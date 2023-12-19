No Contest 在南非上路，追逐空旷的海浪和冒险
南非，从北部崎岖的德班到南部壮观的开普敦，再到中间的 J-Bay，是一片令人难以置信的海岸线。
它的独特之处在于，你几乎可以得到任何东西。在冲浪方面，德班有温暖的海水、长长的冲浪点和世界上最好的海滩冲浪点。越往海角方向走，海水就越冷，然后就到了特兰斯凯，那里同样是人迹罕至的冲浪点，风险更大一些，但如果您想体验非洲风情，这里是一个绝佳的地点。一旦到达 J-Bay，就像很多人说的那样，这里是正确点的圣杯。之后，你就到了野性十足的卡佩敦，那里的风景美不胜收，群山连绵入海，还有壮观的落差。
季节性强吗？
每个地区都有自己的季节性特征。在开普敦，如果您想寻找近海、完美的蓝色水桶，夏季绝对是令人惊叹的季节，这与西澳大利亚非常相似。显然，这里会更冷一些，但你会有这样的感觉。德班的冬季也是首屈一指的。就我个人而言，我不想在世界上任何其他地方度过这样的冬天。在那里和 J-Bay 之间来回穿梭是常有的事。
如果你问任何一个在世界滑联冠军巡回赛工作的人，他们都会告诉你 J-Bay 是他们每年最喜欢的一站。为什么会这样呢？
很明显，这里的海浪非常好，但我认为除此之外，人们来到非洲，特别是来到 J-Bay 所获得的体验才是最重要的。在很多旅游景点，人们可能会觉得你只是在度假，是另一个到此一游的游客，但在非洲，有点像大溪地，这是一种不同的感觉，非常原始和自然，冲浪者也是如此，并与之产生共鸣。
在南非长大是什么感觉？
这在很大程度上取决于你的背景。对我来说，那里非常崎岖不平，但这就是我们的命运。你要充分利用它们，这就塑造了你现在的性格。南非有好有坏，但到处都是如此。
南非的大环境如何？
南非有很多不同的文化，我想南非有 12 或 13 种不同的语言，非常多元化。语言、食物、宗教，我们真的是应有尽有。这就是彩虹之国！
请介绍一下本集中的一些人物。惊喜-马普胡穆洛是个小传奇。
惊喜是最重要的。他看起来就像一个动作小英雄，看着他，你永远不会觉得他有很多话要说，但他小小的身体里蕴藏着太多的个性，让人眼前一亮。他是一个超凡脱俗的人物，他的冲浪技术令人难以置信，我认为他将会有一个非常光明的未来。
看到你的队友 Mikey February 在世界舞台上获得认可，你一定很高兴。
我真的为迈克感到高兴，他为之努力的一切终于有了回报。 这确实是一个人的美丽终于被人看到的例子。他已经做了很长时间，全世界都认识到他是我们行业中最有型的人之一，这很酷。
他参加了冠军巡回赛，向世界展示了他属于最高级别的赛事，这真是太棒了。
你知道，他是正统的。他在 QS 冲浪比赛中表现出色，进入了冠军巡回赛，这比很多伟大的冲浪运动员做得都要好，但你可以看到他并不适合这个地方。有些人在狭小的空间或封闭的结构中并不擅长冲浪。冲浪的魅力之一就在于，它允许人们做自己，即使他们不是冲浪竞技选手，也能拿到钱，还能称之为工作。它不只是一种途径，它不像高尔夫、网球或其他运动。我想不出还有哪项运动可以让你成为免费的高尔夫球手或免费的网球手，但迈克是免费的冲浪者。说实话，我超级为他骄傲。
乔迪-史密斯呢？
我已经两个月没冲浪了，我现在是健身房的兔子。今天下午将是我两个半月来第一次冲浪，所以我非常兴奋。今年年中，我觉得自己需要休息一下，加强身体方面的锻炼。如果你想保持最高水平，你就需要非常努力地工作，而我比很多人都大 10 岁，我觉得我需要加倍努力，所以这是我最近的工作重点。这也是我最近的工作重心。
你上次因伤错过了东京奥运会，明年能代表南非出征塔希提岛，你有多自豪？
老实说，现在我的心情很复杂，因为那边发生了很多事情，但就参加奥运会而言，我非常兴奋。我更期待的是先去夏威夷，在新的一年里参加一些比赛，然后再参加奥运会。
作为一个成长中的孩子，你能想象过眼前的生活和事业吗？
不，不可能，不可能！我无法想象，但我在冲浪的成长过程中也从未想过要参加巡回赛。我一直很喜欢比赛，在家里也参加过比赛，但我不知道自己是否想过'哦，我想参加世界巡回赛，追逐这一切'。也许是有点自信，我当时想，'我不知道自己是否会像那些人一样优秀，我只想做我现在正在做的事情'。
是什么改变了我？
对我来说，它就发生在一夜之间，发生在六个月之内，从赢得世青赛冠军到在日落赛资格赛中获得第二名，再到作为外卡选手在 J-Bay 获得第三名。然后，第二年我就想，也许我可以在资格赛上打打巡回赛，获得参赛资格！在那个阶段，我还是个懵懂无知的孩子，我一辈子都没有向左转过，直到在塔希提岛看到这个疯狂的向左横冲直撞的帆船，我才意识到'这是什么地方'。
我仍想赢得世界冠军
您的职业生涯有哪些亮点？
当然是赢得 J-Bay 锦标赛。这是我想要实现的一切，第一次和第二次都很特别，但第一次真的为我打开了大门。
还有什么目标？
我仍然想赢得世界冠军。只要继续努力，你知道，赢与不赢并不重要，重要的是尽力而为。我很想赢得管乐比赛，那将是不可思议的。我很想赢得斐济站和玛格丽特河站的冠军，那将会非常疯狂。你只需要好好发挥，让一切顺其自然。让结果顺其自然。