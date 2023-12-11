No Contest 探索旧金山坚韧不拔的冲浪场景

在最新系列节目《No Contest》的第一集中，主持人阿什顿-戈根斯（Ashton Goggans）将重新发现这座神话般的海湾城市，他还带来了一些他最喜爱的运动员。他将与

）和

）一起在金门大桥（Golden Gate Bridge）的阴影下冲浪，之后

）将前往稍远的南方，挑战美国本土最著名的大浪--马弗瑞克斯（Mavericks）。最重要的是，戈根斯还深入当地的美食和酒吧场景，与一众多姿多彩的美食人物一起，体验无与伦比的美食之旅。