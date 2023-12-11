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冲浪

No Contest 探索旧金山坚韧不拔的冲浪场景

No Contest 遇见的是一个在海浪更大、更冷、更险恶的环境中蓬勃发展的群体。这就是冲浪，但却是旧金山的风格。
作者 Chris Binns
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Izzi Gomez

The sky is the limit for stand-up paddleboarding world champ turned big-wave wizard Izzi Gomez.

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如果你不冲浪，你可能根本不知道旧金山有海浪。如果你会冲浪，虽然你可能知道大洋海滩偶尔会有大浪，但你可能仍然不知道，一旦你回到沙滩上，你会发现北美最激进、最坚定和最多样化的冲浪社区正张开双臂欢迎你。
Shot of waves breaking under the Golden Gate Bridge.

Surfing, San Francisco style

© Silvin Morgan/Red Bull Content Pool

从工薪阶层小酒馆和前沿冲浪店的一代代店主，到在大浪中奋力冲浪的女性冲浪者，以及喜欢在凯利湾冲浪胜过互联网的技术奇才，旧金山这座冲浪之城为每个人提供了适合自己的东西。
在最新系列节目《No Contest》的第一集中，主持人阿什顿-戈根斯（Ashton Goggans）将重新发现这座神话般的海湾城市，他还带来了一些他最喜爱的运动员。他将与杰米-奥布莱恩（Jamie O'Brien）和伊恩-沃尔什（Ian Walsh）一起在金门大桥（Golden Gate Bridge）的阴影下冲浪，之后伊兹-戈麦斯（Izzi Gomez）将前往稍远的南方，挑战美国本土最著名的大浪--马弗瑞克斯（Mavericks）。最重要的是，戈根斯还深入当地的美食和酒吧场景，与一众多姿多彩的美食人物一起，体验无与伦比的美食之旅。
Izzi Gomez in San Francisco.

Izzi Gomez, not quite wearing some flowers in her hair, in San Francisco

© Cori Stephens/Red Bull Content Pool

下面请阅读我们对世界冠军、大浪冲锋手戈麦斯的独家专访，然后点击页面顶部的播放按钮，了解加利福尼亚最著名海滩的全新一面。敬请欣赏！

伊兹跟我们聊聊你在旧金山的经历吧。

Izzi Gomez: 那是我第一次参加无比赛之旅，感觉很棒。我一直在看这个系列的节目，希望能参加其中的一次旅行，结果就成行了，这很酷。我一直很喜欢北加州，我们和杰米、伊恩一起组成了一个很棒的团队，阿什顿也是一个很棒的主持人，真的很有趣。我以前没有和当地人去过那里，也没有真正了解这个地区的人，所以能完全沉浸在冲浪文化中并认识一些人，感觉非常好。

A shot of the waves breaking in San Francisco.

Classic San Francisco, as shot by Brian Clifford

© Brian Clifford

你最近在追逐大浪，在加利福尼亚，这意味着离旧金山不远的马弗瑞克斯。你觉得你现在熟悉了周围的环境，会花更多时间在那里吗？

当然。我觉得我对圣克鲁斯地区比较了解，因为我过去在那里玩得比较多，或者只是呆在半月湾。我去过旧金山一些地方，但现在我很想在那里多待些时间，重游一下我们在 "无竞赛 "期间考察过的几个地点。那里有很多好玩的浪。

我们也遇到了各种不同的情况，有几天的浪非常汹涌和柔软，有几次水流顺着沙滩汹涌而下，难度很大，还有几次阿什顿带我们去的浪非常有趣。

Bianca Valenti surfs at Red Bull Magnitude at Waimea Bay, Oahu, Hawaii USA on January 23, 2023.

