时。在那个时刻我意识到，我有这方面的天赋。”

Nims Purja stieg über die „Dutch Rib“-Route auf den Annapurna (8091 Meter). © Nirmal Purja/Project Possible

即使是对他批评声浪最大的人也会同意，是他令人难以置信的恢复能力。当你的身体在恢复的时候，通常在高海拔的基地营待上需要数周的时间以适应低压空气，从而增加你的红血球内的血红素值(吸收氧气的蛋白质)。只有这样你才能尝试攀爬一座超过八千米的山峰，并且需要数周的恢复期。当Purja在2019年为了Bremont Project Possible任务重返圣母峰、洛子峰和马卡鲁峰时，他只花了48小时又30分钟就完成了三座山峰。

登山的起源

Purja在29岁之前还没有穿过冰爪，2012年在没有任何登山经验的情况下首次登顶6119米的尼泊尔的洛子峰东侧。两年后，他攀登他的第一座八千米高山，名为道拉吉里峰，并且发掘自己能活跃在高山上的天分。“我在没有高度适应的情况下爬了14天的山，并且七成的路程都是由我来领队。”他说道。但Purja并非能对死亡地带完全免疫- 死亡地带的名字来自于在海拔八千米高的地方 - 正是他在2016年首次登上圣母峰时发现的。

Nims Purja will der Welt zeigen, was alles möglich ist. © Sandro Baebler

勇敢与愚蠢只有一线之隔，是活在当下和自杀行为。我希望能够活得久以享受当下。 Nims Purja 他回忆起:“当时我在营区带着所有的装备和氧气。大多数人要花六个礼拜的时间才能达到那个阶段，而我在五天内做到。 身为特殊舟艇队的山地分队一员，我知道我没办法走得那么快，但是我的身体适应得还可以。当我罹患肺积水，就样溺水的感觉。最让我感到羞愧的是我知道该怎么避免这样的情况发生，但是直到你把自己逼到底才会极限在哪里。” 如果这种态度感觉很鲁莽，Purja则有不同的看法。“对很多人来说很许很鲁莽。即使在特种部队中，我也因为很爱冒险而闻名，但所谓的冒险并不适都全然相同的。如果一位BASE的伞兵执行他的任务，我是没办法做到的。你活在当下并不代表你没有做足风险评估。勇敢与愚蠢只有一线之隔，是活在当下和自杀行为。我希望能够活得久以享受当下。”

Neue Wege: Purja hat in diesem Sommer am Mont Blanc Speedflying gelernt. © Sandro Baebler

早期经历

当Nims Purja 13岁时，他决定在尼泊尔最大的河川之一游到对岸。他回忆道: “我当时只穿了内裤，也不太会游泳，但我很坚定要用游泳的方式到对岸的银行。当时我想完蛋了，现在我要游回去。”当他开始游回去的时候，他开始思考。“我记得人们被鳄鱼攻击的故事。当时非常的疲累 - 我到了要放弃的地步，所以我放弃并且站了起来。结果水只到膝盖，刚时我想：谢天谢地!”Purja举了这个例子来说明他愿意测试自己极限，不过他道这也显示他的能力或许太超过了。

在2018年Purja被任命为特殊舟艇队的极地严寒气候作战领队。他解释着:“我的工作是学习新的攀爬技术并且传授给我的队员。我对我的长官说，‘既然这是我的工作，我希望能够请八十天去爬世界最高的五座山峰。这对作战单位有好处。’”他的上司欣喜若狂，然后他们研究他的计划。“他们跟我说，‘你不能冒这个风险。’我说，‘没问题。’ 这也是我决定要辞职的时机点。”

这不是他很草率的决定。“我是家里的经济支柱，每个月我会直接从薪资寄钱给我父母。我父亲半身瘫痪，母亲住在加德满都靠近医疗中心的一个小房间。对我而言放弃一切实在很疯狂。我兄弟打电话给我说，‘你是第一位廓尔喀进入特殊舟艇队。你就快到退伍了领退休金，为什么要牺牲这一切呢?’ 他非常的生气，两个月的时间都不跟我说话。”

完成不可能的任务

与此同时，Purja的计划，也就是现在的Bremont Project Possible碰壁:“一位掌管财务的朋友说到，‘很抱歉，我试了七个月的时间都没办法筹措到任何资金。’我只有两个月的时间需要筹措到73万欧元。这很困难，我必须要见每一位赞助商并乞求他们，这边拿到一千欧，那边五千欧，但是还是不够 - 没有人相信我的愿景。”

“有些人说，‘你如果真的那么厉害，为什么从来没听过你?’我必须说，‘因为我在特种部队啊!‘’有一个人跟我说，‘也许你没有拿到赞助是因为你不是白人。’那对我很震惊，我说‘你也许说对了。’但是归根究柢这并无所谓，在人生中有更棘手的课题，但是你就解决问题就是了。所以我拿房子二次抵押 ，拿到了最高上限6万英镑，我把一万分开，以免有任何事情发生我还能用这笔钱还贷款。”

“我以所需的百分之五开始我的任务。开在M3上某一天我忍不住流下眼泪。我从来不哭，但是我停不下来。我能想到的就是，‘为什么我要开始这个计划?’这感觉痛苦到我只想要有雪崩下来杀了我。但是这不只关乎我自己，我为更大的理想而做。”

Nims Purja als Mitglied der „Gurkha 200“-Expedition auf dem Mount Everest © Nims Purja

