No Contest 探索旧金山坚韧不拔的冲浪场景
你最近在追逐大浪，在加利福尼亚，这意味着离旧金山不远的马弗瑞克斯。你觉得你现在熟悉了周围的环境，会花更多时间在那里吗？
当然。我觉得我对圣克鲁斯地区比较了解，因为我过去在那里玩得比较多，或者只是呆在半月湾。我去过旧金山一些地方，但现在我很想在那里多待些时间，重游一下我们在 "无竞赛 "期间考察过的几个地点。那里有很多好玩的浪。
我们也遇到了各种不同的情况，有几天的浪非常汹涌和柔软，有几次水流顺着沙滩汹涌而下，难度很大，还有几次阿什顿带我们去的浪非常有趣。
与同为奥地利Red Bull Magnitude 参赛选手的比安卡-瓦伦蒂（Bianca Valenti）共处的感觉如何？她看起来棒极了。
比安卡真的很酷。我们认识很久了，我一直很仰慕她，心想'哇，她真的很会玩'。她的背影风格非常疯狂，而且在此之前，并没有多少女性能在斐济执行出击任务，获得巨大的云层突破，所以我很高兴她能加入我的朋友圈。然后来到她的当地区域，与队员们一起玩耍，感觉非常有趣。
你以前和伊恩相处过很长时间吗？
伊恩就是这样一个人，他的个性非常有趣。当我从桨板冲浪过渡到大浪冲浪时，我开始花更多时间在毛伊岛，伊恩是我经常在一起的人之一，因为我们在同一个地方训练。当我听说他要参加这次旅行时，我非常激动，他是个好人，是我非常敬佩的冲浪者和人。伊恩很棒。
你从他的大浪表演中得到了什么启发？
我记得第一次看他的电影《梦想之间的距离》。其中有一个场景，他就像挂上了 VO2 Max 机器，然后他在泳池里拼命划水，他们在做这些肺活量测试。我当时想，如果这就是大浪冲浪所需要的，那我就不知道了，因为这太疯狂了！从那时起，伊恩就是我最大的灵感来源。
我经常和大浪冲浪的人进行这样的对话，我敢说其中有很大一部分人，比如 70% 到 85%，都是不正常的，楼上一定发生了什么事。但也有像伊恩和格雷格-朗这样的人 他们非常聪明、冷静，在某种程度上也很坚毅他们就像天才，你知道吗？伊恩是我认识的最有条理的人之一 他对设备和所有事情都了如指掌。
作为一个多年来不断创新冲浪方式的人，看到杰米-奥布莱恩的生活方式是否让你有信心继续走自己的路？
当然。作为一名职业冲浪者，你现在可以从很多角度进行冲浪，我肯定会从杰米和凯（莱尼）等人身上汲取灵感。就我个人而言，凯是我的催化剂，让我意识到我可以从冲浪板到短板，就像他从帆板到大浪一样。我喜欢看到人们走上一条与众不同的道路，不走寻常路。这很酷。追随自己的激情，做自己想做的事是非常重要的。
在圣弗朗西斯科和杰米一起玩很酷。我认识他有一段时间了，一直觉得他是个很酷的人，不会给你时间，但他总是那么谦逊、和蔼可亲，和他在一起很有趣。
您在旧金山有哪些难忘的经历？
这个问题很难回答。我觉得我的旅行亮点是人。能和比安卡在一起很开心，佐伊-柴特能来玩也很棒，因为在马弗瑞克斯冲浪的女孩并不多。而且她在半月湾土生土长，这就更棒了。
马蒂-洛佩兹（Matty Lopez）和我们在一起，他是当地人，人非常好。我以前见过他，所以能见到他并和他一起玩真的很酷。有一天，阿什顿在海滩上采访了一个人，他可能是当年的救生员，或者是一个老冲浪者，听他讲当年的故事，比如穿湿衣和穿大浪装备之前的故事，真是太棒了。我们一直聊得很开心。
看起来吃得也不错？
哦，是的。吃得太疯狂了。如果吃也是一项运动，而我又住在旧金山，我可能就不冲浪了！