Bianca Valenti is taking her Mavericks act to the world

© Christa Funk/Red Bull Content Pool

与同为奥地利Red Bull Magnitude 参赛选手的比安卡-瓦伦蒂（Bianca Valenti）共处的感觉如何？她看起来棒极了。

比安卡真的很酷。我们认识很久了，我一直很仰慕她，心想'哇，她真的很会玩'。她的背影风格非常疯狂，而且在此之前，并没有多少女性能在斐济执行出击任务，获得巨大的云层突破，所以我很高兴她能加入我的朋友圈。然后来到她的当地区域，与队员们一起玩耍，感觉非常有趣。

Ian Walsh surfing at Point Fort in San Francisco.

Ian Walsh goes upside-down beneath the Golden Gate Bridge

© Silvin Morgan / Red Bull Content Pool

你以前和伊恩相处过很长时间吗？

伊恩就是这样一个人，他的个性非常有趣。当我从桨板冲浪过渡到大浪冲浪时，我开始花更多时间在毛伊岛，伊恩是我经常在一起的人之一，因为我们在同一个地方训练。当我听说他要参加这次旅行时，我非常激动，他是个好人，是我非常敬佩的冲浪者和人。伊恩很棒。

Ian Walsh surfing at Mavericks in California

Ian Walsh wrangles one of the wildest Maverick's takeoffs seen in years

© Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool

你从他的大浪表演中得到了什么启发？

我记得第一次看他的电影《梦想之间的距离》。其中有一个场景，他就像挂上了 VO2 Max 机器，然后他在泳池里拼命划水，他们在做这些肺活量测试。我当时想，如果这就是大浪冲浪所需要的，那我就不知道了，因为这太疯狂了！从那时起，伊恩就是我最大的灵感来源。

我经常和大浪冲浪的人进行这样的对话，我敢说其中有很大一部分人，比如 70% 到 85%，都是不正常的，楼上一定发生了什么事。但也有像伊恩和格雷格-朗这样的人 他们非常聪明、冷静，在某种程度上也很坚毅他们就像天才，你知道吗？伊恩是我认识的最有条理的人之一 他对设备和所有事情都了如指掌。

Jamie O'Brien post-surf at Fort Point in San Francisco, USA.

Jamie O'Brien post-surf at Fort Point

© Silvin Morgan/Red Bull Content Pool

作为一个多年来不断创新冲浪方式的人，看到杰米-奥布莱恩的生活方式是否让你有信心继续走自己的路？

当然。作为一名职业冲浪者，你现在可以从很多角度进行冲浪，我肯定会从杰米和凯（莱尼）等人身上汲取灵感。就我个人而言，凯是我的催化剂，让我意识到我可以从冲浪板到短板，就像他从帆板到大浪一样。我喜欢看到人们走上一条与众不同的道路，不走寻常路。这很酷。追随自己的激情，做自己想做的事是非常重要的。

在圣弗朗西斯科和杰米一起玩很酷。我认识他有一段时间了，一直觉得他是个很酷的人，不会给你时间，但他总是那么谦逊、和蔼可亲，和他在一起很有趣。

Ashton Goggans, Ian Walsh, Jamie O'Brien and friends in San Francisco.

Ian Walsh and JOB at surfing's highest profile underground wave

© Silvin Morgan/Red Bull Content Pool

您在旧金山有哪些难忘的经历？

这个问题很难回答。我觉得我的旅行亮点是人。能和比安卡在一起很开心，佐伊-柴特能来玩也很棒，因为在马弗瑞克斯冲浪的女孩并不多。而且她在半月湾土生土长，这就更棒了。

马蒂-洛佩兹（Matty Lopez）和我们在一起，他是当地人，人非常好。我以前见过他，所以能见到他并和他一起玩真的很酷。有一天，阿什顿在海滩上采访了一个人，他可能是当年的救生员，或者是一个老冲浪者，听他讲当年的故事，比如穿湿衣和穿大浪装备之前的故事，真是太棒了。我们一直聊得很开心。

Matty Lopez, Pee Wee and Lewis Samuels in San Francisco.

Matty Lopez, Bill Bergerson and Lewis Samuels; San Francisco's finest

© Silvin Morgan/Red Bull Content Pool

看起来吃得也不错？

哦，是的。吃得太疯狂了。如果吃也是一项运动，而我又住在旧金山，我可能就不冲浪了！

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