Purja说道，当你要做到这个规模的任务，必须要有一个目的。“如果我只是要破纪录的话，我可以说，‘如果要接近八年完成，我会用七年的时间。’但是我不是追求当第一。我希望向世界展现当愿意将身心投入其中，人类的潜力是可以完成不可能的任务。然后我希望能够让大家知道尼泊尔的登山者。在过去一百年来我们总是默默在幕后，但是高海拔登山 - 八千米高山 - 那是我们的地盘。我有义务要做些什么。也是这个原因带给我能量。”

Purja不是雪巴人，但是他认为这个名称是用在任何从事登山活动的尼泊尔人。他的团队全部都是尼泊尔的登山客，不只是向导或是固定绳索的人，大家都是一样的。“人们在登山时总是希望雇用雪巴人，因为他知道路线并且带你前行。”他说道，“我说，‘你要一起登上山头因为这也是你的机会。这是同等光荣的事。如此一来他也登上了新的山峰，并且下一次当他当向导时，就可以收双倍的钱。”

Purja团队的成员也成为了后起之星，像是Mingma David Sherpa，他现年31岁，是攀登所有14座八千米高山最年轻的登山者。

“他是我的左右手，是我见过最强雪巴人之一。”Purja说道，而他的团队帮他取了一个新的名字叫做’Nimsdai‘。Dai在尼泊尔语的意思为老大哥。这也是Purja现在用的名字，以及在他的新书Beyond Possible: One Soldier, Fourteen Peaks – Life In The Death Zone中的介绍。

Nims Purja auf dem Gipfelgrat des Gasherbrum II., seinem 9. Achttausender © David Sherpa/Project Possible

我打从心里热爱我做的事，而且我玩得很快乐，也导致疲累全消。然后一座八千米的山峰? 这是让我活起来的地方。 Nims Purja

成功

在2019年四月二十三日，Bremont Project Possible团队成功登顶他们第一座八千米高山 - 位于尼泊尔的安纳布尔纳峰，人们普遍认为这是社界上最致命的山峰。

在下山的过程中Purja获知另一位登山客，来自马来西亚的医生Chin Wui Kin在七千五百米处与他的队员走散。Purja，Mingma David Sherpa、第三位成员Gesman Tamang，以及第四位成为Geljen Sherpa终止他们的任务，返回山上营救他(Chin最后不幸在医院身亡)。几天后，他们在肯钦真加峰(世界第三高峰)转向营救另外三位登山客。这些故事成了新闻头条，放在Purja拍下登山客排队上圣母峰的有名照片。“当我在登山时，人们开始在募资平台GoFunMe捐钱到我的账户。”他回想着说。更重要的是，赞助商开始近来，他们终于开始相信他的愿景。

如果有任何人对Purja的愿景有所存疑，会是在K2，位于海拔8611米的世界第二高峰。“我看了大家决定放弃继续攻顶地点的影片，虽然我不是很相信西方登山客的话，但是当我尊重的顶尖尼泊尔登山客说，‘这是不可能的。’我心想，‘完蛋了，我怎么可能成功？’其他的登山客也在等待，预想我的团队可以帮忙固定路线，但是我不需要这样做。比较合理的方法是从附近的布洛阿特峰上去，如此一来大家都能安全，平安归来。但是我想的是英国特种部队的选拔人员- 两百位士兵从皇家海军陆战队、皇家空军、陆军、海军- 大家都认为他们是最顶尖的，结果只有四人完成。如果你听那些196位失败的人的话，你永远部会去尝试。”

Purja决定带队内两位成员一起爬K2:“我说，如果我们没办法完成，那我们救下山，然后其中两位休息，然后我带另外两位上去。如果我们还是没办法登顶，我再带两位。这样会花上六趟之后我才会想要放弃。不过只尝试一次就成功。”在2019年七月二十四日，Purja的团队登上K2，但这座山头尚未在冬天被征服。

Purja在被问到原因时解释到：“因为能运用的窗口很短。当然是有可能做到的，你只需要加快速度。”

Nims Purjas Tattoo zeigt die 14 Berge, die er erklommen hat. © Sandro Baebler

当因高海拔登山获得员佐勋章殊荣的Nims Purja说要去白朗峰度假时，真的只是度假。阿尔卑斯山最高峰为海拔4808米，对他来说只是个伸展台。或应该说是一趟飞行。他利用夏天的时间学习如何急速飞行 - 是一种滑翔伞的改良版，具有更快，更轻的翼，可以装在小型登山背包中，供极限阿尔卑斯山式登山者使用。他解释着:“这让你飞下山速度更快并且很有型，可以从山旁边飞啸而过。”

Purja对于享乐的想法总是很极致。他很享受重金属音乐，尤其是AC/DC 就在The Red Bullentin杂志抵达前，他在一次的硬着陆中摔断了尾椎。“我休息24小时然后又再去飞行了。”他毫不在意地说道，“你必须跟着跟着那股力量。就像如果你要跳上一台移动中的火车，如果你不跑，你一定会失败。”

Purja对于自己的目标可是非常认真，然后现在又在名单上添加一项，那就是提升气候变迁的环保意识。“我以前从来不相信这些。”他说到：“2014年我在爬阿玛达布拉姆峰的时候在第一营的地方就有雪，我们把雪融了就可以煮东西来吃。我2018年再次回去，我们必须要从基地营带超多水上去。我意识到，‘天哪，气候变迁是真的’，我们都置身其中。我有这样的声音，可以影响人们的力量越来越大。我相信我们能用接下来的二十年将做出改变。”