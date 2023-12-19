No Contest 在南非上路，追逐空旷的海浪和冒险

正如阿什顿-戈根斯（Ashton Goggans）在最新一期《无与伦比》节目中发现的那样，非洲吸引人的不仅仅是海浪。在南非著名冲浪探险家阿兰-范-吉森（Alan Van Gysen）的协助下，在全球冲浪偶像

）和米奇-二月（Mikey February）的主持下，戈根斯和当地的一群人在世界级的海浪中尽情冲浪，同时探索这个多彩角落的历史。抢尽风头的不止史密斯和二月这两位大牌。